Как в Якутии создают комфортную среду по поручению Путина

Президент РФ Владимир Путин, встречаясь 17 января с участниками Форума малых городов и исторических поселений, проводимого в Коломне, подчеркнул, что создание комфортной среды для жизни людей является самым главным направлением в работе.

Путин призвал продолжить работу по вовлечению граждан в решение задач благоустройства. «Всегда очень важно вовлекать людей в этот процесс так, чтобы человек чувствовал себя соучастником, соработником. И когда возникает «химия» между властью и непосредственно гражданами, ради которых мы с вами и работаем, тогда получается наибольший эффект, потому что люди чувствуют, что они тоже участники этого процесса, и конечный результат воспринимают как свой собственный результат», – заметил глава государства.

Напомним, по поручению Владимира Путина в прошлом году стартовал проект по развитию территорий, реализация которого продолжится в течение 2018–2020 годов. В прошлом году из федерального бюджета было выделено 25,6 миллиарда рублей, а общий бюджет проекта с учётом регионального софинансирования в прошлом году составил порядка 42 миллиардов рублей. Президент отметил, что из федерального бюджета на эти цели будет ежегодно выделяться 25 миллиардов рублей.

По данным министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаила Меня, в 2017 году в проекте приняло участие 1 653 муниципальных образования, или 85,9 миллиона человек, это более чем 58 процентов от численности всего населения страны на территории всех 85 субъектов Российской Федерации.

Егор Борисов в августе 2017 года подписал указ Главы Якутии об утверждении региональной государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Республики Саха (Якутия) на 2018-2022 годы». Благодаря указу Ил Дархана в населённых пунктах Якутии проводится большая работа по созданию комфортной среды.

Так, в посёлке Жатай Якутии за счёт муниципального бюджета строят плавательный бассейн. В октябре муниципалитет принял свою муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории Городского округа «Жатай» на 2018-2022 годы». По словам главы Жатая Анатолия Кистенёва в муниципальном образовании реализуется несколько проектов по формированию современной городской среды.

«Мы делаем это не для кого-то, а лично для себя. Большинство жителей городского округа участвует в этих проектах. Работа двигается. К примеру, с участием почти всего населения Жатая, в том числе и детей, практически наполовину построен сквер. Проделана большая работа: снесено старое здание, которое стояло на месте возведения сквера, пробиты дорожки, посажена зелень. Считаю, что указ Главы республики Егора Республики по формированию городской среды дал толчок обустройству дворовых территорий и мест общего пользования по всей республике», – подчеркнул глава Жатая.