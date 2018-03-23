Как сэкономить на ЖКХ?

Министерство ЖКХ и энергетики Якутии запускает цикл онлайн-консультаций по ЖКХ в рамках акции «День грамотного потребителя услуг ЖКХ».

Первое такое мероприятие будет посвящено актуальной теме энергосбережения, в частности по приборному учету коммунальных услуг.

Онлайн-консультации на тему «Экономить на ЖКХ, сберегая ресурсы» состоятся 28 марта с 17.00 до 18.00 часов в прямом эфире на официальном аккаунте министерства в Instagram@jkhyakutia.

Экспертами отрасли и сотрудниками министерства будут даны разъяснения по новеллам в законодательстве и практике применения действующих норм.

Присоединяйтесь и начните экономить по-умному.