АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
23
Слегка облачно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
18+
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
31.08.2018, 15:52
Происшествия
Видео
Как горел заброшенный дом на Дежнева
31.08.2018, 15:38
Происшествия
Принудительное выселение матери с сыном сопровождалось вызовами скорой и полиции
31.08.2018, 15:27
Культура & Образование
Поэтесса Наталья Харлампьева: «День рождения для меня — радость»
31.08.2018, 15:22
Экономика
Анонс
BASCONI — акция «Классный базар!»
31.08.2018, 14:55
Столица
Гигантская луна и мамонты в тумане: фото победителей конкурса «Якутск глазами горожан – 2018»
31.08.2018, 14:52
Происшествия
Резонанс
Минэкологии: Нарушителя пришлось связать, так как он орудовал ножом и схватился за топор
31.08.2018, 14:45
Происшествия
Мать с ребенком сбежали из «Центра поддержки семьи». Ведется розыск
31.08.2018, 14:36
Столица
Анонс
Как Якутск отметит День рождения (программа)
31.08.2018, 14:27
Культура & Образование
Эксклюзив
“Тихий Вилюй: алмазы и слёзы”
31.08.2018, 14:26
Экономика
Дмитрий Лопатырев — продолжатель дела отца
31.08.2018, 13:45
Происшествия
В Якутии разбойники спрятали лицо повязкой и ограбили вахтовика
31.08.2018, 13:15
Экология
Резонанс
АЛРОСА установит водоочистные сооружения в 16 наслегах Сунтарского улуса
31.08.2018, 13:00
Происшествия
Вор украл компьютер из школы в Якутии
31.08.2018, 12:48
Столица
Евгений Мишталь: Якутск –уникальный город!
31.08.2018, 12:35
Путешествия
Отели с концепцией ADULTS ONLY
31.08.2018, 12:29
Красота & Здоровье
Что темперамент мужчины расскажет о его предпочтениях в постели
31.08.2018, 12:22
Общество
Какие законы вступают в силу в сентябре
31.08.2018, 12:01
Происшествия
Прокуратура защищает права амгинцев, пострадавших от паводка
31.08.2018, 11:44
Общество
В школу – с подарком от профкома
31.08.2018, 11:38
Происшествия
В Якутии школьник погиб, упав с обрыва
31.08.2018, 11:23
Общество
Иван Слепцов: Медицина лечит человека, а ветеринария — человечество
31.08.2018, 11:08
Происшествия
В Якутии осужден капитан теплохода, утопивший в Алдане теплоход с грузом
31.08.2018, 11:05
Происшествия
Фотофакт
Экстра
Пожар в центре Якутска
31.08.2018, 10:55
Политика
Александр Тарский поддерживает Народную программу Александра Саввинова: «Молодежь Якутска за Сан Саныча!»
31.08.2018, 10:54
Происшествия
Лесные пожары продолжают терзать Якутию
31.08.2018, 10:31
Общество
Прокуратура указала «Прометею» на нарушение закона
31.08.2018, 10:19
Происшествия
Ранее судимый мужчина вымогал деньги у жителя столицы
31.08.2018, 10:07
Экология
Прогноз погоды на 1 сентября
31.08.2018, 9:51
Происшествия
В одном из магазинов Якутска завышали цены на продукты
31.08.2018, 9:51
Происшествия
В Якутске за день произошло два пожара
31.08.2018, 9:38
Экономика
Якутия получит субсидии на строительство и восстановление дорог
31.08.2018, 9:20
Финансы
Россельхозбанк повысил ставки по вкладам в долларах США
31.08.2018, 9:00
Республика
«Якутия – наш общий дом»
31.08.2018, 9:00
Экономика
Молодежный десант увидел исторические объекты «ЯТЭК»
31.08.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Пятница 31 августа 2018
31.08.2018, 0:08
Общество
Сегодня день рождения журналиста
30.08.2018, 23:20
Политика
Экстра
Справороссам не удалось выбить Ивана Шамаева с выборов
30.08.2018, 22:47
Экология
Названа дата полного очищения Вилюя
30.08.2018, 22:38
Экономика
В Сунтарском улусе открыт IT-центр и запущен оптический интернет
30.08.2018, 22:24
Желток
Фотофакт
Звезда инстаграма нашла гриб-великан!
30.08.2018, 22:19
Столица
В Якутске продолжается снос аварийных домов
30.08.2018, 21:22
Экология
Айсен Николаев: Продолжать бездумно брать у природы нельзя. Надо возвращать ей наши долги
30.08.2018, 21:15
Столица
В Якутской городской думе прошло заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению
30.08.2018, 21:14
Экология
Специалисты АЛРОСА посетят наслеги Сунтарского района для подбора подходящих водоочистных сооружений
30.08.2018, 20:36
Культура & Образование
В Якутске открытыми лекциями, мастер-классами и выставками стартовал Форум «Городская культура»
30.08.2018, 19:38
Столица
Школы Якутска: Хватит ли места всем?
30.08.2018, 18:13
Общество
В ГРЭС-2 прошли пожарно-тактические учения
30.08.2018, 18:01
Культура & Образование
Учитель истории открыл имена якутских героев Первой мировой войны
30.08.2018, 17:58
Экономика
График плановых работ энергетиков на 31 августа
30.08.2018, 17:43
Происшествия
Пьяные подростки были застигнуты врасплох
30.08.2018, 17:35
Столица
В Якутске 2 сентября пройдет акция «Зажги свечу» 
30.08.2018, 17:28
Экология
АЛРОСА сообщает о восстановлении системы дамб, нарушенных в результате аномальных осадков
30.08.2018, 17:01
Столица
Ко Дню города в Якутске пройдет автоквест
30.08.2018, 17:00
Происшествия
Мошенник прикинулся одноклассницей пенсионерки
30.08.2018, 16:52
Политика
Анатолий Кочетов: Александр Саввинов всегда услышит и поддержит
30.08.2018, 16:50
Политика
Эксклюзив
Кто пытается снять с выборов Марию Христофорову?
30.08.2018, 16:49
Политика
Александр Колесов: Саввинов сделал очень многое для Якутска и сделает еще больше!
30.08.2018, 16:45
Столица
Вся правда о ямочном ремонте дорог Якутска
30.08.2018, 16:43
Политика
Экстра
Ветераны-экологи: Федоту Тумусову следует изучить природоохранное законодательство
30.08.2018, 16:37
Политика
Экстра
В Якутии требуют отставки главы министерства
30.08.2018, 16:30
Столица
Анонс
Полная программа празднования Дня города
30.08.2018, 16:10
Общество
Застрявший на Байкале дальнобойщик получил неожиданную поддержку с Родины
30.08.2018, 16:00
История
Внуки командира Строда и генерала Пепеляева встретились в Амге
30.08.2018, 15:41
Происшествия
Пьяные подружки вылетели в кювет на трассе «Лена»
30.08.2018, 15:11
Экология
Айсен Николаев дал ряд поручений по итогам облета загрязненных рек
30.08.2018, 14:47
Происшествия
Очередное ДТП с пьяными: 46-летняя женщина опрокинула авто на Покровском тракте
30.08.2018, 14:33
Столица
Аэропорт Якутск приглашает на ежегодную выставку авиационной техники
30.08.2018, 14:28
Финансы
Россельхозбанк повысил ставки по вкладам в рублях
30.08.2018, 14:11
Культура & Образование
В общежития СВФУ из-за нехватки мест не заселились более 700 первокурсников
30.08.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Топ-5 мужских вещей, которые ненавидят женщины
30.08.2018, 13:15
Финансы
В «АЭБ Бизнес» появилась возможность подтверждения операции с помощью простой электронной подписи
30.08.2018, 13:01
Экология
Экологи мониторят состояние реки Вилюй
Архив новостей
Столица
31 августа 2018, 14:36
248

