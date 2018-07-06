Как спасают от жары питомцев в «Орто Дойду»?

Жаркая погода установилась в последние дни в Центральной Якутии. От летнего зноя в эти дни тяжко и подопечным зоопарка «Орто Дойду».
«Питомцы зоопарка порой не показывают и носа из своих прохладных домиков. Белые медведи купаются в бассейнах: то в одном, то в другом вольере. Но обычно они плавают с утра. После обеда мишки спят», — рассказывают в зоопарке.
Чтобы помочь животным легче переносить июльскую жару, бурым медведям и другим хищным млекопитающим сотрудники зоопарка в день два раза устраивают душ — поливают их холодной водой. Кстати, посетители «Орто Дойду» могут понаблюдать за водными процедурами зверей ежедневно в 11-00 и в 15-00 часов.
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