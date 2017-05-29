Какая градостроительная политика нужна Якутску

Тема реализации федеральной программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья остается одной из самых актуальных в работе регионального отделения ОНФ в Якутии. Этой программе и нормативам градостроительного проектирования в столице республики, активно застраивающейся в последние годы, был посвящен круглый стол, организованный рабочей группой «Социальная справедливость».

Участники обсудили реализацию программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья в регионе, предоставления жилья для детей-сирот, факты некачественного строительства новых домов. Непосредственным поводом к проверке и последующему обсуждению стало обращение жителей шести муниципальных образований. Экспертами регионального отделения ОНФ были выявлены факты некачественного предоставления жилья переселенцам в Алданском, Таттинском, Вилюйском, Усть-Майском, Мегино-Кангаласском районах, Якутске. Итоги мониторинга, проведенного ОНФ в рамках подготовки к заседанию Госсовета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны, на котором, в частности, были рассмотрены вопросы реализации программы по переселению граждан из ветхого аварийного жилья, были предоставлены в Центральный штаб Общероссийского народного фронта.

«Вскоре после заселения жильцы выявили ряд существенных недоделок, допущенных при строительстве: не были утеплены полы первого этажа, по наружной поверхности стен и внутри квартир пошли трещины, отпадает штукатурка, в квартирах верхних этажей протекает вода из-за некачественно сделанной кровли и т.д. Недовольство усугубляет отсутствие благоустроенных придомовых территорий – детских площадок, тротуаров, скамеек», — сказал модератор круглого стола, руководитель рабочей группы «Социальная справедливость Александр ЖУРАКОВСКИЙ.

По результатам прошедшего совещания было отправлено обращение в администрацию главы и правительства Якутии с просьбой провести тщательную проверку обстоятельств приемки домов и принятия соответствующих мер к виновным в недоделках. Руководители региона и города должны сделать должные выводы из этих проверенных фактов и исключить повторение подобного.

В ходе круглого стола состоялся заинтересованный обмен мнениями, в котором приняли участие представители Минстроя Якутии, управления государственного строительного и жилищного надзора республики, профильных департаментов администрации Якутска, прокуратуры, а также дольщики, переселенцы из ветхого и аварийного жилья.

«С некачественным жильем Минстрою республики предложено бороться с помощью введения обязательных для применения типовых контрактов на строительство, где будут жестко прописаны вопросы качества и быстрого реагирования по ходу строительства на возникающие проблемы», — подчеркнул Александр Жураковский. Также предлагается задействовать в помощь общественные советы по оценке построенного жилья с включением представителей ОНФ. Изъять функции заказчика у муниципальных образований, имеющих систематические проблемы с качеством возводимого жилья.

Член регионального штаба ОНФ Валерий ЛЮТЫЙ поднял вопрос о необходимости повышения прозрачности процедуры публичных слушаний по градостроительной политике столицы республики. Причем эти вопросы зачастую должны вызвать внимание правоохранительных органов. «Не секрет, что некоторое количество людей, пришедших на публичные слушания, понятия не имеют, за что они голосуют и чьи интересы лоббируют», – сказал Лютый. Он также считает необходимым включать в состав комиссий муниципальных образований по подготовке общественных слушаний активистов ОНФ.

За круглым столом были обсуждены градостроительные конфликты, вызвавшие широкий общественный резонанс – это, в частности, МКД по улицам Короленко, 25, Петра Алексеева, 2/3 и 2/5, дом на месте строительства школы №35. При этом активисты ОНФ выявили немаловажную деталь. Застройщики отправляют на экспертизу проектную документацию за пределы республики. А тамошние экспертные организации, незнакомые со спецификой региона, зачастую не учитывают особенностей строительства на вечномерзлых грунтах, из-за чего возникает опасность для жизни граждан. Это, в первую очередь, касается марок бетона для свайных конструкций. Прокуратуре РС(Я) предложено принять меры прокурорского реагирования в части некачественных проектов, прошедших экспертизу за пределами Якутии, по которым будут построены многоэтажные жилые дома.

«В связи с имеющимися недостатками в нормативно-правовых документах, регламентирующих работу по техническому контролю качества проектирования, строительства зданий и сооружений на вечной мерзлоте, подготовить материалы для внесения на Форум ОНФ, – предложил сопредседатель регионального штаба ОНФ Александр КУГАЕВСКИЙ. – Одна из градостроительных проблем Якутска – формальный подход к проведению общественных слушаний. Информирование о публичных слушаниях часто ведется только через официальные городские СМИ, что сужает потенциальный круг присутствующих на мероприятии граждан. Критике на круглом столе подверглась и работа градостроительного совета. Здесь необходима гласная работа, своевременная публикация решений, а также анонсов и планов заседаний. Было бы верным пригласить в совет представителей активистов, выступающих за изменение градостроительной политики в городе».

Чтобы в дальнейшем чиновники учитывали мнение граждан при застройке территорий, общественники выступили за внесение изменений в порядок проведения публичных слушаний. Проект документа будет внесен в Городскую Думу, актив ОНФ готов встретиться с депутатами, чтобы объяснить свою позицию.