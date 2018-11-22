Как в Якутске отметят Международный день инвалидов

ПРОГРАММА
мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов, с 27 ноября по 8 декабря 2018 года в г. Якутске
|№
|Наименование мероприятий
|Дата и время проведения
|Место проведения
|Ответственные
|Мероприятия по вопросам комплексной реабилитации инвалидов
|1
|День открытых дверей для граждан с инвалидностью (Мини-ярмарка вакансий для граждан с инвалидностью «Равные возможности»)
|7 декабря
10.00
|Центр занятости населения г. Якутска, ул. П.Алексеева д.6/1
|ГКУ РС(Я) «Центр занятости населения г. Якутска»
|2
|Выставка «Якутск-город равных возможностей» (Социальная поддержка. Доступная среда. Технические средства реабилитации. Социальные услуги)
|4 декабря
11.00-16.00
|Атриум ТР «Кружало»
ул.Аммосова д.1
|ГКУ РС(Я) «УСЗН и Т г. Якутска
|3
|Специализированный заезд молодых инвалидов в отделение социальной реабилитации «Эрчим» ГБУ РС(Я) «КСЦОН г. Якутска»
|29 ноября по 7 декабря
|ОСР «Эрчим», ул. Пушкина, д.31/1
|ГБУ РС (Я) «КЦСОН г. Якутска»
|4
|Заседание Координационного совета по делам инвалидов ГО «город Якутск»
|5 декабря
15.00
|Малый зал администрации ГО «город Якутск»
|ГКУ РС(Я) «УСЗН и Т г. Якутска»
|5
|Организация «горячей телефонной линии» по вопросам оказания государственных услуг инвалидам в сфере занятости. Телефон горячей линии 42-20-60
|Постоянно
|Центр занятости населения г. Якутска, ул. П.Алексеева д.6/1
|ГКУ РС(Я) «Центр занятости населения г. Якутска»
|6
|Тематические классные часы, семинары для учителей и родителей, круглые столы, лекции, уроки, направленные на формирование у обучающихся толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья
|в течение декады
|Образовательные учреждения г. Якутска
|Управление образования ГО «город Якутск»
(по отдельному плану)
|7
|Дни открытых дверей в учреждениях здравоохранения с организацией первоочередного приема инвалидов узкими специалистами проведением необходимых диагностических исследований
|в течение декады
|Поликлиники, больницы г. Якутска
|ГКУ РС(Я) «Управление здравоохранения при МЗ РС(Я)»
(по отдельному плану)
|8
|Освещение мероприятий Декады через СМИ
|в течение декады
|ГКУ РС(Я) «УСЗН и Т г. Якутска»
Пресс-центр ОА г. Якутска
|Мероприятия по культурно-спортивной реабилитации инвалидов
|9
|Спортивно-развлекательное мероприятие для детей-инвалидов «Спорт для всех»
|6 декабря
15.00
|СК «Дохсун»
ул. Лермонтова, д.62/5
|ГКУ РС(Я) «УСЗН и Т г. Якутска»,
МОБУ ДОД «Детский (подростковый) центр»
|10
|Мотивационная платформа «Верь в свои силы!»
|29 ноября
15.00
|Библиотека «Книга – 03» ул. Халтурина 7/2
|Специализированная библиотека «Книга – 03»
|11
|Праздничный концерт, посвященный 5-летию творческого коллектива «Тэтим» Дома Культуры «Эрэл»
|24 ноября
16.00
|ДК «Эрэл»
ул.Лизы Чайкиной, д.2а
|ГКУ РС(Я) «УСЗН и Т г. Якутска»
ЯГО «Всероссийское общество глухих»
|12
|Фестиваль «Терра» — внеурочная деятельность в инклюзивном образовании
|8 декабря
11.00
|Детский (подростковый) центр,
ул. Жорницкого, д.7/11 а
|ГКУ РС(Я) «УСЗН и Т г. Якутска»,
МОБУ ДОД «Детский (подростковый) центр»
|Социально-бытовые мероприятия
|13
|Выставка-распродажа Учебно-производственного комплекса трудовой реабилитации инвалидов
|27 ноября
10.00
|Национальная библиотека РС(Я)
Пр. Ленина, д.40
|Учебно-производственный комплекс трудовой реабилитации инвалидов
Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска