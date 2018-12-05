Как якутяне отмечают новогодние корпоративы

Служба исследований сайта по поиску и подбору персонала HeadHunter выяснила, как в компаниях республики празднуют Новый Год.

Больше четверти соискателей (27%) заявили, что в их компаниях не отмечают Новый Год вообще. Таких же ответов почти половина (47%) — среди соискателей из сферы «Рабочий персонал».

Основными форматами празднования Нового Года в компаниях Якутии можно назвать организованные корпоративы на внешних площадках (39%) и совместные посещения кафе, ресторанов или клубов (27%).

Вместе собираются в кафе, ресторанах или клубах более половины представителей медицинской сферы (55%), а также 40% юристов. Чаще всего организуют корпоративы на внешних площадках в сфере добычи сырья (50%), банковской сфере и IT (по 47%).

В случае, если празднование Нового Года проходит в формате корпоратива (в офисе или на внешней площадке), то 49% соискателей утверждают, что организацией занимается департамент персонала. Ещё 43% заявили, что организацию берут на себя сами сотрудники. Лишь в 5% случаях это внешнее агентство.

Большинство соискателей (91%) ответили, что никогда не сталкивались со случаями увольнения сотрудников после новогодних корпоративов. Однако 9% всё же признались, что на их памяти такое бывало.

Что касается длинных новогодних выходных, то планы у соискателей республики Якутия, в основном, сводятся к проведению времени с близкими (45%) или же к спокойному отдыху дома (43%). Почти четверть (24%) при этом планирует продолжать работать. А вот путешествовать собираются лишь 15% респондентов. Среди путешествующих на Новый Год работников в профобластях лидируют «Маркетинг, реклама, PR» (24%) и «Искусство, развлечения, масс-медиа» (23%).