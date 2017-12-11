Как записаться к стоматологу

В целях повышения качества и доступности оказания медицинской помощи при стоматологических заболеваниях и максимального повышения удовлетворенности населения стоматологическими услугами, изменилась форма записи на первичный плановый прием к врачу-стоматологу для взрослого населения. Для распределения потоков пациентов, требующих оказания плановой или неотложной стоматологической помощи запись на первичный осмотр осуществляется через Единый центр записи пациентов.

Чтобы попасть на прием к врачу-стоматологу, необходимо подойти с паспортом и полисом ОМС по адресу ул. Федора Попова, д.16 и взять талон с порядковым номером электронной очереди в регистратуру в терминале, расположенном во входном фойе. В порядке той же электронной очередности пациент дожидается вызова врача в Кабинет первичной стоматологической помощи, где будет проводиться осмотр, консультация, составление плана лечения, и при необходимости оказываться неотложная стоматологическая помощь.

Записаться в кабинет первичной стоматологической помощи можно через:

— регистратуру стоматологического центра в будние дни в течение рабочего времени с 08.00 мин.;

— интернет-сайт er14.ru;

— мобильное приложение “Запись на прием к врачу РС(Я)”;

— единый портал гос.услуг .

Режим работы ГАУ РС (Я) «Стоматологическая поликлиника города Якутска» в рабочие дни с 8:00 до 20.00 часов, в выходные и праздничные дни – с 9:00 до 15:00 ч. По всем интересующим вопросам можно позвонить в Единый центр записи пациентов по т. 21-01-76, или на «горячую линию» по т. 701-713.