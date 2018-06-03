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3 июня 2018, 13:43
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Как всем миром устроить якутский ысыах?

Обычный летний день в любой точке мира может превратиться в большой, яркий, гостеприимный якутский национальный праздник. Так и случилось в Калининградской области, приморские просторы которой 2 июня стали большим и тёплым домом для всех якутян и многочисленных гостей, специально прибывших на праздник прикоснуться к национальной культуре северного народа.

Сотни человек собрал уникальный проект – Ысыах в Европе. Он совсем молод, ведь первый европейский национальный праздник прошёл в прошлом году в Сербии, а идейными его вдохновителями стали Лариса Кулаковская и Василина Сон-Ги. Сегодня они признаются, что счастливы видеть, как их детище набирает обороты. «Ысыах в Европе это не только повод собраться вместе и встретить лето, — говорит Василина Сон-Ги. — Это событие дарит нашим соотечественникам, живущим в Европе, возможность познакомится друг с другом и  поддерживать дальнейший контакт». Такие знакомства выливаются не только в добрососедское общение, но и во взаимную помощь и поддержку. Сближаясь на европейском ысыахе, якутяне продолжают отношения, и даже реализуют совместные проекты.

Такое развитие событий одобряет и руководитель медиагруппы «Ситим» Мария Христофорова, специально приехавшая на праздник: «Нас, якутов, не так уж много. Поэтому мы не можем позволить себе не поддерживать наших соотечественников, выехавших из республики. Европейский ысыах замечательно вписывается в рамки такой деятельности. Посмотрите, как счастливы сегодня люди, они чувствуют дух родной земли».

Но одной идеи, как известно, мало. Ее нужно воплотить в жизнь. В этом инициаторам помогли общественники из землячества якутян и северян в Калининградской области под чутким руководством Владимира Окоемова. Именно они взяли на себя всю организацию якутского праздника в Европе. Александр Павлов, известный уже не только своей ювелирной фирмой, но и тем, что ставит сэргэ по всему миру, установил в Калининградской области первую коновязь. Ну и конечно представители правительства Якутии Юрий Куприянов и Владимир Васильев, поддержавшие инициативу общественников и оказавшие поддержку в проведении праздника. Но нынешний ысыах в Европе был бы невозможен без участия многочисленных якутян, показавших на нем все многообразие культуры якутского народа. В предместье Калининграда приехали посланцы Нюрбинского, Таттинского, Амгинского, Усть-Алданского, Хангасского районов и города Якутска. Нюрбинцы показали  зрелищные обрядовые церемонии, а остальные участники организовали выставки- продажи, подготовили концертные номера и соревновались в спортивных играх.

Венгрия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Сербия- далеко не полный список тех стран, представители которых собрались на ысыах в местности Романово близ города Зеленоградск. Посетили праздник и представители местной власти- зампред правительства области Александр Торба и глава Зеленоградска Сергей Кошевой. Нет сомнения в том, что Александр Торба остался под впечатлением от якутского праздника. Он предложил якутянам организовать этнографический комплекс вокруг установленного сэргэ. «Уверен, что такое место будет пользоваться популярностью не только среди якутян, но и многочисленных туристов наших курортов»,  — сказал он.

Постпред Якутии при Президенте России Юрий Куприянов передал участникам ысыаха в Европе приветствие от имени врио Главы Якутии Айсена Николаева и вручил символ якутского национального праздника представителям области, так тепло принявшей гостей ысыаха. А организатор праздника Владимир Окоемов получил переходящий символ европейского ысыаха из рук его основательницы Ларисы  Кулаковской.

«Ысыах это праздник для каждого, кто хоть однажды соприкоснулся с  Якутией, — считает Юрий Куприянов. —  В эти моменты мы все стараемся стать ближе к нашей культуре и истории – играем на хомусе, слушаем олонхо, становимся участниками ритуалов и обязательно облачаемся в национальные костюмы. Все это для того, чтобы сильнее и ярче чувствовать любовь к своей родине, вне зависимости от того, где ты живешь. Надевая национальный костюм, во мне просыпается невероятное чувство гордости за землю, на которой я родился, а в душе играет торжество песни о родной Якутии. Каждый, кто приходит на Ысыах,  дарит радость жизни тем, кого встретил! Сегодня мы делимся этой радостью и самыми светлыми  человеческими чувствами здесь, на европейском ысыахе».

 

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Источник: Анастасия Диденко, Пресс-служба Постоянного Представительства  Республики Саха (Якутия) при Президенте РФ.
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