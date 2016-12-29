ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
29.12.2016, 9:50
Культура & Образование
Итоги благотворительной акции “Бизнес с добром”
29.12.2016, 9:48
Экономика
Как снизить цену на белую рыбу?
29.12.2016, 9:22
Общество
Энергетики ответили на вопросы радиослушателей
29.12.2016, 9:17
Красота & Здоровье
Сегодня день рождения стилиста
29.12.2016, 8:22
Республика
ТОП – 10 достижений Алданского политехнического техникума
29.12.2016, 1:10
Желток
Фотофакт
У ГАИ Якутска припаркован патрульный автомобиль… из снега
29.12.2016, 1:01
Происшествия
Видео
Допрос вахтовика, жестоко забившего медведя в Якутии
28.12.2016, 21:53
Общество
Видео
Поздравления с Новым годом от Виктора Федорова
28.12.2016, 18:52
Культура & Образование
В преддверии нового года Усть-Алданский улус получил новую школу
28.12.2016, 18:40
Культура & Образование
Аэропорт «Якутск» подарил пассажирам концерт классической музыки
28.12.2016, 18:35
Финансы
Один из крупнейших региональных банков привлек с помощью ИС «Восход» полмиллиарда рублей
28.12.2016, 18:11
Республика
Якутские и японские генетики впервые идентифицировали тяжелую наследственную болезнь
28.12.2016, 17:56
Финансы
Россельхозбанк финансирует отечественное овощеводство
28.12.2016, 17:53
Культура & Образование
Новые возможности для студентов Якутской ГСХА
28.12.2016, 17:52
Экономика
Министр ЖКХ республики: на капремонт поступило более 74 % взносов
28.12.2016, 17:44
Общество
Общественная палата г. Якутска дарит детям Новый год
28.12.2016, 17:35
Экономика
К подрядчикам Фонд капремонта предъявит высокие требования
28.12.2016, 17:19
Экономика
Мобильные телефоны помогут навести порядок на стройках
28.12.2016, 16:57
Общество
В Якутске работник аэропорта основала благотворительное движение
28.12.2016, 16:36
Красота & Здоровье
ВСЕ ЗВЕЗДЫ в Кружало!
28.12.2016, 16:29
Происшествия
Экстра
Определено предприятие, которому принадлежат машины живодеров
28.12.2016, 16:22
Культура & Образование
Афиша
Театр эстрады приглашает на музыкальный этно спектакль «Хотой уонна хомус»
28.12.2016, 16:06
Желток
Фотофакт
Креативный Дед Мороз из Россолоды
28.12.2016, 15:56
Красота & Здоровье
О режиме работы медицинских организаций в новогодние дни с 31.12.2016 г. по 08.01.2017
28.12.2016, 15:50
Желток
Фотофакт
По просьбам земляков мастер Боппосов взялся за гигантского петуха из навоза
28.12.2016, 15:48
Экология
Минприроды Якутии выясняет подробности зверского убийства медведя
28.12.2016, 15:41
Культура & Образование
Традиционная Елка главы республики
28.12.2016, 15:35
Желток
Фотофакт
Афанасий Максимов наслаждается жизнью с красавицей-женой
28.12.2016, 15:14
Культура & Образование
Дети из Якутии приняли участие в концерте в память о погибших в авиакатастрофе
28.12.2016, 14:43
Экономика
Сахамин Афанасьев о наступающем Годе экологии
28.12.2016, 14:37
Финансы
Россельхозбанк и Банк Харбина подписали соглашение об операциях в юанях
28.12.2016, 14:31
Общество
Сергей Ларионов поздравляет с наступающими праздниками
28.12.2016, 14:29
Общество
Медаль «Трудовая доблесть города Якутска» вручена главному хозяйственнику ЛОРПа
28.12.2016, 14:29
Происшествия
Полиция предупреждает: во время новогодних каникул возрастает число грабежей
28.12.2016, 14:17
Происшествия
На видео расправы над медведем запечатлены местные жители — полиция
28.12.2016, 14:13
Происшествия
