Какие изменения будут при прохождении диспансеризации в 2018 году?

В конце 2017 года Министерство здравоохранения России утвердил новый порядок проведения диспансеризации взрослого населения. О том, какие изменения произошли, рассказала начальник консультативно-информационного центра «Сахамедстрах» Таисия Евдокимова.

— На первом этапе с 2018 г. исключены из диспансеризации анализ мочи, клинический и биохимический анализы крови, УЗИ органов брюшной полости и малого таза у пациентов старше 39 лет. На первичном приеме врач измерит рост, вес, давление, направит на анализы, по итогам которых оценит количество холестерина и глюкозы в крови, проведет анкетирование, спросит, есть ли у пациента жалобы.

Также произошли изменения в проведении ЭКГ: раньше эту процедуру назначали всем, но правила поменялись. ЭКГ будет проводиться мужчинам с 35 лет и женщинам с 45- летнего возраста.

Гражданам старше 60 лет будут проверять состояние глазного дна. А также для мужчин 45 лет и 51 года будет определение простат специфического антигена в крови.

Некоторые обследования решено проводить чаще, чем раз в три года – например, женщинам от 59 до 69 лет необходимо каждые два года делать маммографию. Также раз в два года россияне с 49 лет до 73-летнего возраста должны будут сдавать анализы на биомаркеры рака прямой кишки.

Какими будут действия врача, если у пациенты на первом этапе будут найдены проблемы со здоровьем?

— Если на первичном обследовании обнаружатся какие-либо проблемы, посетителя поликлиники направят на дальнейшее обследование.

Определяются ли по результатам обследований группы состояния здоровья для планирования тактики его медицинского наблюдения?

— После прохождения всех обследований врачи определяют соответствующую группу здоровья пациента. Их всего три. Первая группа — когда у пациента отсутствуют хронические неинфекционные заболевания и факторы риска указанных заболеваний или же они минимальны. Вторая группа — когда не установлены инфекционные заболевания, но имеются факторы риска, высок суммарный сердечно-сосудистый риск. Третья группа — граждане с заболеваниями, требующими диспансерного наблюдения или оказания специализированной, в том числе высокотехнологической медицинской помощи. Страховые представители будут напоминать о необходимости диспансерного наблюдения.

Факторы риска — это факторы, которые способствуют развитию неинфекционных хронических заболеваний: повышенное артериальное давление, повышенный уровень холестерина и глюкозы в крови, курение, чрезмерное потребление алкоголя, нерациональное питание, низкая физическая активность, избыточная масса тела или ожирение. Раннее выявление факторов риска и своевременное их устранение — это тоже одна из целей проведения диспансеризации взрослого населения.

Какие года рождения подпадают под диспансеризацию в 2018?

— В 2018 году на диспансеризацию идут те граждане, которым в этом году исполняется количество лет, кратное трем: например, 1958 и 1973 годы рождения. Отправляясь на диспансеризацию, возьмите с собой паспорт и полис ОМС, а также, при наличии, заключения осмотров врачей-специалистов и результаты медицинских исследований, проведенных за последние 12 месяцев.

Кто должен информировать граждан о диспансеризации?

— Представители страховых компаний 1 раз в квартал адресно приглашают граждан, подлежащих диспансеризации по спискам полученным из поликлиник. СМК «Сахамедстрах», например, оповещает своих застрахованных посредством SMS-сообщений или непосредственно по телефону. Из сообщения можно узнать в какой поликлинике по прикреплению может человек пройти диспансеризацию, даже номер кабинета и режим работы этого кабинета.

Сейчас застрахованным помогает страховой поверенный. Как можно узнать его контакты, чтобы задать интересующие вопросы?

— С 2017 года у каждого застрахованного лица появился свой страховой поверенный, в обязанности которого входит информирование и сопровождение застрахованного лица в случае возникновения вопросов или проблем при получении медицинской помощи. Фамилию, имя, отчество и номер телефона вашего поверенного можно узнать в медицинской организации, к которой прикреплены, страховой медицинской организации или по телефону единого контакт-центра здравоохранения Якутии: 8 800 100 14 03 (звонок бесплатный).

От чего зависит успех этой программы? Ведь не все понимают важность прохождения диспансеризации.

— Хотя диспансеризация и добровольное дело, но успех программы во многом зависит от желания человека следить за состоянием своего здоровья. Важно, чтобы было понимание и со стороны работодателей.

Согласно статье 24 Федерального закона РФ от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», работодатели обязаны обеспечивать условия для прохождения работниками медицинских осмотров и диспансеризации, а также беспрепятственно отпускать работников для их прохождения.

«Сахамедстрах» призывает заблаговременно позаботиться о своем здоровье и обратиться в поликлинику.

АО СМК «Сахамедстрах», лицензия ОС №2873 – 01 от 09 ноября 2016 г.