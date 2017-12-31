Как встречать и что одеть на Новый год? 2018 год Желтой земляной собаки

Новый год 2018 — Год желтой земляной собаки. Главными цветами этого года станут желтый, черный, золотой и оранжевый.

Цветами-фаворитами в Год собаки станут желтый и золотой, которые должны быть в праздничном наряде. Собака не любит цепи, поэтому в одежде и аксессуарах их быть не должно, а также — никакого меха. Зато приветствуются любые изображения животных, так что смело можете надевать любимый свитер с оленями. Если вы еще не определились в чем встречать Новый год, Информатор подобрал для вас самые красивые наряды.

ДЕВУШКАМ: НИКАКОГО МЕХА, КОРОТКИХ МИНИ, КОШАЧЬИХ ПРИНТОВ И ВУЛЬГАРНОСТИ

Конечно же, каждая девушка мечтает выглядеть прекрасно в эту волшебную ночь. Но Год собаки выставляет свои требования. В эту ночь избегайте в нарядах яркости, пышности и любых намеков на женщину-кошку. Семейство кошачьих, в том числе и леопардовый принт, не в чести у собак.

Необязательно надевать желтое или блестящее платье. Это может быть просто незначительная, но яркая деталь, например: кожаный пояс, широкий браслет, красивый бант в волосах или очаровательная сумочка. И, несмотря на определенное сочетание цветовой палитры, классику еще никто не отменял. Поэтому можно смело использовать в своем образе белые и черные оттенки.

Поскольку в грядущем году в приоритете желто-коричневая гамма, украшения лучше всего выбирать из золота и янтаря. Это могут быть бусы, браслет, серьги, брошь или кулон.

Сумочку следует подбирать небольшого размера, но необычной формы и оригинального фасона. Отличные варианты – золотистый клатч со стразами или маленькая косметичка с ремешком и бахромой в тон.

Не последнюю роль играет и макияж, который должен быть аккуратным, но скромным. Главное – выполнить его в нежных песочных тонах, а чтобы образ не получился слишком бледным и незаметным – используйте косметические хитрости. К примеру, нанесите на кожу мерцающую пудру, на губы – матовую помаду темного кораллового оттенка, а на ресницы – тушь с эффектом объема.

И не забудьте о прическе. Она должна быть какой угодно: распущенные волосы, растрепанные локоны, небрежные пучки, но только не залакированные и тщательно уложенные пряди.

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Что касается мужчин, то тут все еще проще – представители сильного пола, как правило, тенденциями сильно не заморачиваются, им чем консервативнее — тем лучше.

Для неформальной вечеринки или для встречи Нового года дома можно обойтись и без особого дресс-кода: теплого уютного свитера с аппликацией зимней тематики будет достаточно. Такая же одежда вполне сгодится и для неформальной вечеринки в офисе.

Если вас ждет крутая пафосная вечеринка, то в своем образе мужчинам также следует выбирать желтый, коричневый цвета, но подойдет и классический черный. Для любителей классики хорошим вариантом станет элегантный костюм. К любимым брюкам можно подобрать рубашку, пуловер или джемпер. На смену брюкам могут прийти джинсы, но отдавая им предпочтение, следует обратить внимание на фасон – собаке вряд ли можно угодить в джинсах с потертостями или прорезами.

Выбирая рубашку, не стоит ограничиваться лишь «белым воротничком». Бабочки и строгие галстуки лучше оставить в шкафу, а для новогодней вечеринки выбрать что-то поинтересней. К рубашке хорошо подойдут запонки в форме кости, а к брюкам или джинсам – ремень с пряжкой классической формы.

Если вы предпочитаете носить цепочки или браслеты, то лучшим вариантом станут золотые украшения, так как для собаки золото – самый любимый металл.

Обувь должна завершать образ, не перенимая при этом все внимание на себя. Классические туфли черного или темно-коричневого цвета на невысоком подъеме станут отличным решением для новогоднего костюма.

Что желательно надеть вы уже узнали, но Информатор советует главное надеть улыбку и взять с собой хорошее настроение. Ведь как Новый год встретишь, так его и проведешь.