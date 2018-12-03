«Как же я полюбил прекрасную Якутию! Волшебный край!» и другие цитаты известных блогеров о Якутии

«Как же я полюбил прекрасную Якутию! Волшебный край! С каждым разом все больше влюбляюсь в этот народ, землю, их традиции, еду, культуру». «Экзотика Якутска будет поинтереснее далёких островов, затерянных африканских племён и джунглей Амазонки. Где ещё можно поесть сырую жеребятину и подарить девушке букет из замороженных щук?», — пишет в своем блоге Илья Варламов.

«Теперь про национальное якутское достояние. Какие алмазы, какие мамонты? Женщины – вот достояние Якутии. В каком улусе находится этот конвейер, что они все как на подбор такие красавицы?! Я хочу выкрасть его! По параболам разреза их глаз – я готов на оленях кататься до конца жизни. Всю эту красоту обволакивают меха и снизу завершают унты». «Якутия по концентрации красивых женщин на квадратный метр мерзлой земли отныне занимает первое место в моем сердце», — вторит ему тревэл-блогер Петр Ловыгин.

«Что вы знаете о Якутии? Даже от одного упоминания об этой республике ощущается легкий холодок! Это очень далеко, там невероятно холодно, там нет ничего интересного и как там живут люди? — вообще не понятно!

В случаях малознакомых или непопулярных туристических маршрутов лишь малая часть подобных стереотипов оказывается близкой к реальности.

Когда меня пригласили на уикенд в страну холода, я, не раздумывая, согласился, ведь уже был как-то на севере в Кировске, однако Якутия оказалась значительно суровее, холоднее и экзотичнее.

А что если сменить классический «египетско-тайский» алкогольно-пляжный отдых или совсем небюджетную погоню за просмотром северного сияния в Норвегии на невероятно аутентичный и колоритный маршрут в зимней Якутии? Уехать из серо-слякотной зимы в настоящую яркую Зиму?!», — говорит фотоблогер и путешественник Александр Чебан.

Больше цитат известных блогеров смотрите в спецпроекте Национальной библиотеки РС(Я):

https://nlrs.ru/projects/exhibitions/Winter-starts-in-Yakutia/index.html