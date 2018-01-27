Как в Якутске работают допкабинеты психиатрического освидетельствования

ГБУ РС (Я) «Якутский республиканский психоневрологический диспансер» извещает о графике работы дополнительных кабинетов психиатрического освидетельствования:

ГБУ РС (Я) «Поликлиника №1» г. Якутск, ул. Кирова, 19 этаж 5, каб. 531

Прием: с понедельника по пятницу: с 08.00-15.30, обед с 11.30 до 12.00

Врачебная комиссия: среда с 08:00 – 11:30

Регистратура: 39-45-68

Справочная: 39-45-70 тел.зав.отд. платных услуг ЯРПНД: 724-171

Поликлиническое отделение №1 Якутской городской больницы №2

Адрес: г. Якутск, ул. Кузьмина 10 этаж 1

Прием: вторник и четверг с 08.00-15.30 обед с 11.30 до 12.00

Горячая линия: 8914-823-52-00 тел.зав.отд. платных услуг ЯРПНД: 724-171

ГАУ РС (Я) «Якутская городская больница №3»

Адрес: г. Якутск, ул. Лермонтова, 121 4 этаж, каб. 420

Прием: понедельник, среда, пятница с 08.00-15.30 обед с 11.30 до 12.00

Врачебная комиссия: понедельник с 12:00 до 15:00

Справочная: 506 – 422; колл –центр: 507 -507; тел.зав.отд. платных услуг ЯРПНД: 724-171

ГАУ РС (Я) «Медицинский центр г. Якутска»

Адрес: г. Якутск, ул. Кальвица, 3 2 этаж, каб. 241.1

Прием: с понедельника по пятницу: с 08.00-15.30 обед с 11.30 до 12.00

Врачебная комиссия: вторник 08:00 до 11:30

Справочная: 500-003; касса: 719-850; тел.зав.отд. платных услуг ЯРПНД: 724-171

С 01. 02. 2018 г. возможно изменение графика работы кабинетов, в связи с открытием нового кабинета по адресу: г. Якутск, Кирова, 34.