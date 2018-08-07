Как успокоиться всего за 10 секунд

Стресс и тревога были нужны нам для защиты от опасности. Сегодня же постоянное напряжение становится проблемой многих людей: по счастью, есть простой и действенный способ успокоиться и прийти в себя всего за 10 секунд, сообщает Рамблер.

Техника элементарна. Психологи используют ее на сеансах, рекомендуя пациентам набрать воздух в легкие глубоким вдохом и в то же время максимально напрячь все тело: лицо, рот, шею, живот, плечи — каждую мышцу. Продержаться нужно всего 5-7 секунд. После этого, вместе с выдохом, тело расслабляется и тут же появляется ощущение спокойствия. Уровень стресса моментально падает до ноля, уходит необоснованный страх.

Как это работает? Не вдаваясь в подробности: на любое сильное напряжение наша нервная система реагирует сильным расслаблением — так организм спасает себя от перегрузки. Эта особенность и дает возможность быстро справиться даже с сильным стрессом.

Обратите внимание — перед вами не панацея, благодаря которой можно привести в порядок всю свою жизнь. Этот метод подходит для сиюминутного решения проблемы: чтобы разрешить ее на основном уровне, без помощи профессионального терапевта обойтись не получится.