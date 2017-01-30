Как узнать о накоплениях взносов на капитальный ремонт вашего дома

Всю информацию о накоплении взносов и очередность проведения капитального ремонта вашего дома можно отследить на сайте регионального оператора – http://fondkr.ru/.

Чтобы отыскать свой многоквартирный дом, достаточно на главной странице кликнуть окошко «Мой дом», ввести координаты – город или село, улица, номер дома. Посетитель сайта увидит общую информацию о доме и данные его электронного паспорта, а также узнает, сколько начислений уже сделано жителями дома, в какой период планируется выполнить работы по капитальному ремонту в будущем.

Источник: Пресс-служба Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия)