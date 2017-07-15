Как уберечься от дыма?

Чтобы защититься от дыма лесных пожаров и свести к минимуму потери для здоровья, Управление здравоохранения г. Якутска рекомендует горожанам соблюдать несколько простых правил: Как можно реже бывать на открытом воздухе, особенно в часы максимального задымления. Рекомендуется обильное питье до 2 -3 литров в день для взрослых. Для возмещения потери солей и микроэлементов необходимо употреблять минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки, соки. Исключить газированные напитки. Необходимо ограничить физические нагрузки. Держать окна и двери плотно закрытыми. При усилении запаха дыма рекомендуется надевать защитные маски, которые следует увлажнять, а оконные и дверные проемы изолировать влажной тканью. В первую очередь это относится к пожилым людям, детям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом, хроническими заболеваниями органов дыхания, аллергическими заболеваниями. Проводить в помещениях ежедневные влажные уборки. Несколько раз в день принимать душ. Промывать нос и горло. Исключить из питания жирную пищу. Употреблять легкоусвояемую, богатую витаминами и минеральными веществами пищу, отдавать предпочтение овощам и фруктам. Не принимать алкогольные напитки и пиво, исключить курение, так как это провоцирует развитие острых и обострение хронических заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем. В случае возникновения симптомов отравления дымом (замедленная спутанная речь, сердцебиение, нарушение дыхания, кашель, сильное сердцебиение, головная боль и рассеянность, повышение артериального давления) необходимо обратиться к медицинским работникам. Для лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, рекомендуется: измерять артериальное давление не менее 2 раз в день;

при устойчивой артериальной гипертензии обратиться к врачу;

иметь при себе рекомендованные лечащим врачом лекарственные препараты. При наличии других хронических заболеваний строго выполнять назначения, рекомендованные медицинскими работниками. comments powered by HyperComments Источник: ГКУ РС (Я) «Управление здравоохранения города Якутска при МЗ РС (Я)».

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