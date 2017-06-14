Как в Якутии делаются детские молочные продукты?

Где в Якутии производят детские молочные продукты? Как делается творог? С чего начинают рабочий день работники Детского молочного комбината? На эти и другие вопросы получили ответы студенты Финансово-экономического института СВФУ имени М. Аммосова на экскурсии – производственной практике в Детском молочном комбинате ОАО «Туймаада-Агроснаб».

Начали с уличных строений: первое – собственный энергоцентр из четырех газотурбинных установок.

Вел экскурсию заместитель генерального директора «Туймаады-Агроснаб» Сайдам Степанов:

-Энергоцентр позволяет получать электроэнергию по 2 рубля за кВт, что намного дешевле, чем в среднем по Якутску. Также есть своя артезианская скважина глубиной 500 метров и четырехступенчатое оборудование по очистке. Дело в том, что водопроводная вода не подходит по нормативам для производства детского питания. Получился почти автономный цикл, что позволяет значительно снизить себестоимость продукции. Извне есть только канализация и газ.

На входе в Детский молочный комбинат (ДМК) все входящие одевают бахилы, а в раздевалке – халаты, одноразовые медицинские маски и береты. Работники к тому же при входе обязательно моются. Требования к чистоте очень строгие. На входе в цех надо помыть руки с мылом, а потом протереть спиртом, для этого есть специальное автоматизированное пропускное устройство.

У ДМК есть своя микробиологическая лаборатория – для детского питания — единственная в республике. И комбинат – единственное в регионе производство, где выпускают детскую молочную продукцию по ГОСТ.

Сайдам Степанов:

-У нас побывали в гостях сотрудники Гормолзавода, и были поражены уникальным оборудованием. На ГМЗ выпускают продукцию только для взрослого питания.

По цехам нас сопровождал главный механик ДМК Илья Шадрин.

Комбинат введен в строй в 2015 году. Сейчас выпускает детские пастеризованное молоко, творог и кефир. Теперь, после реализации инвестиционного проекта компания работает над сбытом. В 49 регионах страны запущена национальная программа «Школьное молоко», по которой школьники каждый день получают по упаковке хорошего детского молока. «Туймаада-Агроснаб» и Минсельхоз инициируют внедрение программы на территории республики. Это очень важно, чтобы каждый ребенок получал необходимое количество кальция и других полезных веществ, чтобы расти крепким и здоровым.

Со следующего года начнется выпуск ультрапастеризованного молока в упаковке тетра-брик по 200 мл с трубочкой. Срок хранения 6 месяцев. Поэтому и сертификация занимает длительный срок, хотя продукцию уже послали на проверку весной.

Сейчас продукция с непродолжительным сроком хранения, все натуральное, живое, в отличие от некоторых привозных продуктов, срок хранения которых по 9 месяцев.

Вот цех стерилизации – большие баки – это ультрапастеризатор, где температура молока доводится до 140 градусов, что убивает все бактерии. Мощность установки – 1260 упаковок в час. Упаковка тетра-брик обеспечивает идеальную чистоту, она выдувается тут же, на комбинате.

На линии упаковки фасуются по 27 штук. Далее – оборудование для производства творога. Многие видели, как творог делают в домашних условиях – жидкость отжимают через марлю. Интересно, что на производстве отжимается только чистая вода, а все полезные элементы остаются в продукте.

Автоматическая установка, которая моет все трубы и емкости. Используются азотная кислота и щелочь, а вода заливается только чистая, ее уходит до 150 кубов. Рабочий день начинается с мойки полов и других поверхностей.

Управление всем оборудованием автоматическое, чтобы ни к чему не прикасаться руками. Сейчас при неполной загрузке в цехах пять человек.

Дегустация. Самая интересная часть экскурсии. Накануне выпускали детский творог, и теперь студенты его пробуют. После чего разговор более оживленный.Где продается ваша молочная продукция?

-В сетях «Айгуль», «Алмаз», «Мясной двор», «Ферма», еще 24 торговые точки. Также в трех улусах – Горном, Хангаласском и Намском есть по магазину. Но продукция долго не задерживается. Те, кто начал давать ее детям, и дальше покупают. Магазины делают торговую надбавку, а здесь творог отпускается по 35 руб. Привозная продукция, как правило, дороже.Какую еще продукцию выпускает «Туймаада-Агроснаб»?

-У компании есть Якутский рыбзавод, выпускающий продукцию под маркой «Белая рыба». Ее можно купить в двух магазинах – киоске на площади Ленина и на втором этаже Крестьянского рынка, это наши магазины, еще в Покровске, Намцах и Бердигестяхе. Очень большой спрос на нее.

На складе-пятитысячнике – овощехранилище по улице 50 лет Советской армии круглый год можно купить местный картофель.

Сайдам Степанов объяснил, что если экономист приходит на производство, должен вникнуть во все процессы досконально, пообщаться с людьми всех профессий, иначе не сможет выполнять свои должностные обязанности. И призвал всех идти работать на производство:

-Здесь интересней, и люди делают реальное дело, которое поднимает экономику страны.

Сырье для продукции класса «Экстра». К сожалению, в республике молоко максимум 1 класса, поэтому приходится закупать в Белоруссии целыми вагонами один раз в год. Хотя более выгодно было бы закупать местное молоко небольшими партиями и не отвлекать большие средства на закуп сухого молока за пределами республики и даже страны.

Преподаватель Виктория Семенова предложила приглашать студентов на практику, на что было получено согласие. Также студенты узнали, что по городу молочная продукция транспортируется только в специальных рефрижераторах при определенном температурном режиме.

В городах молоко пьют мало, и это надо исправлять, чтобы укреплять здоровье населения. Детский молочный комбинат посещали представители национальной программы «Школьное молоко», у них строгие требования. И только после тщательной проверки ДМК «Туймаады-Агроснаб» вошел в программу. Теперь необходимо решение на правительственном уровне. Тогда работа закипит, и понадобится много молодых и инициативных специалистов.