Как узнать сколько денежных средств накоплено на капремонт дома?

Региональный оператор по запросу любого собственника помещения в многоквартирном доме представляет общие сведения о размере начисленных и оплаченных собственниками помещений взносов на капитальный ремонт, а также о размере фонда капитального ремонта по каждому многоквартирному дому.

Кроме того, данная информация ежемесячно размещается на сайте регионального оператора и находится в открытом доступе для всех собственников помещений многоквартирных домов.

Региональный оператор, владелец лицевого счета по запросу предоставляет сведения собственникам помещений в многоквартирном доме, а также лицу, ответственному за управление этим многоквартирном доме (товариществу собственников жилья, жилищному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу, управляющей организации), при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений в этом многоквартирном доме.

Указанные взносы выдаются или направляются лицу, обратившемуся с соответствующим запросом, в течении десяти рабочих дней.