Как Якутск отметит День рождения (программа)

ПРОГРАММА

мероприятий, посвященных 386-летию со дня основания города Якутска

«Якутск – город инноваций и новых возможностей!»

 

01 сентября (суббота)

 
10.00 «Звени, колокольчик!» — День знаний 

 

Место проведения: площадь Орджоникидзе, площадь Ленина, Дворец Детства
11.00 «Семейная карта мечты» уличный фестиваль

 

Место проведения: площадь Орджоникидзе

 
02 сентября (воскресенье)

 
11.00-18.00 Квест-игра «386 тайн» на территории городского округа «город Якутск».

 

Место проведения: площади города Якутска.

 
12.00 День окончания II Мировой войны

 

Место проведения: Мемориальный комплекс «Солдат     Туймаады»

 
05 сентября (среда)

 
   
12.00 Открытие теплой остановки автобусной остановки.

 

Место проведения: ул. Дзержинского, автобусная остановка «Архив» (нечетная сторона)

 
15.00 Открытие арт-объекта скамейки «Я люблю Якутск».

 

Место проведения: сквер Московский

 
06 сентября (четверг)

 
12.00 Открытие теплой автобусной остановки.

 

Место проведения: ул.Дзержинского, теплая автобусная остановка «Столичной рынок» (нечетная сторона).

 
16.30 Торжественное открытие доски «Почетные граждане города Якутска».

 

Место проведения: ул.Курашова

 
18.00 Запуск системы мониторинга по пожарной безопасности городского округа «город Якутск»

 

Место проведения: ЕДДС, ул. Орджоникидзе, д. 3/2.

 
07 сентября (пятница)

 
10.00 #ВместеЯрче! — фестиваль энергосбережения.

«Благоприятная окружающая среда будущим поколениям» — программа Молодежного экологического Совета

 

Место проведения: площадь Орджоникидзе

 
11.00 Открытие пространства коллективной работы «Точка кипения».

 

Место проведения: КГФ, 2 этаж, пр.Ленина, 1

 
14.00 Открытие объекта Хомус стрит-арт.

 

Место проведения: ул.Кузьмина, 10

 
16.00 Открытие арт-объекта «Арктическая космогония».

 

Место проведения: ул. К.Уткина, д. 5, сквер исторического парка «Россия — моя история»

 
19.00 Большой кубок КВН ко Дню города.

 

Место проведения: КЦ СВФУ «Сергеляхские огни»

 
08 сентября (суббота)

 
10.00-14.00 Ярмарка здоровья.

 

Место проведения: Саха академический театр им. П.А. Ойунского

 
10.00 Турнир по настольному теннису

 

Место проведения: ФМ «Дохсун»

 
10.00 «Читай-город» программа МКУ ЦБС:

— Торжественное открытие программы «Здравствуй, Якутск!»

«Что может библиотека?» экспозиции библиотек

«Литературное ЭМОДЗИ» семейный конкурс

«Поиграем?» игровая арена

— «Имеем честь предложить» библиоакция

— «Якутск в коллекциях» уголок городского коллекционера

— «Горячая десятка» книжная лотерея-розыгрыш

«Подходи, налетай, забирай!» книжный развал

«Я люблю читать!» флешмоб

— Шоу «Клуб ГОРОЖАНИН и его друзья»

 

Место проведения: площадь Орджоникидзе

 
10.00 Одиночная смешанная эстафета по кросс-биатлону среди любителей.

 

 

Место проведения: ПКиО

 
10.00 Блиц-турнир по шахматам.

 

Место проведения: шахматно-шашечный центр
11.00 Торжественное открытие объекта «Сквер труженикам тыла».

 

Место проведения: ул. Курашова

 
11.00 Кубок Главы по бильярдному спорту «Свободная пирамида».

 

Место проведения: БК «Леман»

 
11.00 «Якутск: история под ногами» выставка археологических находок

Место проведения: надвратная башня Якутского острога

 
11.00 Фестиваль Ухи.

 

Место проведения: этно-усадьба Атласовых

 
12.00 – 13.00 Подведение итогов городского конкурса «Трудовая слава строителей».

 

 Место проведения: площадь Орджоникидзе

 

 
13.00 «Город детства моего» программа вокального объединения «Кыырай» и ансамбля бального танца «Комус куьун»

 

Место проведения: площадь Орджоникидзе

 
14.00 «С любовью городу!» концертная программа студии «Добун»

 

Место проведения: площадь Орджоникидзе
14.00 День варенья

 

Место проведения: ЭЭК «Чочур Муран»

 
15.00 «Dance Сity» программа студии танцев «Level Up»

 

Место проведения: площадь Орджоникидзе

 
16.00 Запуск наружного видеонаблюдения с якутской телебашни в рамках проекта «Безопасный город»

 

Место проведения: Октябрьский округ

 
16.00 «Любимый сердцу город!» праздничная программа РККиИ

 

Место проведения: площадь Орджоникидзе

 
17.00 «Здравствуй, Якутск!» праздничная программа Саины

 

Место проведения: площадь Орджоникидзе

 
18.00 «День города вместе с друзьями» юбилейный концерт группы «Перекати-поле»

 

Место проведения: площадь Ленина

 
20.00 Открытие ленд-арта «Священный табун мифических лошадей».

 

Место проведения: с.Владимировка

 
21.00 «Якутск – город возможностей» световое проекционное шоу

 

Место проведения: площадь Ленина

 
ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА,

посвященная 386-летию города Якутска

«ВСЕМ СЕРДЦЕМ С ТОБОЙ, МОЙ ГОРОД РОДНОЙ!»

 

09 сентября (воскресенье)

 
10.00 Выставка-ярмарка местных товаропроизводителей.

 

Место проведения: ул.Аржакова

 
10.00 Торжественный праздничный молебен, посвященный Дню города.

Крестный ход от Градоякутского Преображенского Кафедрального собора к памятнику Петра Бекетова

 

Место проведения: ул. Чернышевского

 
10.45 Возложение цветов к памятнику русскому путешественнику, землепроходцу, воеводе, исследователю Сибири Петру Бекетову (по отдельному сценарию)

 

Место проведения: ул.Кирова

 
11.00

 

 

 

 «Якутск в былые годы. Горожане.» передвижная фотовыставка

 

Место проведения: площадь Ленина
11.00 «Вкусноград» — ярмарка-выставка кулинарного искусства и продукции предприятий общественного питания

 

Место проведения: Старый город.

 
11.00 «Созвездие мастеров» — фестиваль авторских идей:

— «Деларук» выставка мастеров прикладного творчества;

— «Эко-город» новая жизнь старым вещам;

— выставка молодых модельеров ОО «Саха танаьа»;

— выставка самодеятельных художников;

-фотовыставка «Старые традиции в современном мире»;

«Формула рукоделия» мастер-классы;

«Старинный Якутск» — интерактивная выставка коллекционеров.

 

Место проведения: Старый город

 
12.00 «История в окнах» театрализованная квест-игра

 

Место проведения: Старый город

 
12.00 «Знакомый сердцу уголок» — фотоателье на фоне исторических мест, рисунки художников-портретистов

 

Место проведения: Старый город.

 
12.00 «Столица – град Якутск. Назад в прошлое» — программа Национальной библиотеки РС(Я).

 

Место проведения: площадь Ленина

 
12.00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ПРАЗДНИКА.

Чествование молодоженов и золотых юбиляров.

Итоги фотоконкурса «Якутск — глазами горожан».

Итоги фотомарафона «Якутск из моего окна».

Итоги проекта «Битва блогеров»

 

Место проведения: площадь Ленина

 
12.00 «Якутск начинается с тебя» — фотовыставка компании ПАО «Мегафон».

 

Место проведения: площадь Ленина

 
13.00 «Пою о тебе, мой Якутск!» праздничная программа.

 

Место проведения: площадь Ленина

 
13.00 «Меняющийся Якутск» персональная выставка Ивана  Кривогорницына

 

Место проведения: ул.Аммосова

 
13.00 «Якутск — город будущего» — конкурс рисунков на асфальте среди детей.

 

Место проведения: площадь Ленина

 
13.00 «И в сердце, и в песне – любимый Якутск!» — концертная программа самодеятельных коллективов

 

Место проведения: Старый город

 
13.00 «Площадь веселья» праздничный концерт учащихся ДДТ;

«Музей преображения» фотозона (рамка из инстаграмм, карандаши с доской, тантамареска, историческая);

«Переулок развлечений» пазл с изображением силуэта города и цифрами 386;

«Дом Эйнштейна» научное шоу или «Парк скорости» прокат на самодельном транспорте;

— «Улица хитрости» игра в крестики-нолики на асфальте;

«Спортивная аллея» турнир по шашкам;

«Загадочный сквер» викторина о городе.

 

Место проведения: площадь Дворца детского творчества

 
13.00 «Город Якутск – город Счастья!» — программа веселых аниматоров;

«Любимому Якутску посвящается…» праздничный концерт;

«Наш город» конкурс рисунков;

«Свободный микрофон» поздравления горожан городу Якутску

 

Место проведения: МАУ «Городской парк культуры и отдыха»

 
14.00 «Якутск молодой» молодежная праздничная программа

 

Место проведения: площадь Ленина

 
14.00 «Творческий микрофон» — народный конкурс песен и стихов о г. Якутске.

 

Место проведения: Старый город

 
15.00 «История в окнах» театрализованная квест-игра

 

Место проведения: Старый город

 
15.00 Торжественное вручение ключей от квартир детям, оставшимся без попечения родителей, сиротам.

 

Место проведения: ул. Воинская 9/2, корпус 1

 
15.00 «Умнуллубат сулустар» праздничная программа самодеятельных артистов

 

Место проведения: Старый город

 
15.00 «Дьоhун мааны Дьокуускайым» концертная программа мелодистов.

 

Место проведения: площадь Дружбы

 
15.00 «Любимый город детства» программа доктора САРО.

