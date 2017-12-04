Как «задобрить» инспектора госпожнадзора?

Этот вопрос нередко задают себе предприниматели, ожидая проверку. Сразу ответим — обеспечить пожарную безопасность на своих объектах!

Согласно ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта считается обеспеченной, если в полном объёме выполнены требования пожарной безопасности, установленные:

а) техническими регламентами;

б) иными нормативными документами по пожарной безопасности либо пожарный риск не превышает допустимых значений (которые определены ст.ст. 79, 93 закона).

В качестве альтернативы государственному пожарному надзору федеральный закон предусматривает — независимую оценку пожарного риска (ст. 144). Она предоставляет собственнику объекта право самостоятельно определить способы обеспечения пожарной безопасности своего здания. В силу постановления Правительства РФ от 07.04.2009 № 304 такая оценка проводится специальной экспертной организацией по договору с собственником объекта и оформляемая в виде заключения. В случае принятия такого заключения органом ГПН до утверждения ежегодного плана, проверки в отношении таких объектов откладываются!

Самостоятельная деятельность по тушению пожаров на производственных объектах, объектах инфраструктуры, а также по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в соответствии с федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» требует лицензии.

Если предпринимательская деятельность связана с лицензионной образовательной деятельностью или оптовой реализацией алкогольной продукции, то в соответствии с положениями о лицензировании данной деятельности требуется получить заключение о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности.

Перечень правовых актов, соблюдение которых оценивается органами МЧС России при проведении мероприятий по контролю (надзору), утверждён приказом МЧС России от 14.04.2017 №171 и размещён на официальном сайте МЧС России в разделе «Законодательство».

Основными правовыми актами в сфере обеспечения пожарной безопасности являются: федеральные законы «О пожарной безопасности» и «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правила противопожарного режима в Российской Федерации, ряд постановлений Правительства России и приказов МЧС РФ.

Наиболее распространёнными нарушениями требований пожарной безопасности в деятельности субъектов предпринимательской деятельности республики по данным Главного управления МЧС РФ по РС(Я) являются:

— изменение объёмно-планировочных решений помещений и путей эвакуации в отсутствие проектной документации, в том числе уменьшение ширины путей эвакуации, выходов и их количества;

— применение отделочных материалов, несоответствующих требуемым пожарно-техническим характеристикам;

— неисправность или несоответствие нормативным требованиям автоматической пожарной сигнализации, а также несвоевременность технического обслуживания и эксплуатационных испытаний систем противопожарной защиты;

— несоответствие норм положенности и отсутствие контроля за исправностью со своевременной перезарядкой огнетушителей;

— не прохождение своевременного пожарно-технического минимума и инструктажей.

За нарушение предпринимателями требований пожарной безопасности законодательство предусматривает административную и уголовную ответственность.

В целом, при организации предпринимательской деятельности, обеспечение пожарной безопасности считается выполненным при соблюдении условий по наличию и состоянию путей эвакуации, первичных средств пожаротушения и пожарной автоматики. Более подробно о требованиях законодательства по этим вопросам читайте в Памятке прокуратуры «Что нужно знать предпринимателю о требованиях пожарной безопасности?».

Памятка «Что нужно знать субъектам

предпринимательской деятельности

о требованиях пожарной безопасности?»

Правовая база

Перечень правовых актов, соблюдение которых оценивается органами МЧС России при проведении мероприятий по контролю (надзору), утверждён приказом МЧС России от 14.04.2017 №171, и размещён на официальном сайте МЧС России в разделе «Законодательство». Основными являются:

— Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

— Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – закон)

— Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (далее – Правила противопожарного режима)

— постановления Правительства РФ

— приказы МЧС РФ.

Обязанности руководителей организаций и предпринимателей

Согласно ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» руководители организации, в частности, обязаны:

соблюдать требования пожарной безопасности, выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности;

проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности;

содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению и т.д.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Обеспечение противопожарного режима

В соответствии с Правилами противопожарного режима руководитель организации (индивидуальным предпринимателем):

— назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты,

— утверждает инструкцию о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями п. 461 Правил отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории А, Б и В1 производственного и складского назначения (категории объектов определены ст. 27 закона).

Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

На объектах с массовым пребыванием людей (50 и более или 10 и более человек на этаже) руководитель организации обеспечивает: наличие планов эвакуации людей при пожаре, где обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения; наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре; проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты.

На объекте с ночным пребыванием людей организуется круглосуточное дежурство.

В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны.

Руководитель организации обеспечивает выполнение требований ст. Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Наличие и состояние путей эвакуации

При проектировании и строительстве зданий и сооружений должны выполняться требования приказа МЧС России от 25.03.2009 № 171 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009.

В соответствии с п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (далее – Правила противопожарного режима), при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещённости, количеству, размерам и объёмно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 закона.

Согласно разъяснению МЧС России от 28.12.2015 N 43-6281-19 в процессе эксплуатации введённого в установленном порядке здания должны соблюдаться требования СНиП 21-01-97*»Пожарная безопасность зданий и сооружений» к режиму противопожарного содержания данного здания.

В частности, по смыслу пункта 4.3 названных строительных норм и правил в процессе эксплуатации следует:

— обеспечить содержание здания и работоспособность средств его противопожарной защиты в соответствии с требованиями проектной и технической документации на них;

— не допускать изменений конструктивных, объёмно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утверждённого в установленном порядке.

Исполнение названных СНиП на ранее введённых в эксплуатацию зданиях и сооружениях требуется в случае возникновения недопустимого риска для безопасности жизни и здоровья людей и подлежит выполнению в ходе проведения реконструкции или ремонта здания.

При эксплуатации эвакуационных выходов должны выполняться требования Правил противопожарного режима: запоры на дверях должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа; запрещается устраивать на путях эвакуации пороги, размещать материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, блокировать двери эвакуационных выходов; устраивать сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить инвентарь и материалы; изменять направление открывания дверей и т.д.

Применение отделочных материалов

Классификация зданий и сооружений по функциональной пожарной опасности предусмотрена ст. 32 закона.

Так, например, театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами и другие учреждения с расчётным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях отнесены к категории — Ф2.1; танцевальные залы и другие подобные учреждения в закрытых помещениях — Ф2.2; здания организаций торговли — Ф3.1; здания производственного или складского назначения — Ф5

Строительные материалы применяются в зданиях и сооружениях в зависимости от их функционального назначения и пожарной опасности.

Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях предусмотрены ст. 134 закона.

Например, каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов. В гардеробных помещениях зданий подкласса Ф2.1 не допускается применять материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1, и материалы для покрытия пола с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2. В демонстрационных залах помещений зданий подкласса Ф2.2 и в торговых залах зданий подкласса Ф3.1 не допускается применять материалы для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2, и материалы для покрытия пола с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ3 и т.д.

Классы пожарной опасности (КМ) в зависимости от групп пожарной опасности строительных материалов приведены в таблице 3 названного закона.

Требования пожарной безопасности к применению строительных материалов в зданиях и сооружениях устанавливаются применительно к показателям пожарной опасности этих материалов, приведённым в таблице 27 закона.

Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях приведена в таблицах 28 и 29 закона.

В сопроводительных документах к текстильным и кожевенным материалам должна быть указана информация об их пожарной опасности и применении в зданиях и сооружениях или изделиях различного функционального назначения в соответствии с показателями, указанными в таблице 30 закона.

Автоматическая пожарная сигнализация, техническое обслуживание и эксплуатационные испытания систем противопожарной защиты

В соответствии со ст. 54 закона системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей.

Согласно ст. 83 закона автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утверждённой в установленном порядке.

Следует учитывать требования приказов МЧС России от 20.06.2003 № 323 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях (НПБ 104-03) и от 25.03.2009 № 175 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» СП 5.13130.2009.

В зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма установки должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты, инженерным и технологическим оборудованием.

Установки должны обеспечивать автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок.

Пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара должны располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения.

Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приёмно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 — с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

Ручные пожарные извещатели должны устанавливаться на путях эвакуации в местах, доступных для их включения при возникновении пожара.

Требования к проектированию установок установлены законом и нормативными документами по пожарной безопасности.

В силу ст. 103 закона технические средства автоматических установок пожарной сигнализации (ТС АУПС) должны обеспечивать электрическую и информационную совместимость друг с другом, а также с другими взаимодействующими с ними техническими средствами.

Линии связи между ТС АУПС должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону.

Приборы управления пожарным оборудованием АУПС должны обеспечивать принцип управления в соответствии с типом управляемого оборудования и требованиями конкретного объекта.

ТСАУПС должны быть обеспечены бесперебойным электропитанием на время выполнения ими своих функций, должны быть устойчивы к воздействию электромагнитных помех, не должны оказывать отрицательное электромагнитное воздействие на иные технические средства, применяемые на объекте защиты, должны обеспечивать электробезопасность.

Требования к зданиям, сооружениям, помещениям и оборудованию, подлежащим защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, определены нормами пожарной безопасности НПБ 110-03, утв. приказом МЧС России N 315 от 18.06.2003, распространяются исключительно на объекты защиты, введённые в эксплуатацию до вступления в силу Технического регламента (до 01.05.2009), в предусмотренных статьей 4 Технического регламента случаях.

К объектам, введённым в эксплуатацию после вступления в силу регламента, применяется Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными системами, установленный разделом 7 Свода правил. «СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утв. приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 173.

В соответствии с п.п. 61, 63 Правил противопожарного режима руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.

При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.

На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.

Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учётом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).

Обеспечение первичными средствами пожаротушения и противопожарными установками

В соответствии с Правилами противопожарного режима руководитель организации обеспечивает объект защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя (п. 70).

В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее 2 огнетушителей. Требования по защите считаются выполненными при использовании огнетушителей более высокого ранга в соответствии с приложением N 1 к Правилам, при условии, что расстояние до огнетушителя от возможного очага возгорания не превышает норм (п. 468).

Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учётом перегородок, дверных проёмов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать 20 метров для помещений административного и общественного назначения, 30 метров — для помещений категорий А, Б и В1 — В4 по пожарной и взрывопожарной опасности, 40 метров — для помещений категории Г по пожарной и взрывопожарной опасности, 70 метров — для помещений категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности (п. 474).

Огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, заменяются соответствующим количеством заряженных огнетушителей (п. 471).

Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь паспорт завода-изготовителя и порядковый номер (п. 475).

Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой. Опломбирование огнетушителя осуществляется заводом-изготовителем при производстве огнетушителя или специализированными организациями при регламентном техническом обслуживании или перезарядке огнетушителя (п. 476).

Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учёт наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведётся в специальном журнале произвольной формы (п. 478).

В зимнее время (при температуре ниже + 1 °C) огнетушители с зарядом на водной основе необходимо хранить в отапливаемых помещениях (п.479).

Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра (п. 480).

Прохождение пожарно-технического минимума и инструктажей.

Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путём проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарнотехнического минимума.

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

Порядок прохождения обучения регламентирован приказом МЧС России от 12 декабря 2007 года № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций». В соответствии с указанным приказом ответственность за организацию и своевременность обучения в области пожарной безопасности и проверку знаний правил пожарной безопасности работников организаций несут администрации (собственники) этих организаций, должностные лица организаций, предприниматели без образования юридического лица, а также работники, заключившие трудовой договор с работодателем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Ответственность

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность по ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которая влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере до 3т.р., должностных лиц — до 15 т.р., предпринимателей -до 30 т.р., юридических лиц — до 200 т.р.

Нарушение, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью человека влечёт штраф на граждан до 5 т.р., должностных лиц – до 50 т.р.

Нарушение, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека влечёт:

— для граждан (в т.ч. руководителей организаций) уголовную ответственность по ст. 219 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающую в качестве максимального наказания лишение свободы до 7 лет;

— наложение на юридических лиц административного штрафа до 1 млн. р. или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.