Общество Какие блюда любят якутские мужчины? Говорят, путь к сердцу мужчины лежит через желудок. ИА YakutiaMedia решило проследить этот путь: мы опросили знакомых мужчин и узнали их любимые блюда. Некоторые из них даже поделились своими фирменными рецептами. Петр Васильев, советник председателя правительства Якутии: comments powered by HyperComments Источник: Подробнее: https://yakutiamedia.ru/news/671904/

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