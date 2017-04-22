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Экономика
22 апреля 2017, 16:26
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Как выбрать технику для кухни?

Для начала нужно точно определиться с терминами. Мы часто слышим «встроенная кухня», «встраиваемая кухня», но это неверное название.

«Встроенным» или «встраиваемым» может быть только то, что встраивается, например шкаф или техника. Кухня  или кухонный гарнитур могут быть только «для встраиваемой техники» или «с встроенной техникой».

Для кухни встраиваемая техника имеет ряд плюсов и минусов. Чего больше – решать вам. А я просто их перечислю.

Плюсы:

  1. Внешний вид. Кухонный гарнитур с встроенной техникой смотрится именно гарнитуром. Единым и цельным. А не набором отдельных элементов.
  2. Есть мнение специалистов, что встроенная техника экономит электроэнергию и, например, холодильник, за счет панелей корпуса модуля, в который он встроен, и которые дают холодильнику дополнительную теплоизоляцию.

Минусы:

  1. Цена – главный минус кухонного гарнитура с встроенной техникой. Любаякухня с встроенной бытовой техникой обойдется на порядок дороже простой кухни.
  2. Сложность установки и подключения. Кухонный гарнитур для кухни с встроенной техникой приходится разрабатывать и производить по индивидуальным размерам на заказ. После сборки и установки самой кухни еще нужно установить и подключить технику.
  3. Полезный объем встроенных холодильника, микроволновки, посудомоечной машины и духовки заметно меньше, чем у обычных.

Теперь перейдем к самой встроенной технике. Детально разберем каждый элемент в отдельных статьях. А пока просто перечислю с кратким описанием.

Варочная панель и духовой шкаф. Они, как правило, устанавливаются в один модуль, даже если варочная панель независимая. Может это привычка, может просто удобнее подключать. Есть один нюанс, который вам нужно знать, и который касается газовой варочной панели. Газовую варочную панель нельзя устанавливать ближе 30-40 см от окна. Сквозняк из открытого окна может задуть пламя на конфорке.

Вытяжка устанавливается над плитой или варочной поверхностью. Опытные специалисты советуют выбирать вытяжку на 10-20 см шире варочной поверхности. Если варочная панель газовая, то вытяжка устанавливается не выше 70-80-ти см от варочной поверхности.

 

Посудомоечная машина – очень полезная вещь для большой семьи. Для одинокого человека практически не нужна. При установке, чтобы не ошибиться с размерами модуля для посудомоечной машины,  нужно точно знать ее размеры, они бывают разными (полноформатные 60 см шириной и узкие 45 см). Тоже самое и для встроенного холодильника, которые могут быть одностворчатыми и двустворчатыми. И при стандартной ширине и глубине могут иметь различную высоту.

Только вам решать какой кухонный гарнитур выбрать и какой быть вашей кухне. Выбор мебели и техники для кухни огромен и вы ограничены практически только вашей фантазией.

Мы находимся по адресу: г.Якутск, ул. Жорницкого, д.33, ТВЦ «Строительный» (желтое здание), 3 этаж, павильон 42А салон «Ротанг»

Пишите нам: is-rotang@mail.ru

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Тел: 757-747

С Уважением, и наилучшими пожеланиями всем читателям, коллектив мебельного салона «Ротанг».

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