Как защитить себя и близких от смога

Чтобы защититься от дыма, окутавшего сегодня город Якутск и близлежащие районы, и свести к минимуму негативное воздействие на состояние здоровья, Минздрав Якутии рекомендует соблюдать несколько простых правил:

• Как можно реже бывать на открытом воздухе, особенно в часы максимального задымления.

• Рекомендуется обильное питье до 2 -3 литров в день для взрослых. Для возмещения потери солей и микроэлементов необходимо употреблять минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки, соки. Исключить газированные напитки.

• Необходимо ограничить физические нагрузки.

• Держать окна и двери плотно закрытыми, либо изолировать влажной тканью.

• При нахождении на улице, рекомендуется надевать защитные медицинские маски или марлевые двухслойные повязки, смоченные водой.

• Проводите в помещениях ежедневную влажную уборку, обязательно включайте вентилятор или кондиционер.

• Несколько раз в день принимать душ. Во избежание проявления аллергических реакций, промывать нос и полоскать горло.

• Исключить из питания жирную пищу. Употреблять легкоусвояемые, богатые витаминами и минеральными веществами продукты, отдавать предпочтение овощам и фруктам.

• Не принимать алкогольные напитки и пиво, исключить курение.

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