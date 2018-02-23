Какие блюда любят якутские мужчины?

Говорят, путь к сердцу мужчины лежит через желудок. ИА YakutiaMedia решило проследить этот путь: мы опросили знакомых мужчин и узнали их любимые блюда. Некоторые из них даже поделились своими фирменными рецептами.
Петр Васильев, советник председателя правительства Якутии:
Пока тесто поднимается, нужно приготовить сыр. Я натираю его на средней терке.
Затем вытаскиваете тесто, формируете лодочку, начиняете его сулугуни — и в духовку, разогретую до 250 градусов. Степень готовности определяете сами. Еще момент – за минут 5 до готовности вытащите хачапури и смажьте их льезончиком, правда, вместо молока я использую воду. Обратно ставите в духовку, минут 5 ждете и, вуаля, вкуснейший хачапури готов.
Алексей Толстяков, пресс-секретарь министра инвестразвития и предпринимательства:
Люблю оливье, жареную картошку и мамин борщ. Но при приготовлении оливье обязательно используем таттинское мясо. А картошка на столе появляется довольно часто, раз в две недели точно. Борщ тоже варить умеем и любим. Но такой, который варит мама, — нам с супругой не сварить никогда.
Стас Софронов, старший референт управления по информационной политике аппарата Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я), руководитель телестудии «Ил Тумэн»:
Одно из любимых блюд — жаркое из мяса. Предлагаемый рецепт, скорее, из серии «ностальгия по детству». Так как давно уже не ел блюда, приготовленные любимой бабушкой. Среди множества изысков ее кулинарии отдельное место в категории «деликатесы» занимает жаркое из мяса белок, благо в Ленском районе белки не только промысловый зверь, но и радость для истинного гурмана. К слову, мы тогда в основном белок отваривали просто в соленой воде, готовили их десятками, порой количество вареных белок доходило до сотни, а потом их ели как куриные ножки и крылышки из KFC.
Бабушкин рецепт жаркого из белки был предназначен для особых дней. Для этого тушки оставляли на ночь вымачиваться. Затем, разрезав мясо на мелкие кусочки, оставляем вариться на 40 минут. После того как мясо сварилось, необходимо его обжарить до золотистой корочки на сковороде.
Далее кладем мясо в горшочек (раньше у нас был чугунок), туда же добавляем картофель, лавровый лист и предварительно обжаренный лук, и все заливаем бульоном, в котором варилось мясо, не забыв посолить. Дальше все ставим в печку на угли (сейчас готовят в духовке при температуре 250 градусов) до готовности. Еще раз отмечу, что в нынешнее время с этим рецептом можно смело экспериментировать и добавлять по желанию овощи и специи.
Александр Лысак, продюсер НВК «Саха»:
В еде, на самом деле, неприхотлив. Ем все и помногу. Выделить особенные любимые блюда сложно.
Печеночный торт — один из любимых, но почему-то из самых редких блюд на обеденном столе. Любовь к нему привила мама. Часто готовила. По поводу и без повода. Печеночные блины, морковь, лук, майонез — жирно и очень вкусно. Однажды поставил необычный рекорд: съел торт за один присест. Если вижу в меню печеночный торт, то обязательно покупаю. Жаль, что сам не умею готовить. С другой стороны, повар из меня никудышный. Испортил бы рецепт.
Салат из ананасов, курицы, сыра, майонеза. Жирно, сытно и очень быстро. Подсмотрел рецепт в меню одной из небольших кафешек. Ингредиенты можно купить в любом магазине. Салат для настоящих лентяев. Курицу отваривают, режут. Ананасы, сыр рубят на кубики. Все смешивают и заправляют майонезом. Справится любой.
Курица тикка масала. Индийское блюдо впервые попробовал за границей. Не в Дели, а в Амстердаме. Официант спросил о степени остроты. Выбрал самый минимум. Однако даже этого оказалось достаточно — во рту все пылало. Чтобы притупить остроту, пришлось есть блюдо дальше. Рецепт незамысловат: максимум различных специй, филе курицы, йогурт, сливки. Рис и лепешки в придачу. Проще некуда, подумает тот, кто не знаком с индийской кухней. Сложнее сложного — понял я, когда стоял у плиты. Стены, крышка сковородки, майка, коты — все в соусе. Супруга, спрятавшись в другой комнате, напоминает — отмывать все придется самому. Готовлю это блюдо с любовью, но редко.
Могу сказать, чего точно не люблю и не ем — гречку, пожалуй, это единственный продукт, который не могу есть с детства.
Обожаю якутскую кухню во всем ее разнообразии. Часто готовлю манную кашу. Но это не обычная сладкая манка, про которую вы подумали. Рецепт простой. Сначала беру немного фарша, обжариваю его с мелко нарубленным луком, чесноком, морковкой. Можно добавить для цвета других овощей: болгарский перец (красный, зеленый, желтый). Можно немного грибов. Главное — порубить все ингредиенты так, чтобы они были примерно одинакового размера. Соль, перец, можно другие приправы — на свой вкус. Отдельно варится манная каша, не очень густая. Можно сначала на воде, потом добавить молока. Солим, но сахар не добавляем. И вот, когда манка уже почти готова, добавляем в нее фарш с овощами и немного варим еще, активно перемешивая. Я, например, беру ытык и взбиваю кашку, пока она варится.
Руд Хва, фотограф: