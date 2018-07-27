Как выходить идеально на любом фото

В недрах каждого смартфона сегодня лежат сотни если не тысячи фотографий. А сколько из них нравится владельцам тех самых смартфонов? Скорее всего единицы, в лучшем случае. «А сделай еще одну фото, а вот так, а теперь, а еще раз» — в любой поездке мы делаем десятки фотографий в надежде, что хоть какая-то, да получится. Хватит тратить время и нервы — вот несколько трюков, которые гарантировано сделают ваши фотографии лучше, сообщает Рамблер.

Опустите свой лоб

Вы будете чувствовать себя как полный идиот делая это, но опрокидывая лоб чуть вниз на камеру, вы станете куда более привлекательной мишенью для фотографа.

Скосите глаза и отвернитесь от камеры

На полпути между косоглазием и широко раскрытыми глазами есть тот самый взгляд, который нужно использовать для того, чтобы стать звездой. Не смотрите непосредственно на камеру — вы рискуете показать двойной подбородок. Старайтесь по возможности избегать этого.

Не стойте под неестественным светом

Держитесь подальше от любого прямого освещения. Оно будет создавать жуткие тени. По возможности пользуйтесь дневным светом или просто сбалансированным освещением. А еще, сделайте глубокий вдох и постарайтесь расслабиться.

Найдите точку опоры

Имея что-то, на что можно опереться и расслабиться, куда легче будет казаться красивым и одухотворенным.

Фотографируйтесь на белом фоне

Светлый фон сделает лицо ярче, а также поможет фотокамере правильно настроиться.