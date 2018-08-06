Как в Якутске ловили ночных дрифтеров

Ночью в районе Речного порта постоянно раздается оглушительный шум автомобилей, чьи владельцы соревнуются в мощности лошадиных сил, иногда игнорируя необходимость установки глушителей. Это становится причиной многочисленных жалоб, поступающих от местных жителей в Управление Промышленного округа.
На днях Административная комиссия города Якутска, Управление Промышленного округа совместно с инспекторами ГИБДД провели очередной вечерний рейд по пресечению нарушителей тишины и покоя граждан.
Специальным шумомером инспекторы дорожно-патрульной службы в три попытки измеряют громкость выхлопной трубы:
«Предельный шум не должен превышать более 90 Децибел», — отмечает младший лейтенант Максим Прокопьев.
Местные жители рассказывают, что подобные «представления» на парковке бывают довольно часто, и уже порядком надоели. Кардинальным решением проблемы, по мнению жильцов окрестных домов, будет установка видеокамер или дежурство патрульной машины.
«Неоднократно мне приходилось разговаривать с гонщиками, но это бесполезно. Они не понимают, что здесь живут старые, больные люди и дети, которые каждый вечер вынуждены слушать весь это шум до поздней ночи, а с пятницы и до утра. Закрытые окна не спасают»,- поделился житель района Сергей Николаевич.
К сожалению, молодежь в погоне за адреналином,не отдает отчет в том, что городские улицы не предназначены для автогонок и нарушение тишины влечет за собой штраф. Кроме того, «гонщики» создают аварийные ситуации, где могут пострадать невинные люди.
«По итогам рейда составлены протокола административных правонарушений по части первой статьи 3.5 Кодекса об административном правонарушении РС(Я) «Нарушение тишины и покоя граждан в ночное время. По санкциям статьи предусмотрено наказание в виде предупреждения, либо наложение административного штрафа в размере до 5 тысяч для физических лиц и от 10 до 50 тысяч рублей должностных лиц, от 50 до 250 тысяч рублей для юридических лиц», -отметил Алексей Павлов, специалист 1-го разряда Административной комиссии г. Якутска.