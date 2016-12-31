Как встречать и что одеть на Новый год? 2017 год Огненного Петуха

Совсем незаметно времена года перетекают друг в друга. Весну сменяет жаркое лето, а на смену прохладной осени приходит зима с рождественскими каникулами и новым годом. Мы как дети ждем чуда, окружив себя сияющими гирляндами, и накрываем праздничный стол, будто ждем, когда к нам в двери постучится дедушка Мороз, который исполнит все наши загаданные желания. Грядет год красного (Огненного) петуха, в чем встречать новый 2017 год Огненного петуха по знакам зодиака? Перед нами встает серьезная дилемма, которую мы постараемся решить в нашей статье.

Что несет в себе год Петуха?

Петух – отчаянная птица, несущая на своих крыльях нелегкий год, сопряженный с взлетами и падениями именно в 2017 году повезет труженикам, любящим свою семью и близких. Но им придется побороться, отстаивая свои права, чтобы выйти из неприятных ситуаций с честью и достоинством.

Он чуть высокомерен и спесив, но оберегает и заботится о своих близких. Он спокоен, но через минуту захлопает крыльями и ударит клювом, не задумываясь, бросится в драку. Это противоречивая и загадочная фигуру, в ней кипят страсти. Зная это многие даже теряются, не понимая в чем встречать новый 2017 год Огненного петуха.

Постараемся объяснить, он любит показать себя своим дорогим оперением, помимо стоимости наряд должен быть модным и стильным. Образ обязательно стоит дополнить дорогими украшениями из золота. По причине того, что наш символ года с огоньком на вопрос в чем встречать 2017 год петуха можно ответить: надевайте красное и не ошибетесь. Золотистые оттенки отлично дополнят новогодний образ, как женщины, так и мужчины.

Петух предпочитает небольшое позерство и яркость, поэтому использовать стразы, блестки, броский макияж и обилие аксессуаров можно от души. Шляпки, перья, сочные оттенки не возбраняются, а приветствуются.

Основная гамма праздника: красный и все его производные (алый, малиновый, бордовый, коралловый), ярко-желтый, золотой, песочный. Чтобы в очередной не желать только здоровья и счастья, поздравьте своих родных оригинально, в этом вам поможет наша статья — Смешные, короткие и прикольные поздравления с Новым Годом 2017.

Одеваемся по знакам зодиака

Не все из нас знают 2017 год, какого животного по гороскопу, какой цвет, в чем встречать, поэтому чтобы вам сопутствовала удача необходимо одеться согласно рекомендациям для своего знака зодиака.

Для Овна, не знающего в чем отмечать новый год 2017, одежда приносящая удачу будет именно красной. Можно приглушить ее оранжевыми или лимонными оттенками, но с условием дополнения алыми деталями. Женщинам не стоит надевать блузки или платья с большим вырезом, наоборот ее следует максимально закрыть. Ведь Овны получат в этом году серьезные отношения, а потому есть ли смысл размениваться по мелочам?

Рациональному Тельцу следует дополнить свой наряд различными аксессуарами. Для этого знака не настолько важен фасон или яркость цвета. Они будут акцентировать взгляды окружающих именно аксессуарами. Можно надеть крупное украшение с янтарем или другим желтым камнем, а мужчине этого знака рекомендуется надеть перстень.

Близнецам рекомендуется обратить внимание на двойственность знака и внести в свой новогодний наряд что-то парное. Женскому полу достаточно взять пару серег или надеть на руку двойной браслет, а вот мужчинам предстоит подумать над тем, как сбалансировать свой образ.

Наряд для Рака должен включать шляпу, надетую на голову или вуаль. Самой оптимальной цветовой гаммой для этого знака зодиака станут синие цвета, которые можно сочетать с серо-стальным или цветом металлик. Дополнить свой образ можно при помощи брошки или лака для ногтей. Они обязательно должны быть красными, мужчины же могут дополнить свою одежду галстуком или платочком в карман пиджака.

Одежда Льва в новогоднюю ночь должна состоять из оранжевых оттенков, в сочетании с золотым, охрой, цветами коричневой гаммы. А голову Львиц должна украшать как нельзя лучше подходящая диадема.

Наряд для Девы в Новый год сочетает в себе все бежевые оттенки. А привычную воздушность даст вуаль или полупрозрачная накидка.

Для того чтобы нарядиться Весам, им необходимо подобрать к одежде яркие аксессуары из меха. Мех должен быть ярким.

Для Скорпиона как нельзя, кстати, окажется платья винного оттенка с максимальным вырезом, который подчеркнет грудь или наоборот откроет спину. Мужчины-скорпионы подчеркнут свою сексуальность V-образным вырезом на рубашке или пуловере.

Для новогоднего наряда Стрельца необходима комфортная одежда, в которой удобно двигаться и танцевать под зажигательные мелодии. Главным требованием в их наряде будет наличие красных деталей.

Для Козерога будет подходящим оригинальный принт из цветов, а оттенки красного можно ввести при помощи красных деталей или украсив голову шляпкой с блестками или перьями.

Для независимых Водолеев лучшим нарядом будет одежда из блестящих тканей или украшенная фурнитурой металлического оттенка. Но фурнитура должна быть классической, в противном случае можно переборщить с деталями.

Для Рыб лучшим вариантом одежды будет экзотический принт (тигровый, леопардовый). Этому уравновешенному знаку символ года дает разрешение для отказа от красной гаммы.

Что подарить каждому знаку зодиака в 2017 году?

Немаловажно понять не только в чем встретить Новый год, но и что подарить каждому из них.

Овны предпочтут светильники необычной формы, оригинальные свечи, зажигалки, наборы для курения нестандартной формы.

Тельцы далеко не романтики, но очень любящие за собой ухаживать люди, поэтому для них лучшим подарком станет натуральная косметика.

Близнецы останутся в восторге от сувениров на тему Нового года, поэтому лучше купить им кружку с дедом морозом или романтичный кристалл с гравировкой снежинки.

Ракам нелегко угодить, но все-таки можно, даря коньяк, дорогой виски, вещи домашнего обихода.

Львы любят крупные подарки, например сувенирное оружие, дорогие украшения.

В качестве подарка для рациональной Девы рекомендуется выбрать бытовую технику для дома или кухни.

Весы будут счастливы от классики жанра: конфет, кофе, постельного белье, но все это следует красиво упаковать и преподнести.

Для Скорпионов лучшим подарком станет антиквариат. Это может быть редкая монета или дорогая ваза. Главное, чтобы такой вещи больше ни у кого не было.

Стрельцы приверженцы яркой упаковки, предпочитают новомодные гаджеты.

Для щепетильных Козерогов отлично подойдет подарок, который пригодится дома. Это могут быть строительные инструменты, посуда, постельное белье.

Водолеи предпочитают гаджеты и новинки электроники в качестве подарка.

А для уравновешенных Рыб предпочтительны подарки из стекла. Они визуалы и любят красивые вещи. Угодить им нелегко, но они очень тактично относятся к подаркам.