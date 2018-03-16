Как в Якутии пройдет месячник борьбы с туберкулезом

Месячник борьбы с туберкулезом в рамках Всемирного Дня борьбы с туберкулезом в РС (Я) с 24 марта по 24 апреля 2018 г.

Как известно, Российские врачи активную борьбу с туберкулезом начали в 90-е годы ХIХ века. В 1909 году образована Всероссийская лига борьбы с туберкулезом, которая быстро стала одной из крупнейших общественных организаций страны. Через два года организовано Екатеринодарское отделение лиги, по инициативе которого открываются санатории, лечебницы для больных. Так, в 1913 году бесплатная лечебница для больных туберкулезом открылась в Екатеринодаре.

Деньги для лечения жертвовали состоятельные люди. Однако был и особый день — День белой ромашки, когда каждый имел возможность внести свою лепту, какой бы скромной она ни была, в дело борьбы с туберкулезом.

Впервые День белой ромашки состоялся в Екатеринодаре 24 апреля 1911 года. В целях сбора пожертвований в фонд борьбы с туберкулезом участники акции, в том числе студенты и гимназисты, продавали искусственные белые ромашки, изготовленные воспитанниками детских домов. Людям прикалывали к одежде бумажный или металлический знак цветка.

В ноябре 2017г. на Первой глобальной конференции, проходившей в г.Москва под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поставил задачу перед здравоохранением о ликвидации туберкулеза в Российской Федерации к 2030г. ВОЗ утвердила глобальную стратегию по ликвидации туберкулеза в мире к 2035г.

На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация по туберкулезу стабилизирована и расценивается федеральными НИИ туберкулеза, как наиболее благополучная среди территорий Дальневосточного и Сибирского федеральных округов.

В нашей республике месячник борьбы с туберкулезом проводится с 1998г. согласно совместному приказу Роспотребнадзора по РС (Я) и МЗ РС (Я). В этот период якутскими фтизиатрами проводятся разномасштабные санитарно-профилактические мероприятия среди населения и медицинских работников при поддержке Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора.

В рамках Месячника 24 марта 2018г. в МОБУ СОШ № 9 им. М.И. Кершенгольца состоится XXI межшкольная республиканская Научно-практическая конференция «Наше здоровье в наших руках», в течении месяца будут проводиться семинары среди медицинских работников, лекции для студентов и в трудовых коллективах по вопросам профилактики, диагностики и лечения туберкулеза. Повсеместно будут проводиться благотворительные акции по сбору средств для детей больных туберкулезом. 24 апреля будут подведены итоги конкурса рисунков «Дом моей мечты» среди детей, находящихся на лечении в туберкулезных учреждениях и вручение средств, вырученных в результате проведенных благотворительных акций.

В конце апреля будет проведена Министерством здравоохранения Республики Саха (Якутия) пресс-конференция с участием представителей Роспотребнадзора и ГБУ РС (Я) НПЦ «Фтизиатрия».