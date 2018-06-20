Как спасти давшие трещину отношения

Любые отношения может настигнуть кризис, который не так просто победить. Иногда парам кажется, что их любовь уже не вернуть, но эксперты дают советы по сохранению идиллии, которые могут сработать даже в самых безнадежных случаях, сообщает Рамблер.

Игнорирование проблемы

Находясь в тупике некоторые люди решают избегать проблему, надеясь на ее самостоятельное решение со временем. Однако такой подход лишь может усугубить отношения с партнером. В любом деле для получения результата следует приложить усилия, и отношения не являются исключением. Стоит поработать над своими чувствами в паре с партнером, и тогда можно рассчитывать на благополучные отношения.

Страсть

Многие пары с годами охладевают друг к другу, но зачастую былая страсть перерастает в нечто большее. Для этого следует проанализировать свои желания и открыто рассказать о них партнеру, чтобы вместе их воплотить в реальность.

Доверие

В отношениях главным фундаментом выступает доверие между партнерами, и когда оно теряется, это может привести к разрыву. Если искренность была утеряна, следует выяснить почему это произошло и откровенно поговорить об этой проблеме.

Рутина

С годами оба партнера сильно измучивают друг друга, а особенно в совместной жизни зачастую рутина и предсказуемость обеспечена. В таком случае психологи советуют составить список положительных качеств своего партнера, поскольку они со временем зачастую отходят на второй план. С рутиной можно бороться вместе, что будет более эффективным решением.

Упреки

Постоянное недовольство своим партнером, упреки и обиды говорят о том, что отношения следует развивать и переходить на новый уровень. Улучшить такое положение сможет свадьба, рождение ребенка, новый питомец в доме или совместный проект, который повлияет на эмоции партнеров.

Безразличие

Если безразличие стало явно проявляться в отношениях, можно оговорить с партнером возможность разъехаться на некоторое время. Зачастую именно на расстоянии человек понимает как сильно ему важны отношения и былые чувства просыпаются.

Психолог

Большинство пар не обращаются к профессиональным психологам, игнорируя возможность уладить проблемы в отношениях. Хороший терапевт подберет подходящую для семьи систему, которая поможет вернуть радость в отношениях.