 

Место проведения: площадь Дворца детства

 
15.00 «С днем рождения, Якутск!» праздничная программа компании «САХА-КАРД»

 

Место проведения: стадион «Туймаада»

 
16.00 «Танцующий город» программа танцевальных коллективов

 

Место проведения: площадь Ленина

 
16.00 «Уоттаах туунну Дьокуускай» танцевально-развлекательная программа

 

Место проведения: Старый город

 
16.00 «Дьол, ырыа куората — Дьокуускай» праздничная программа ГВА «Туймаада»

 

Место проведения: площадь Дружбы

 
17.00 Торжественное открытие сквера «Бульвар Учителя»

                     

Место проведения: ул. Ярославского, 32

 
17.00 «Дьокуускайга оьуокай» праздничный осуохай

 

Место проведения: площадь Дружбы

 
17.00 «Дьокуускай – дьол, ырыа биьигэ» концерт вокальной студии «Арыллыы»

 

Место проведения: Старый город

 
17.00 «Истиий дуу байааным ырыатын» концерт баянной песни.

 

Место проведения: Старый город

 
17.00 «Hallaan rave» молодежная программа.

 

Место проведения: площадь Ленина

 
18.00 «ZAVODной Якутск!» праздничная программа школы-студии современного танца «ZAVOD»

 

Место проведения: площадь Ленина

 
19.00 «Золотая осень» программа «Ностальжи»

 

Место проведения: Старый город

 
19.00 Концерт артиста российской эстрады Александра Панайотова и победителей проекта «Танцы» на ТНТ.

 

Место проведения: площадь Ленина

 
21.00 «Славлю тебя, мой Якутск!» — праздничная программа.

 

Место проведения: памятник Петру Бекетову

 
22.00 «С днем рождения, любимый город!» — праздничный фейерверк

 

Место проведения: памятник Петру Бекетову

 

 

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОКРУГАХ И ПРИГОРОДАХ г.ЯКУТСКА

«С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!»

 

АВТОДОРОЖНЫЙ ОКРУГ

 

07 сентября (пятница)

 
14.00 Выставка-поздравление «С днем рождения, Якутск!»

 

Место проведения: библиотека «Мир приключений»

 
   

 
09 сентября (воскресенье)

 
12.00 Праздничная концертная программа «С днем рождения, Якутск!». Фестиваль конкурс одноминутного кино «Город моей мечты» среди молодежи.

 

 

Место проведения: площадка МАУ к/т «Лена»

 
     

 

 
ГАГАРИНСКИЙ ОКРУГ

 

09 сентября (воскресенье)

 
11.00 Праздничная программа «Якутск – город инноваций и больших возможностей»:

— осенняя ярмарка;

«Якутск молодой».

 

Место проведения: сквер имени Ю.А. Гагарина

 
     

 
16.00 Открытие инновационной автобусной остановки, оборудованной солнечными батареями.

 

Место проведения: остановка «Гаражи»

 
     

 
ГУБИНСКИЙ ОКРУГ

 

07 сентября (пятница)

 
16.00 Праздничная программа «Праздник Детства»:

детские велогонки «Первый старт»;

— праздничный концерт;

— выставка детских рисунков;

— «Город мастеров»;

 

Место проведения: площадь Победы

 
     
08 сентября (суббота)

 
11.00 Соревнование по гребле на ялах.

 

Место проведения: городской пляж

 
   

 
16.00 Акция «Добрый урожай»

 

Место проведения: площадь Победы

 
   

 
09 сентября (воскресенье)

 
10.00 «Осенний фестиваль» (курсирование паровоза по 202 микрорайону)

Осенняя ярмарка, осенний марафон, ярмарка кружков, открытие детской площадки.

 

Место проведения: МОБУ СОШ №33

 
     

 
10.00 Осенняя ярмарка, ярмарка кружков, ярмарка здоровья.

Выставка-торговля.

 

Место проведения: МОБУ СОШ № 21

 
     

 
10.00 Ярмарка здоровья:

Прием узких специалистов, МРТ;

-выставка-ярмарка услуг строительства/ремонтных работ и материалов для ремонта и обустройства квартиры.

 

Место проведения: Институт повышения квалификации, пр.Ленина , 3

 
     

 
10.00 Фестиваль народного творчества

-выставка-ярмарка товаров народных мастеров;

-выставка-ярмарка товаров местных производителей.

