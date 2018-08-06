Как в Якутске ловили ночных дрифтеров

Ночью в районе Речного порта постоянно раздается оглушительный шум автомобилей, чьи владельцы соревнуются в мощности лошадиных сил, иногда игнорируя необходимость установки глушителей. Это становится причиной многочисленных жалоб, поступающих от местных жителей в Управление Промышленного округа.

На днях Административная комиссия города Якутска, Управление Промышленного округа совместно с инспекторами ГИБДД провели очередной вечерний рейд по пресечению нарушителей тишины и покоя граждан.

Специальным шумомером инспекторы дорожно-патрульной службы в три попытки измеряют громкость выхлопной трубы:

«Предельный шум не должен превышать более 90 Децибел», — отмечает младший лейтенант Максим Прокопьев.

Местные жители рассказывают, что подобные «представления» на парковке бывают довольно часто, и уже порядком надоели. Кардинальным решением проблемы, по мнению жильцов окрестных домов, будет установка видеокамер или дежурство патрульной машины.

«Неоднократно мне приходилось разговаривать с гонщиками, но это бесполезно. Они не понимают, что здесь живут старые, больные люди и дети, которые каждый вечер вынуждены слушать весь это шум до поздней ночи, а с пятницы и до утра. Закрытые окна не спасают»,- поделился житель района Сергей Николаевич.

К сожалению, молодежь в погоне за адреналином,не отдает отчет в том, что городские улицы не предназначены для автогонок и нарушение тишины влечет за собой штраф. Кроме того, «гонщики» создают аварийные ситуации, где могут пострадать невинные люди.