Энерговор полностью оплатит ущерб
28.12.2016, 13:38
Происшествия
Якутянке вернули кошелек, оброненный в автобусе
28.12.2016, 13:32
Республика
Депутат Госдумы Галина Данчикова посетила Хангаласский улус
28.12.2016, 13:23
Экономика
Технопарк «Якутия» — 5 лет на реализации инновационных проектов
28.12.2016, 12:44
Экономика
«ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ТАМ ДЕРЖИТЕСЬ» или Как нам дальше продвигать проект?
28.12.2016, 12:18
Политика
Эксклюзив
Что общего в пресс-конференциях Путина, Борисова и Николаева
28.12.2016, 11:20
Культура & Образование
Путешествие  якутских школьников на главную елку страны – под опекой полиции
28.12.2016, 11:10
Общество
Предновогодняя встреча Александра Саввинова со старейшинами Якутска
28.12.2016, 11:08
Общество
Сегодня день рождения художницы и журналистки
28.12.2016, 11:03
Происшествия
МЧС: не допускайте несанкционированный выезд автотранспорта и выход людей на лед!
28.12.2016, 9:55
Происшествия
В Якутске здорового человека насильно посадили в психдиспансер
28.12.2016, 9:44
Происшествия
Экстра
И на 1-го замглавы Нюрбинского района возбуждено уголовное дело
28.12.2016, 9:40
Происшествия
В Якутии произошло 6 пожаров
28.12.2016, 9:20
Финансы
Россельхозбанк предлагает монеты из драгоценных металлов по сниженным ценам
28.12.2016, 9:12
Экономика
Якутский сыр «Качотта» эксклюзивно в новом магазине «Туьулгэ»!
28.12.2016, 8:50
Общество
Скандал
«Золотые» зубочистки или как облапошивают в «Ганзе» 
28.12.2016, 4:06
Происшествия
Экстра
Депутат Нюрбы предположила, кто стоит за травлей главы района
28.12.2016, 3:57
Происшествия
Главу Нюрбинского района задержали в день сессии депутатов и новогоднего корпоратива
27.12.2016, 21:31
Культура & Образование
Итоги Года кино в Якутии подведут под мелодии известных кинофильмов
27.12.2016, 21:27
Происшествия
Следком проверит видеоролик со сценами жестокой расправы над медведем
27.12.2016, 21:15
Общество
В Якутске отметили День Спасателя России и День Пожарной охраны Якутии
27.12.2016, 18:30
Культура & Образование
У школ республики появились собственные автобусы
27.12.2016, 18:12
Происшествия
В Якутии изъяты наркотические вещества в особо крупном размере
27.12.2016, 18:09
Общество
МВД предлагает добровольно пройти дактилоскопию
27.12.2016, 17:55
Столица
Новогоднюю елку для республиканского дома престарелых поддержали земляки из Нью-Йорка
27.12.2016, 17:46
Экономика
Иван Макаров: Новый год встречаем с оптимизмом!
27.12.2016, 17:36
Экономика
В Якутии рассмотрены итоги деятельности АЛРОСА
27.12.2016, 17:27
Политика
Якутская ЕР определила делегатов на XVI съезд партии
27.12.2016, 17:20
Столица
Расписание автобусов в новогодние праздники
27.12.2016, 17:15
Культура & Образование
ТЮЗ приглашает на новогодние представления
27.12.2016, 17:04
Экономика
ТАСС сообщает: выбор приоритетных проектов в арктической зоне Якутии завершится в 2017 г.
27.12.2016, 16:37
Культура & Образование
Утверждена дата проведения Этигэн Хомус-2017
27.12.2016, 16:34
Экология
Минприроды Якутии: вахтовики ответят за убийство медведя
27.12.2016, 16:25
Республика
Служба спасения Якутии лучшая на Дальнем Востоке!
27.12.2016, 16:17
Культура & Образование
Праздничные эфиры Музыкального Якутска
27.12.2016, 16:12
Экономика
О режиме работы касс Энергосбыта в праздничные дни
27.12.2016, 16:08
Путешествия
Судебные приставы начнут дежурить в аэропорту Якутска
Архив новостей
Экономика
29 декабря 2016, 9:48
40

