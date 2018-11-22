Как в Якутске отметят Международный день инвалидов

ПРОГРАММА

мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов, с 27 ноября по 8 декабря 2018 года в г. Якутске № Наименование мероприятий Дата и время проведения Место проведения Ответственные Мероприятия по вопросам комплексной реабилитации инвалидов 1 День открытых дверей для граждан с инвалидностью (Мини-ярмарка вакансий для граждан с инвалидностью «Равные возможности») 7 декабря 10.00 Центр занятости населения г. Якутска, ул. П.Алексеева д.6/1 ГКУ РС(Я) «Центр занятости населения г. Якутска» 2 Выставка «Якутск-город равных возможностей» (Социальная поддержка. Доступная среда. Технические средства реабилитации. Социальные услуги) 4 декабря 11.00-16.00 Атриум ТР «Кружало» ул.Аммосова д.1 ГКУ РС(Я) «УСЗН и Т г. Якутска 3 Специализированный заезд молодых инвалидов в отделение социальной реабилитации «Эрчим» ГБУ РС(Я) «КСЦОН г. Якутска» 29 ноября по 7 декабря ОСР «Эрчим», ул. Пушкина, д.31/1 ГБУ РС (Я) «КЦСОН г. Якутска» 4 Заседание Координационного совета по делам инвалидов ГО «город Якутск» 5 декабря 15.00 Малый зал администрации ГО «город Якутск» ГКУ РС(Я) «УСЗН и Т г. Якутска» 5 Организация «горячей телефонной линии» по вопросам оказания государственных услуг инвалидам в сфере занятости. Телефон горячей линии 42-20-60 Постоянно Центр занятости населения г. Якутска, ул. П.Алексеева д.6/1 ГКУ РС(Я) «Центр занятости населения г. Якутска» 6 Тематические классные часы, семинары для учителей и родителей, круглые столы, лекции, уроки, направленные на формирование у обучающихся толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья в течение декады Образовательные учреждения г. Якутска Управление образования ГО «город Якутск» (по отдельному плану) 7 Дни открытых дверей в учреждениях здравоохранения с организацией первоочередного приема инвалидов узкими специалистами проведением необходимых диагностических исследований в течение декады Поликлиники, больницы г. Якутска ГКУ РС(Я) «Управление здравоохранения при МЗ РС(Я)» (по отдельному плану) 8 Освещение мероприятий Декады через СМИ в течение декады ГКУ РС(Я) «УСЗН и Т г. Якутска» Пресс-центр ОА г. Якутска Мероприятия по культурно-спортивной реабилитации инвалидов 9 Спортивно-развлекательное мероприятие для детей-инвалидов «Спорт для всех» 6 декабря 15.00 СК «Дохсун» ул. Лермонтова, д.62/5 ГКУ РС(Я) «УСЗН и Т г. Якутска», МОБУ ДОД «Детский (подростковый) центр» 10 Мотивационная платформа «Верь в свои силы!» 29 ноября 15.00 Библиотека «Книга – 03» ул. Халтурина 7/2 Специализированная библиотека «Книга – 03» 11 Праздничный концерт, посвященный 5-летию творческого коллектива «Тэтим» Дома Культуры «Эрэл» 24 ноября 16.00 ДК «Эрэл» ул.Лизы Чайкиной, д.2а ГКУ РС(Я) «УСЗН и Т г. Якутска» ЯГО «Всероссийское общество глухих» 12 Фестиваль «Терра» — внеурочная деятельность в инклюзивном образовании 8 декабря 11.00 Детский (подростковый) центр, ул. Жорницкого, д.7/11 а ГКУ РС(Я) «УСЗН и Т г. Якутска», МОБУ ДОД «Детский (подростковый) центр» Социально-бытовые мероприятия 13 Выставка-распродажа Учебно-производственного комплекса трудовой реабилитации инвалидов 27 ноября 10.00 Национальная библиотека РС(Я) Пр. Ленина, д.40 Учебно-производственный комплекс трудовой реабилитации инвалидов Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска

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