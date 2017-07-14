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Как узнать сколько денежных средств накоплено на капремонт дома?
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14.07.2017, 12:09
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14.07.2017, 10:28
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14.07.2017, 10:22
Политика
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14 июля 2017, 12:23
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Как узнать сколько денежных средств накоплено на капремонт дома?

Региональный оператор по запросу любого собственника помещения в многоквартирном доме представляет общие сведения о размере начисленных и оплаченных собственниками помещений взносов на капитальный ремонт, а также   о размере фонда капитального ремонта по каждому многоквартирному дому.

Кроме того, данная информация ежемесячно размещается на сайте регионального оператора и находится в открытом доступе для всех собственников помещений многоквартирных домов.

Региональный оператор, владелец лицевого счета по запросу предоставляет сведения собственникам помещений в многоквартирном доме, а также лицу, ответственному за управление этим многоквартирном доме (товариществу собственников жилья, жилищному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу, управляющей организации), при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений в этом многоквартирном доме.

Указанные взносы выдаются или направляются лицу, обратившемуся с соответствующим запросом, в течении десяти рабочих дней.

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Источник: Пресс-служба Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия)
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