Как снизить цену на белую рыбу?

06 (1)

На этот вопрос отвечает выставка-ярмарка «Рыба Якутии»

Для многих якутян белая рыба является деликатесом, то есть продуктом, доступным только на праздники. Но первая специализированная выставка-ярмарка «Рыба Якутии» показала, что серебристый товар может быть более доступным. Еще до данного мероприятия ОАО «Туймаада-Агроснаб» заявило, что будет продавать чир-подледку по 450-550 рублей за кг, что значительно ниже сложившихся цен. А это уже интересно. В ходе рассказа о ярмарке мы попытаемся объяснить, как снижается цена на столь лакомый для нас, северян, продукт.
01 (8)
Рыбу начали сметать с начала ярмарки.

С начала открытия ярмарки в 10 часов возле спорткомплекса «Дохсун» оживление. По пути можно встретить весь многонациональный и разновозрастной Якутск: вон бабушка несет в матерчатой сумке одну или две рыбины, вот солидный мужчина, вот парень с довольным видом несет несколько рыбин в черном пакете.
Чир и муксун берут на ура. «Туймаада-Агроснаб» продает рыбу из Аллаиховского, Среднеколымского и Усть-Янского – до 1,5 кг за 450 руб/кг, свыше 1,5 кг – по 550. Как известно, на Крестьянском рынке такая идет за 800 руб., то есть в полтора раза дороже.
Чтобы попасть на прилавки магазинов Якутска, белая рыба проделала немалый путь – рекой, по автомобильным и воздушным трассам. Основную часть завозит ОАО «Туймаада-Агроснаб», которое имеет два больших судна-рефрижератора и автомобильный парк. Только водным путем в Якутск ежегодно доставляется около 1000 тонн белорыбицы. С декабря авто- и авиатранспортом завозится подледка. Также в немалом количестве.

Разговариваем с генеральным директором ОАО «Туймаада-Агроснаб» Павлом ЧИРИКОВЫМ.
— Павел Петрович, из каких улусов рыба, каково ее качество?
— Наша логистика охватывает территории всех северных и арктических улусов – Аллаиховского, Абыйского, Нижнеколымского, Среднеколымского, Усть-Янского, Жиганского, Булунского и так далее.
Напомню, что мы — ведущий оператор республики по заготовке и вывозу сельхозпродукции, то есть сначала завозим в северные улусы картофель и другие овощи, а обратными рейсами завозим рыбу. Тем самым помогаем большому количеству сельхозтоваропроизводителей – овощеводов, рыболовов как в южных, центральных, так и северных улусах.
Не забываем и про жителей Якутска. Только на этой ярмарке предлагаем к столу до 20 тонн отличной рыбы — чира, муксуна, омуля, все высокого качества.

08 (1)
Деликатесная нельма.

— Переработкой рыбы занимаетесь?
— Да, второй год наша компания является владельцем старейшего в республике Якутского рыбзавода. Производим более 60 наименований продукции под брендом «Белая рыба», в основном, это чир, омуль, ряпушка холодного копчения. Кстати, продукция экологически чистая – коптим на тальнике, чего, к сожалению, не скажешь о многих других производителях, которые используют ароматизатор – «жидкий дым».

— Где можно купить вашу продукцию?
— Пока есть киоск на пл. Ленина, поставляем во многие магазины, в том числе крупные сети «Айгуль» и «Алмаз».

05 (1)
Анатолий, покупатель: беру только у проверенных продавцов!

А что покупатели, довольны ценой?
Анатолий:
— Беру в «Туймаада-Агроснаб» — цена хорошая и фирма проверенная.
Примерно то же самое говорят другие.

А вот за соседним столом сельскохозяйственный кооператив из арктического улуса продает чир подороже. Спрашиваю:
— Дороже, потому что традиционно в вашем улусе отменный чир?
— Да нет, — говорит работник кооператива Вячеслав, — много затрат на доставку.

02 (4)
Рыбы все меньше – нужна еще!

Тем временем некоторые участники ярмарки сходят с дистанции. Один предприниматель привез с десяток мешков, и рыба быстро кончилась. Остаются основные «игроки».
Захожу в здание спорткомплекса «Дохсун», здесь рыба уже переработанная. Хотя переработкой в Якутске занимается с добрый десяток предприятий – от маленьких цехов до Якутского рыбзавода — торгуют всего три фирмы: «Туймаада-Агроснаб», «Скиф» и ООО «Байкал».
03 (2)
Рыбу привезли. Эта партия – чир-подледка из Аллаиховского улуса.

Однако радует большой ассортимент: есть все – от маленькой рыбы — ряпушки до суперэкземпляров осетра и нельмы. Кстати, копченного большого осетра можно было купить по 1100 руб/кг, а нельму – за 900. Что ж, к новогоднему столу можно и такое позволить. Лично я даже и не помню вкуса осетра, а так хотелось бы.

07 (3)
Внутри здания также ажиотаж.

Цены на спинку омуля и чира у «Туймаады-Агроснаба» и «Байкала» примерно одинаковы – 570 и 670 рублей, но больше покупателей стоят к прилавкам первой компании, видимо, играет роль опять-таки знакомое название.
На улице под 50 градусов мороза, но торговля не снижает оборотов. Вот к прилавкам «Тумаады-Агроснаб» — хейдлайнера ярмарки – подвозят новую партию качественного чира «на строганину» из Аллаиховского улуса.