 

Место проведения: Дом Дружбы народов им.А.Е.Кулаковского, ул.Пояркова, 4

 
     

 
14.00 Фестиваль торта ко Дню рождения города

-конкурс тортов;

— выставка-ярмарка кондитерских изделий;

-поздравление именинников с вручением подарков;

— уличные художники-портретисты;

-аквагрим.

 

Место проведения: Педагогический институт СВФУ, пр.Ленина, 2

 
     

 

 
ОКТЯБРЬСКИЙ ОКРУГ

 

09 сентября (воскресенье)

 
11.00 Праздничный концерт «Привет, студент!» силами ППОС СВФУ им.М.К.Аммосова.

 

Место проведения: сквер им.М.К.Аммосова

 
     

 
12.00 «Встречай гостей, родной Якутск!» праздничное мероприятие:

— чествование победителей по номинациям.

 

Место проведения: площадь Дружбы

 
     
13.00 Праздничный концерт силами общественных организаций и клубов округа.

Выставка-ярмарка народного промысла силами жителей округа.

Выставка-ярмарка «Дары природы» жителей округа.

«Дети – вот что счастье» мероприятие для детей с привлечением аниматоров (игры, конкурсы).

 

Место проведения: площадь Дружбы

 
     

 

 
14.00 «Наша молодость» танцы под звуки баяна.

 

Место проведения: площадь Дружбы

 
     

 
 

САЙСАРСКИЙ ОКРУГ

 

07 сентября (пятница)

 
16.00 Открытие детской площадки.

 

Место проведения: ул.Якова Потапова, 6/1

 
     

 
08 сентября (суббота)

 
11.00 Открытие детской площадки.

 

Место проведения: ул.Мерзлотная, 29

 
     

 
09 сентября (воскресенье)

 
11.00 Выставка детских рисунков «Мой любимый город – Якутск»

 

Место проведения: Национальный центр медицины

 
     

 
11.00 Ярмарка здоровья в МОБУ ООШ №18 и СОШ №20

 

Место проведения: Городская больница №3

 
     

 
12.00 Виртуальная экскурсия по улицам округа

 

Место проведения: библиотека «Школьный мир»

 
     

 
15.00 Большой праздничный концерт. Торжественная церемония награждения лучших активистов округа и Почетного гражданина округа

 

Место проведения: площадь Матери

 
     

 
16.00 Ярмарка-выставка учреждений дополнительного образования детей

 

Место проведения: площадь Матери

 
     

 
16.00 Спортивные состязания «На волне спорта»

 

Место проведения: спортивная площадка, ул. Чайковского, 30

 
     

 

 
16.00 Челендж «Поздравь любимый город»

 

Место проведения: площадь Матери

 
     

 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

 

04 сентября (вторник)

 
16.00 Праздничное мероприятие «Веселые приключения дошколят в День знаний»

 

Место проведения: ул. Якутская, 2/14, д/с «Лесная сказка»

 
     

 
06 сентября (четверг)

 
18.00 Праздник «День соседа». Акция «Бесплатная стрижка» (на территории округа)

 

Место проведения: ул. Якутская, 2/17

 
     
09 сентября (воскресенье)

 
14.00 Торжественное мероприятие «С днем рождения, Якутск!»

 

Место проведения: Центральная площадка 16 квартала,

ул. Рыдзинского, 18/11

 
     

 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОКРУГ

 

с 05 по 09 сентября

 
10.00 Выставка книг «Родной Якутск»

 

Место проведения: библиотека «Теплый дом» ул. 50 Советской Армии, 23

 
     

 
07 сентября (пятница)

 
11.00 Турнир по мини-футболу на призы Общественного Совета среди трудовых коллективов.

 

Место проведения: спортивная площадка Якутского промышленного техникума, ул. 50 лет Советской Армии, 86/1

 
   

 
12.00 Открытие детской площадки в рамках проекта «Народный бюджет».

 

Место проведения: дворовая территория МОБУ СОШ №15, ул.Бестужева-Марлинского, 24

 
     

 
15.00 «Прогулка по улицам родного города» детская викторина

 

Место проведения: библиотека «Теплый дом», ул. 50 лет Советской Армии, 23

 
   

 

 

 
09 сентября (воскресенье)

 
12.00 День города в «Промышленном»:

— концертная программа с участием учеников СОШ, техникумов, ветеранских ансамблей;

— награждение активистов округа;

— овощная ярмарка;

-уличная торговля.

