Как снег на голову: Ил Дархан нагрянул в поликлинику №1, ГИБДД и бассейн

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24 мая глава РС(Я) Егор БОРИСОВ вместе с представителями регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) совершил незапланированный объезд ряда социальных объектов, а также некоторых улиц города Якутска, нуждающихся в капитальном ремонте.
Главу сопровождали координаторы специальных проектов Общероссийского народного фронта в Республике Саха (Якутия) Антон ЖОНДОРОВ и Алексей ЛАПТЕВ, представители средств массовой информации.

Согласно заранее подготовленному плану, группа должна была объехать улицы города по так называемой «Карте разбитых дорог», составленных активистами ОНФ. Однако Егор Борисов принял решение начать объезд с посещения социальных объектов и предложил сделать незапланированную остановку в поликлинике № 1 города Якутска. Напомним, в феврале прошлого года глава республики без предупреждения лично проверил, как налажена работа врачей в этой городской поликлинике, удостоверился, что терминал электронной очереди тогда не работал, выслушал жалобы пациентов. По итогам того необъявленного визита Ил Дархан провёл совещание с медицинскими работниками и дал поручения по улучшению ситуации в учреждениях здравоохранения и обеспечению населения качественной, доступной медицинской помощью. «Давайте сегодня проверим, изменилось ли что-нибудь», – предложил глава.

Сразу по приезду в поликлинику Егор Борисов прошёл в зал ожидания. Посетителей было немного, система электронного регулирования очереди в регистратурах функционировала нормально. От граждан серьёзных жалоб не поступило, так как с введением электронной очереди время ожидания оформления медицинской карты заметно сократилось. Кроме того, в поликлинике продлён приём пациентов до 20 часов вечера. Все стойки электронной записи к врачам, установленные в медучреждении, работали исправно. На всех этажах координаторы Центра сопровождения пациентов помогали посетителям, отвечали на интересующие их вопросы.

Егор Афанасьевич пообщался с посетителями, специалистами регистратуры и call-центра. Затем в сопровождении руководства прошёл на второй и третий этажи, заходил в кабинеты, общался с врачами и пациентами, которые рассказали главе республики, что поликлиника действительно стала работать лучше, очереди к специалистам сократились. По итогам объезда поступила всего одна жалоба – о нехватке в поликлинике невролога. Как пояснила главный врач Алевтина ЭВЕРСТОВА, на две полагающиеся ставки работают два профильных специалиста. Егор Борисов проверил книгу регистрации жалоб пациентов. В целом, результатом посещения глава республики остался доволен. «Неожиданная проверка показала, что позитивные изменения есть. Мы должны значительно повысить качество обслуживания в медицинских учреждениях, ввести нормы проекта «Вежливая медицина». Кроме того, должна повсеместно внедряться высокотехнологичная медицинская помощь», – подчеркнул Борисов.

По инициативе представителя ОНФ Антона Жондорова маршрут группы продолжился посещением Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела Управления ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия). Здесь взору предстала несколько иная картина. Хотя посетителей в зале было не очень много, время ожидания очереди, по их словам, составляло более двух часов. «Посмотрите, из восьми кабинетов приёма работает всего четыре», – пожаловались посетители.
Как пояснили начальник УГИБДД МВД по Якутии полковник полиции Самсон ЧУПРОВ и его заместитель, подполковник полиции Александр ОРОСИН, некоторые окна приёма не работают из-за того, что система довольно часто «зависает» и приходится ждать её перезагрузки. Кроме того, они проинформировали, что намерены переоборудовать дворовую территорию для того, чтобы иметь возможность проводить проверку технических средств вне помещения. Однако вопрос требует дополнительного решения, так как территория Управления ГИБДД имеет статус земель федерального значения. Глава рекомендовал руководителям республиканской автоинспекции внести ему предложения для последующей проработки с профильными органами на федеральном уровне.

Далее по предложению Егора Борисова группа заехала в плавательный бассейн «Чолбон». По словам главы, в его адрес поступали жалобы о том, что в бассейне не предоставляются полагающиеся скидки при посещении занятий подростками из многодетных семей. Между тем, в целях проведения политики по усилению адресной социальной поддержки малоимущих категорий граждан 21 апреля глава республики подписал указ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Республики Саха (Якутия)», регламентирующий предоставление скидок малоимущим слоям населения при посещении культурных и спортивных объектов. В частности, несовершеннолетние дети из многодетных семей, воспитывающих пять и более детей, должны посещать учреждения культуры и спорта, находящиеся в государственной собственности республики, бесплатно. Однако ни посетители бассейна, ни его работники об этом не были осведомлены. В этой связи Егор Борисов поручил усилить работу по реализации положений указа.

Также в ходе объезда глава республики и активисты ОНФ проинспектировали состояние улиц Чайковского, Дежнёва, Кеши Алексеева и других.
По итогам поездки Егор Борисов провёл рабочее совещание с участием членов Общероссийского Народного Фронта, руководителей и ответственных работников республиканских министерств и ведомств.

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Источник: www.egorborisov.ru
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