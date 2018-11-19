Как в Якутии спасли унесенных в море оленеводов

Сотрудники МЧС спасли восьмерых мужчин и нескольких собак с дрейфующей в море льдины, сообщает Пятый канал.

Оленеводы, а также их собаки, сутки дрейфовавшие на льдине в море на севере Якутии, успешно эвакуированы. Медики оценивают состояние восьмерых пострадавших мужчин как удовлетворительное.

— В случае если необходима будет медицинская помощь, при серьезных повреждениях их доставят в Усть-Куйгу — рассказали «Интерфаксу» в региональном МЧС.

Как ранее сообщал Пятый канал, оленеводов из сельскохозяйственного кооператива «Мултук» оторвало от острова Большой Ляховский во время рыбалки утром, 18 ноября. Мужчинам удалось связаться с главой общины по спутниковому телефону и передать ему свои координаты. Для поисков оленеводов срочно вылетел вертолет Ми-8 со спасателями на борту.