 

Место проведения: дворовая территория МОБУ СОШ №13 ул.50 лет Советской Армии, 35/1

 
     
14.00 «Сделано в Якутии» дегустация продуктов местных производителей

 

Место проведения: гипермаркет «Айгуль»

 
     
   
     
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

 

01 сентября (суббота)

 
11.00 Открытие воркаут-площадки.

 

Место проведения: Якутский техникум связи и энергетики, ул.Петра Алексеева, 25

 
     

 
06 сентября (четверг)

 
11.00 Открытие воркаут – площадки.

 

Место проведения: Якутский педагогический колледж пр.Ленина, 5

 
     

 

 
13.00 Открытие площадки по программе «Народный бюджет» «Ленские столбы»

 

Место проведения: ул. Курашова, 43

 
     

 

 
07 сентября (пятница)

 
16.00 Поздравление горожан «С днем рождения, Якутск»:

поздравление УК и ТСЖ, подрядных организаций;

подведение итогов по озеленению и благоустройству.

 

Место проведения: площадь Орджоникидзе

 
     

 

 

 
08 сентября (суббота)

 
15.00 В рамках Года Новаторства открытие инсталляции «Я люблю Якутск»

 

Место проведения: сквер Московский

 
     
 

МИКРОРАЙОН КАНГАЛАССЫ

 

с 04 по 09 сентября

 
10.00

 

 

 Выставка «Удивительная Якутия»

 

Место проведения: библиотека «Библиомир»

 
   
 

09 сентября (воскресенье)

 
10.00

 

 

 Конкурс рисунков «Мой любимый город»

 

Место проведения: библиотека «Библиомир»

 
 

 

  
10.00 Ярмарка-продажа «Осенние дары»

 

Место проведения: площадь ДК «Горняк»

 
 

 

  

 
10.00 Выставка фотографий проведенных мероприятий по Году новаторства в ГО «город Якутск»

 

Место проведения: площадь ДК «Горняк»

 
     

 
14.00

 

 

 Викторина ко Дню города Якутска «Город детства моего»

 

Место проведения: площадь ДК «Горняк»

 
     

 
МИКРОРАЙОН МАГАН

 

09 сентября (воскресенье)

 
10.00 Ярмарка здоровья

 

Место проведения: Маганский филиал ГБУ «Якутская городская больница №2», ул. Алымова, 12/1

 
   

 

  
10.00 Конкурс детских рисунков «Родное село».

 

Место проведения: ДК «Ритм», ул.Алымова, 3

 
     
11.00 Ярмарочная торговля

 

Место проведения: ул. Алымова, 3, ДК «Ритм»

 
     

 
12.00 Концерт народной самодеятельности, посвященный празднику «День города»

 

Место проведения: ул. Алымова, 1, МОБУ Маганская СОШ
     

 
12.00 Подведение итогов конкурса по озеленению «Лучший двор», «Лучшее предприятие».

 

Место проведения: ул. Алымова, 3, ДК «Ритм»

 
     

 
МИКРОРАЙОН МАРХА

 

02 сентября (воскресенье)

 
13.00 Открытие детской площадки по народному бюджету.

 

Место проведения: ул.Заводская, 18
     

 
06 сентября (четверг)

 
16.00 Открытие спортивного стадиона в СОШ№1

 

Место проведения: ул.Олега Кошевого, 39

 
     

 
08 сентября (суббота)

 
12.00 Торжественное награждение по итогам фотоконкурса «Я люблю Марху». Концерт, осенняя ярмарка, демонстрация социального ролика ко Дню города.

 

Место проведения: ул.Советская 6/1, КОЦ «Пульс»

 
     

 
СЕЛО ТАБАГА

 

09 сентября (воскресенье)

 
14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Праздничное мероприятие, посвященное Дню города.

Торжественная часть, подведение итога конкурсов:

«Мой двор-лучший двор»;

«Лучший палисадник»;

— «Лучшая территория организации».

Концертная программа.

Осенняя выставка-ярмарка сельскохозяйственной продукции «Урожай 2018».

Выездная торговля.

 

Место проведения: на территории Табагинской СОШ.
     

 
21.00 Праздничный фейерверк

 

Место проведения: с. Табага, центральная площадь
     

 
22.00 Праздничный фейерверк

 

Место проведения: с. Старая Табага, мемориальный комплекс «Слава ветеранам ВОВ»

 
     

 

 
ТУЛАГИНО-КИЛЬДЯМСКИЙ НАСЛЕГ

 

09 сентября (воскресенье)

 
11.00 Праздник «День города Якутска» в Тулагино-Кильдямском наслеге:

-торжественное открытие;

— вручение знака «Почетный житель Тулагино-Кильдямского наслега»;

-концерт-поздравление.