04 (2)
Павел Чириков: наша схема отработана

А что думают организаторы?
Во время торжественного открытия выставки-ярмарки первый заместитель председателя gравительства РС(Я) — министр сельского хозяйства и продовольственной политики республики Петр АЛЕКСЕЕВ говорит:
— Такие мероприятия позволяют установить прямой контакт между производителями и потребителями. Каждый год правительство республики направляет около 200 млн рублей на организацию рыболовства – строятся рыбопромысловые базы, реконструируются ледники. Летняя рыба становится выше по качеству.
Генеральный директор ОАО «Туймаада-Агроснаб» Павел Чириков сказал, что с начала появления их компании в 1998 году данное направление – доставки, хранения и переработки рыбы развивается. Есть простор для развития. Так, сегодня совместно с Министерством экономики РС(Я) разрабатывается концепция развития транспортно-логистической схемы завоза сельхозпродукции и вывоза промысловой продукции, которая должна дать мощный толчок для развития рыбозаготовки и восполнять норму потребления рыбы. Также гендиректор поблагодарил за постоянную поддержку Правительство республики, Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики РС(Я), Госкомитет РС(Я) по делам Арктики и Торгово-промышленную палату республики.

Действительно, рыбы в нашем рационе не хватает. Об этом сказал президент ТПП РС(Я) Владимир ЧЛЕНОВ.
— Это доказано нашими учеными из Института питания. Вообще, чтобы удовлетворить потребности жителей республики в рыбе, ее надо на регион 25 тысяч тонн в год.

10 (5)
Торговля не стихает.

Уже в кулуарных разговорах Владимир Михайлович добавил:
— Рыбы в Якутии много – можно жить на одной рыбе, без мяса, как это делают коренные жители некоторых местностей. Но хорошая рыба только на севере, возле Якутска ее нет. Мы должны найти такие механизмы господдержки, чтобы создать схему от вылова до переработки. И у нас есть конкретные предложения, которые предлагаем отразить в законопроекте «О рыбе». Закон о кумысе у нас есть, а Закона о рыбе нет.
— Но схема работы «Туймаады-Агроснаб» — без посредников — уже близка покупателю…
— Да, потому что они сами замораживают, доставляют и перерабатывают. Так и должно быть. Сейчас пока все разорванно – одни ловят, другие перевозят, третьи продают. Отсюда и цена большая. Нужна отлаженная схема.

Первый вице-премьер Петр Алексеев в интервью отметил:
— Завоз летней рыбы налажен «Туймаадой-Агроснаб» — завозится до 1200 тонн. Схема тут есть. Что касается зимней рыбы, мы субсидируем вывоз авиатранспортом – рыба доставляется «зелеными» рейсами. Схема также есть, но другое дело – совершенствовать завоз авто- и авиатранспортом. Сейчас этим занимаются два предприятия – «Туймаада-Агроснаб» и «Якутоптторг». И нам надо добиться максимального эффекта, чтобы загрузка была максимальной.
Сегодня цена зависит от посредников, но основной составляющей остается цена доставки.
11 (3)
Тысячи якутян получат рыбу на новогодние столы.

comments powered by HyperComments
Источник: Игорь ДМИТРИЕВ.
Если Вы заметили ошибку в тексте или опечатку, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
26.12.2016, 9:32
Происшествия
Мингроб Якутии замешан в некрасивой истории
24.12.2016, 21:28
Политика
Экстра
Избран главный якутский единоросс
27.12.2016, 1:34
Желток
Оригинальный подарок для невестки экс-вице-премьера
23.12.2016, 1:37
Происшествия
Эксклюзив
Крупная партия контрафактных пуховиков изъята в аэропорту Якутска
26.12.2016, 12:40
Происшествия
Экстра
Драма на охоте в Верхневилюйском улусе
28.12.2016, 15:35
Желток
Фотофакт
Афанасий Максимов наслаждается жизнью с красавицей-женой
23.12.2016, 9:15
Желток
Фотофакт
Полтавченко поздравил Егора Борисова с юбилеем несуществующей должности
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
tempFileForShare_2016-12-28-21-51-37 Видео
Общество
28.12.2016

Поздравления с Новым годом от Виктора Федорова

BBxBBlg Экстра
Происшествия
28.12.2016

Определено предприятие, которому принадлежат машины живодеров

IMG_1184-28-12-17-01-00 Афиша
Культура & Образование
28.12.2016

Театр эстрады приглашает на музыкальный этно спектакль «Хотой уонна хомус»

15672777_1650451891920844_7338297171360921667_n Фотофакт
Желток
28.12.2016

По просьбам земляков мастер Боппосов взялся за гигантского петуха из навоза

15698111_927527014016138_5674564712345360325_n Фотофакт
Желток
28.12.2016

Афанасий Максимов наслаждается жизнью с красавицей-женой

Image_021
Экономика
28.12.2016

Технопарк «Якутия» — 5 лет на реализации инновационных проектов

Фото Л.В. Федоровой
Экономика
28.12.2016

«ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ТАМ ДЕРЖИТЕСЬ» или Как нам дальше продвигать проект?

SHAS0119
Общество
28.12.2016

Предновогодняя встреча Александра Саввинова со старейшинами Якутска