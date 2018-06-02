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Как сэкономить на оплате проезда в автобусах Якутска?

Администрация Якутска и перевозчики согласовали новые тарифы на проезд в городских автобусах. С 1 июля стоимость одной поездки за наличный расчёт вырастет до 30 рублей. При этом  предусмотрено множество способов, позволяющих сэкономить на транспортных расходах.

Как ранее сообщила начальник департамента предпринимательства, потребительского рынка, развития туризма и транспорта Окружной администрации Ирина Гаргач, повышение тарифа связано с необходимостью перехода на безналичный расчет для прозрачности оборота денежных средств.

По ее словам, жители столицы при безналичном расчете могут платить за услуги общественного транспорта значительно меньше.

Есть возможность приобрести проездные билеты: с лимитом 20 поездок (на 60 дней) – 450 рублей, 40 поездок (на 60 дней) – 850 рублей, 60 поездок (на 30 дней) – 1000 рублей, 60 поездок (на 60 дней) – 1200 рублей. Проезд по транспортным картам – 23 рубля, по карте «Спутник» – 25 рублей, по виртуальной карте с использованием мобильного приложения АСОП – 27 рублей.

Расходы на проезд не изменятся для держателей социальных карт и для учащихся 1-4 классов по школьной транспортной карте.

После появления в СМИ сообщения о повышении цены за проезд в городских автобусах некоторые пользователи в комментариях под журналистскими материалами, в социальных сетях связали рост стоимости с Алмазэргиэнбанком. Отмечаем, что банк не  может регулировать тарифы на услуги, которые он не предоставляет. Утверждение стоимости проезда, согласно федеральному закону 220-ФЗ, — прерогатива перевозчика и муниципального органа, на территории которого перевозчик оказывает услуги.

«Стоит в очередной раз повторить, что тарифы предлагает перевозчик, а утверждает их Окружная администрация. С таким же успехом можно обвинять банк в увеличении стоимости бензина только потому, что клиент оплатил топливо картой этого банка. АЭБ ни в прошлом, ни сейчас не зарабатывал на пополнении транспортных карт. Мы строим свой бизнес в данном направлении исключительно на обслуживании расчетов с перевозчиками», — сказал представитель Алмазэргиэнбанка Николай Бутаков.

Кроме того, Бутаков отметил, что АЭБ продолжает совершенствовать механизмы безналичной оплаты проезда.

Напомним, банк успешно апробировал и запустил «виртуальную» карту. Она создается в мобильном приложении и позволяет производить оплату с использованием QR-кода, выводимого на экран телефона, или NFC-интерфейса при его наличии на аппарате.

Мобильное приложение «Транспортная карта Якутии» разработала дочерняя компания Алмазэргиэнбанка АЭБ «АйТи». После его установки пользователь должен ввести свой номер телефона и получить одноразовый пароль – таким образом будет создан личный кабинет, в котором можно добавить любую карту с транспортным приложением, проверить баланс, остаток лимита поездок проездного билета, подписаться на уведомления о снижении остатка на транспортной карте ниже установленного порога, выполнить отложенное пополнение транспортной карты, а также получить выписку по поездкам и пополнениям транспортных карт (если пополнение допускается для данного типа карты).

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Источник: Вячеслав Стручков, пресс-секретарь АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО
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