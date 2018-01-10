Как в Мархе отметили Новый год

В Новогодние праздничные дни жители Мархи активно отдыхали и с пользой провели свой досуг в наших клубах микрорайона. Для детского и взрослого населения проводились яркие танцевально-развлекательные программы.

Эти мероприятия стали прекрасным началом нового года. Массу положительных впечатлений, подарков и позитива получили маленькие и взрослые зрители. Ведь была возможность не только посмотреть, но и поучаствовать в развлекательной программе. На этих мероприятиях дети встретили символ года «Золотую Собаку». В Культурно-спортивном центре «Чэчир» состоялся показ детского новогоднего спектакля «Шелкунчик и Мышиный Король» для детей с ограниченными возможностями здоровья, и детей из малоимущих, многодетных семей микрорайона. Новый год это время чудес и подарков, этот праздник принес всем присутствующим чудесное настроение.

В этом году специалисты Культурно-спортивного центра «Чэчир» микрорайона Марха, на пл. Орджоникидзе провели игровую программу для отдыхающих на свежем воздухе. Горожане были приятно удивлены и активно принимали участие во всех играх и конкурсах. Программа завершилось новогодним массовым флешмобом и зажгли всю площадь детским смехом, зажигательной музыкой. Все родители и дети остались довольны, поблагодарив артистов за чудесное времяпровождение на свежем воздухе.

По традиции 27 декабря в Культурно-оздоровительном центре «Пульс» ежегодный новогодний вечер для ветеранов организовал депутат Городской думы Петров П. П. Снегурочка с призами, песнями под баян, традиционные конкурсы блюд и маскарадных костюмов, праздничный стол, остаются не заменимыми атрибутами Новогодней программы.

А также администрация микрорайона Марха, Культурно-оздоровительный центр «Пульс» и Культурно-спортивный центр «Чэчир» проводит ежегодный «Рождественский Бал Главы» для руководителей учреждений и организаций микрорайона Марха. По итогам 2017 года провели торжественную церемонию вручения премии «Человек года 2017», на котором были отмечены отличившиеся специалисты и работники учреждений, активисты общественники.

Таким образом, вместе с населением мы подвели итог уходящего года и встретили Новый 2018 год.