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2 июня 2017, 9:31
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Какие особенности проведения ЕГЭ ждут якутских школьников в этом году?

Выпускники российских школ приступили к сдаче единого государственного экзамена. Министр образования и науки Якутии Владимир Егоров рассказал ЯСИА об особенностях проведения ЕГЭ в учебных заведениях республики.

– Владимир Анатольевич, какие изменения ждут абитуриентов в этом году?

– Школьники в обязательном порядке сдают экзамен по математике, который с 2015 года разделен на базовый и профильный уровни. В этом году устная часть в ЕГЭ по русскому языку не включена.

Изменения коснулись других предметов. Из экзаменов по биологии, химии и физике убрали тестовые задания с выбором ответа.

Значит, устная часть будет включена в ЕГЭ по русскому языку только в следующем году. Зачем, на ваш взгляд, необходимо это нововведение?

– Грамотная речь важна для человека любой профессии. Устная часть экзамена необходима, чтобы определить умение выпускника выражать свои мысли и доносить смысл сказанного до слушателей. Школьники не должны так волноваться, ведь в ЕГЭ по иностранным языкам устная часть уже давно включена.

Сколько школьников сдают экзамены в этом году в Якутии?

 На основной период ЕГЭ мы приняли заявки от 8604 человек, в том числе 7912 — от выпускников текущего года. Испытание также пройдут 233 подростка, которые не сдавали экзамен в 2016-м.

Какие предметы наиболее популярны среди абитуриентов?

– ЕГЭ по обществознанию захотели сдать более 3 тысяч человек, физике — более 2 тысяч человек, биологии, истории и информатике — более тысячи человек.

Как организована процедура проведения ЕГЭ в улусах республики? 

– Порядок сдачи ЕГЭ един для всех выпускников. В пункты проведения доставлены экзаменационные материалы.

Мы обеспечили вывоз выпускников из дальних поселений. Транспортные средства для перевозки детей оснащены тахографами, осуществляющими контроль за скоростью передвижения автобусов, и имеют установленную спутниковую навигационную систему «Глонасс».

Кроме того, постарались оснастить все пункты проведения экзаменов высокоскоростными сканерами и принтерами за счет федеральных и региональных средств. Сельские выпускники, которые хорошо сдадут экзамены, могут поступить в выбранный вуз, не выезжая для подачи документов.

Какие в этом году приняты меры безопасности?

– Пункты сдачи ЕГЭ оборудованы металлоискателями, видеокамерами и глушителями сотовой связи. Кроме того, за ходом экзамена будут следить общественные наблюдатели. Им может стать любой человек. Для этого необходимо подать заявление в министерство образования и науки и пройти обучение. Все эти меры нужны для обеспечения прозрачности проведения экзамена.

Что вы делаете для того, чтобы абитуриенты находились в равных условиях и не пользовались шпаргалками?

– В течение учебного года в школах проведена разъяснительная работа с выпускниками и родителями. Мы ознакомили их с порядком проведения ЕГЭ и объяснили, что необходимо старательно готовиться и рассчитывать только на знания. Работы тех, кто нарушит правила проведения экзамена, будут аннулированы без права пересдачи в текущем году.

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Источник: http://ysia.ru/glavnoe/vladimir-egorov-v-yakutii-ege-2017-sdadut-bolee-8-6-tysyachi-vypusknikov/
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