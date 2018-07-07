Как якутяне ловят рыбу на мостике через Тюкян

На речке Тюкян, левом притоке Вилюя, между Верхневилюйском и Нюрбинским улусами. Фото разместила в своем фейсбуке Спиридон БОРБУЕВ. Источник: Соцсети.

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