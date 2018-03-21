Как в Якутии отметят День охотника

В 2012 году Указом Главы РС(Я) Егора Борисова был установлен региональный профессиональный праздник День охотника, который с тех пор ежегодно отмечается в первую субботу апреля.

День охотника призван способствовать укреплению национальных традиций, формированию культуры добычи, бережного отношения к природе, основанному на рациональном использовании охотничьих ресурсов.

По всей республике чествуют лучших охотников, в районах проводятся соревнования, культурно-массовые мероприятия, в том числе, состязания, которые становятся отборочным туром на республиканские игры охотников «Байанай».

В рамках Дня охотника, 5 апреля жители и гости столицы смогут посетить Республиканскую экстерьерную выставку охотничьих лаек «Якутия 2018» на Комсомольской площади. Также 5-6 апреля на 4 км Маганского тракта будут проведены IX лично-командные состязания охотничьих лаек по подсадному медведю.

Также 5-6 апреля в местности Ураhалаах села Майа Мегино-Кангаласского района состоится финал республиканского соревнования «Байанай». К участию допускаются охотники, имеющие действующий охотничий билет единого федерального образца. Команда должна состоять из десяти человек. Охотники-любители будут состязаться в меткости, разборке и сборке огнестрельного оружия, походных навыках. Также состоится викторина на знание законодательства об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и правил охоты РФ, и эстафета с препятствиями. Победителем будет объявлена команда, набравшая наибольшее количество баллов.

6 апреля в «Доме Арчы» пройдет конкурс «Булчут сэhэнэ». В этот же день в Министерстве охраны природы РС(Я) состоится круглый стол, на котором будет обсужден проект Плана развития промысловой охоты РС(Я) в новых экономических условиях на 2018-2022 годы. Также 6 апреля откроется выставка-ярмарка «Охота и туризм в Якутии». Кроме того, 22 марта стартует фотоконкурс «Сезон удачи 2018», итоги которого будут подведены 16 ноября 2018 г. 7 апреля в Саха академическом театре им. П.А. Ойунского состоится торжественное закрытие Дня охотника в РС(Я), где будут подведены итоги всех мероприятий.

В программе возможны корректировки, следите за новостями на официальном сайте Министерства охраны природы РС(Я).