Место проведения: центр культуры и досуга «Туьулгэ».

 
     

 
12.00 Выставка продажа «Дары осени», выставка цветов «Тулабар сибэкки ыьыллар».

Мастер-класс по изготовлению цветочных композиций и карвинг для новичков – овощные украшения.

 

Место проведения: Сквер ветеранов

 
     

 

 
14.00 Церемония открытия памятника воинам ВОВ после реставрации

 

Место проведения: памятник воинам ВОВ

 
     

 
18.00 Концерт творческих коллективов Тулагино-Кильдямского наслега «Мой Якутск- краса и гордость Туймаады».

 

Место проведения: Сквер ветеранов

 
     

 

 

 

 
СЕЛО ПРИГОРОДНЫЙ

 

09 сентября (воскресенье)

 
10.00 Выставка – продажа овощей и цветов «Дары осени»

 

Место проведения: ул. Совхозная, 27, ДК «Надежда»

 
     

 
12.00 Праздничный концерт «Творчество и новаторство в Пригородном»

 

Место проведения: ул. Совхозная, 27, ДК «Надежда»

 
     

 

 
ХАТАССКИЙ НАСЛЕГ

 

с 02 по 09 сентября

 
09.00 Выставка книг ко Дню города Якутска «Город мой, что сердцу дорого»

 

Место проведения: Сельская модельная библиотека, ул. Каландарашвили, 20

 
     

 
09 сентября (воскресенье)

 
09.00 Ярмарка-продажа, посвященная Дню города Якутска

Место проведения: ЦК «Тускул», с. Хатассы, ул. Совхозная, 31а
     

 
10.00 Школьная ярмарка «Урожай – 2018», посвященная Дню города Якутска

Место проведения: Хатасская СОШ, с. Хатассы, ул. Совхозная, 31.

 
     

 
11.00

 

 

 

 Открытие концертной площадки «Музыкальный калейдоскоп», посвященное Дню города Якутска

Место проведения: Детская школа искусств с. Хатассы, ул. Ленина,46.

 
   

 

  

 

Источник: якутск.рф.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
25.08.2018, 16:31
Общество
Резонанс
«Нью Васюки» — заявления Петра Федорова высмеяли в якутском интернете
29.08.2018, 14:46
Происшествия
В Якутске машина сбила 8-летнего ребенка
26.08.2018, 8:51
Происшествия
Эксклюзив
Суд отклонил жалобу известного оперативника Бронислава Белюнаса
25.08.2018, 0:15
Происшествия
Фотофакт
Последствия аварии. Загрязнение Вилюя
26.08.2018, 20:29
Экология
Ситуация с загрязнением рек Ирелях, Малая Ботуобия и Вилюй находятся на контроле у руководства Якутии
27.08.2018, 8:14
Колонка
Эксклюзив
Ирина Хакамада о своих чувствах к Якутии и предстоящем мастер-классе
26.08.2018, 22:32
Политика
Экстра
Александра Саввинова пытаются выбить из выборов из… Перми
29.08.2018, 13:39
Происшествия
Эксклюзив
Слово главы родовой общины. Госинспектор стрелял в сторону представителей общины?
27.08.2018, 8:32
Политика
Почему жители Пионерского должны избрать депутатом Гордумы Марианну Андрееву
25.08.2018, 23:02
Экология
Фотофакт
Жители Вилючана вышли на флеш-моб «Өрүс өллө, ыраас уута»
25.08.2018, 23:18
Республика
Через Малую Ботуобию открыто движение для грузового автотранспорта
27.08.2018, 8:45
Экономика
Эксклюзив
«Во всем виноват Штыров!» В чем причина задержек в Авиакомпании «Якутия»?
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Анонс
Экономика
31.08.2018

BASCONI — акция «Классный базар!»

Экономика
31.08.2018

Дмитрий Лопатырев — продолжатель дела отца

Путешествия
31.08.2018

Отели с концепцией ADULTS ONLY

Происшествия
31.08.2018

В Якутии школьник погиб, упав с обрыва

Экология
31.08.2018

Прогноз погоды на 1 сентября

Финансы
31.08.2018

Россельхозбанк повысил ставки по вкладам в долларах США

Экстра
Политика
30.08.2018

Справороссам не удалось выбить Ивана Шамаева с выборов

Экология
30.08.2018

Названа дата полного очищения Вилюя