Как возместить затраты: Центр поддержки предпринимательства проводит семинар

7 декабря Центр поддержки предпринимательства РС (Я) проводит бесплатный семинар на тему «Как собрать документы для участия в конкурсе на субсидирование затрат по социальному предпринимательству, модернизации производственного оборудования, лизингу» для представителей малого и среднего предпринимательства.

Специалисты отдела субсидирования, контроля и отчетности Центра поддержки предпринимательства РС (Я) расскажут о том, как правильно подготовить необходимый пакет документов для участия в конкурсах на возмещение понесенных затрат, приведут примеры распространенных ошибок, выявленных ранее при подаче документов, а также ответят на все интересующие вопросы участников семинара.

Место проведения: пр.Ленина 4/2, кабинет 310

Дата, время: 7 декабря 2017 года, с 15:00 — 17:30 ч.

Для участия необходима предварительная запись на семинар по тел. 42-22-17, 8-800-100-58-80, 8(924)-873-77-28, 8(924)-873-77-95.