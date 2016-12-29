Как снизить цену на белую рыбу?

На этот вопрос отвечает выставка-ярмарка «Рыба Якутии»

Для многих якутян белая рыба является деликатесом, то есть продуктом, доступным только на праздники. Но первая специализированная выставка-ярмарка «Рыба Якутии» показала, что серебристый товар может быть более доступным. Еще до данного мероприятия ОАО «Туймаада-Агроснаб» заявило, что будет продавать чир-подледку по 450-550 рублей за кг, что значительно ниже сложившихся цен. А это уже интересно. В ходе рассказа о ярмарке мы попытаемся объяснить, как снижается цена на столь лакомый для нас, северян, продукт.



Рыбу начали сметать с начала ярмарки.

С начала открытия ярмарки в 10 часов возле спорткомплекса «Дохсун» оживление. По пути можно встретить весь многонациональный и разновозрастной Якутск: вон бабушка несет в матерчатой сумке одну или две рыбины, вот солидный мужчина, вот парень с довольным видом несет несколько рыбин в черном пакете.

Чир и муксун берут на ура. «Туймаада-Агроснаб» продает рыбу из Аллаиховского, Среднеколымского и Усть-Янского – до 1,5 кг за 450 руб/кг, свыше 1,5 кг – по 550. Как известно, на Крестьянском рынке такая идет за 800 руб., то есть в полтора раза дороже.

Чтобы попасть на прилавки магазинов Якутска, белая рыба проделала немалый путь – рекой, по автомобильным и воздушным трассам. Основную часть завозит ОАО «Туймаада-Агроснаб», которое имеет два больших судна-рефрижератора и автомобильный парк. Только водным путем в Якутск ежегодно доставляется около 1000 тонн белорыбицы. С декабря авто- и авиатранспортом завозится подледка. Также в немалом количестве.

Разговариваем с генеральным директором ОАО «Туймаада-Агроснаб» Павлом ЧИРИКОВЫМ.

— Павел Петрович, из каких улусов рыба, каково ее качество?

— Наша логистика охватывает территории всех северных и арктических улусов – Аллаиховского, Абыйского, Нижнеколымского, Среднеколымского, Усть-Янского, Жиганского, Булунского и так далее.

Напомню, что мы — ведущий оператор республики по заготовке и вывозу сельхозпродукции, то есть сначала завозим в северные улусы картофель и другие овощи, а обратными рейсами завозим рыбу. Тем самым помогаем большому количеству сельхозтоваропроизводителей – овощеводов, рыболовов как в южных, центральных, так и северных улусах.

Не забываем и про жителей Якутска. Только на этой ярмарке предлагаем к столу до 20 тонн отличной рыбы — чира, муксуна, омуля, все высокого качества.



Деликатесная нельма.

— Переработкой рыбы занимаетесь?

— Да, второй год наша компания является владельцем старейшего в республике Якутского рыбзавода. Производим более 60 наименований продукции под брендом «Белая рыба», в основном, это чир, омуль, ряпушка холодного копчения. Кстати, продукция экологически чистая – коптим на тальнике, чего, к сожалению, не скажешь о многих других производителях, которые используют ароматизатор – «жидкий дым».

— Где можно купить вашу продукцию?

— Пока есть киоск на пл. Ленина, поставляем во многие магазины, в том числе крупные сети «Айгуль» и «Алмаз».



Анатолий, покупатель: беру только у проверенных продавцов!



А что покупатели, довольны ценой?

Анатолий:

— Беру в «Туймаада-Агроснаб» — цена хорошая и фирма проверенная.

Примерно то же самое говорят другие.

А вот за соседним столом сельскохозяйственный кооператив из арктического улуса продает чир подороже. Спрашиваю:

— Дороже, потому что традиционно в вашем улусе отменный чир?

— Да нет, — говорит работник кооператива Вячеслав, — много затрат на доставку.



Рыбы все меньше – нужна еще!

Тем временем некоторые участники ярмарки сходят с дистанции. Один предприниматель привез с десяток мешков, и рыба быстро кончилась. Остаются основные «игроки».

Захожу в здание спорткомплекса «Дохсун», здесь рыба уже переработанная. Хотя переработкой в Якутске занимается с добрый десяток предприятий – от маленьких цехов до Якутского рыбзавода — торгуют всего три фирмы: «Туймаада-Агроснаб», «Скиф» и ООО «Байкал».



Рыбу привезли. Эта партия – чир-подледка из Аллаиховского улуса.



Однако радует большой ассортимент: есть все – от маленькой рыбы — ряпушки до суперэкземпляров осетра и нельмы. Кстати, копченного большого осетра можно было купить по 1100 руб/кг, а нельму – за 900. Что ж, к новогоднему столу можно и такое позволить. Лично я даже и не помню вкуса осетра, а так хотелось бы.



Внутри здания также ажиотаж.

Цены на спинку омуля и чира у «Туймаады-Агроснаба» и «Байкала» примерно одинаковы – 570 и 670 рублей, но больше покупателей стоят к прилавкам первой компании, видимо, играет роль опять-таки знакомое название.

На улице под 50 градусов мороза, но торговля не снижает оборотов. Вот к прилавкам «Тумаады-Агроснаб» — хейдлайнера ярмарки – подвозят новую партию качественного чира «на строганину» из Аллаиховского улуса.



Павел Чириков: наша схема отработана

А что думают организаторы?

Во время торжественного открытия выставки-ярмарки первый заместитель председателя gравительства РС(Я) — министр сельского хозяйства и продовольственной политики республики Петр АЛЕКСЕЕВ говорит:

— Такие мероприятия позволяют установить прямой контакт между производителями и потребителями. Каждый год правительство республики направляет около 200 млн рублей на организацию рыболовства – строятся рыбопромысловые базы, реконструируются ледники. Летняя рыба становится выше по качеству.

Генеральный директор ОАО «Туймаада-Агроснаб» Павел Чириков сказал, что с начала появления их компании в 1998 году данное направление – доставки, хранения и переработки рыбы развивается. Есть простор для развития. Так, сегодня совместно с Министерством экономики РС(Я) разрабатывается концепция развития транспортно-логистической схемы завоза сельхозпродукции и вывоза промысловой продукции, которая должна дать мощный толчок для развития рыбозаготовки и восполнять норму потребления рыбы. Также гендиректор поблагодарил за постоянную поддержку Правительство республики, Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики РС(Я), Госкомитет РС(Я) по делам Арктики и Торгово-промышленную палату республики.

Действительно, рыбы в нашем рационе не хватает. Об этом сказал президент ТПП РС(Я) Владимир ЧЛЕНОВ.

— Это доказано нашими учеными из Института питания. Вообще, чтобы удовлетворить потребности жителей республики в рыбе, ее надо на регион 25 тысяч тонн в год.



Торговля не стихает.

Уже в кулуарных разговорах Владимир Михайлович добавил:

— Рыбы в Якутии много – можно жить на одной рыбе, без мяса, как это делают коренные жители некоторых местностей. Но хорошая рыба только на севере, возле Якутска ее нет. Мы должны найти такие механизмы господдержки, чтобы создать схему от вылова до переработки. И у нас есть конкретные предложения, которые предлагаем отразить в законопроекте «О рыбе». Закон о кумысе у нас есть, а Закона о рыбе нет.

— Но схема работы «Туймаады-Агроснаб» — без посредников — уже близка покупателю…

— Да, потому что они сами замораживают, доставляют и перерабатывают. Так и должно быть. Сейчас пока все разорванно – одни ловят, другие перевозят, третьи продают. Отсюда и цена большая. Нужна отлаженная схема.

Первый вице-премьер Петр Алексеев в интервью отметил:

— Завоз летней рыбы налажен «Туймаадой-Агроснаб» — завозится до 1200 тонн. Схема тут есть. Что касается зимней рыбы, мы субсидируем вывоз авиатранспортом – рыба доставляется «зелеными» рейсами. Схема также есть, но другое дело – совершенствовать завоз авто- и авиатранспортом. Сейчас этим занимаются два предприятия – «Туймаада-Агроснаб» и «Якутоптторг». И нам надо добиться максимального эффекта, чтобы загрузка была максимальной.

Сегодня цена зависит от посредников, но основной составляющей остается цена доставки.



Тысячи якутян получат рыбу на новогодние столы.

