Как российские Деды Морозы отметят свои дни рождения в этом году

На празднике в Великом Устюге соберется более 5 тыс. гостей

ТАСС, 17 ноября. Российские Деды Морозы готовятся отмечать дни рождения, которые пройдут в ноябре и декабре, и в это время планируют организовать поездки друг к другу в гости, заплывы «моржей», а некоторые объявляют конкурс на лучшую карнавальную маску. О том, как они будут отмечать дни рождения, — в материале ТАСС.

Слет Дедов Морозов

Дед Мороз, который живет в Великом Устюге в Вологодской области, активно готовится к встрече дня рождения, который ежегодно отмечается 18 ноября. На свой праздник он ждет более 5 тыс. гостей.

«Приедут и сказочные друзья: Баба-Яга из Кукобоя (Ярославская область), Девица Метелица из Вятских Полян, Тол Бабай из Шаркана (Удмуртия), Матушка Зима из Яренска (Архангельская область), Чисхаан из Якутии, Паккайне из Карелии и многие другие. Не обойдется без главной традиции праздника — зажжения огней на первой новогодней елке в стране, это происходит в день рождения Деда Мороза в его вотчине», — рассказала ТАСС пресс-секретарь Дома Деда Мороза Любовь Якимова, добавив, что проект «Великий Устюг — родина Деда Мороза» отмечает в этом году 20 лет.

После церемонии он объявит о старте новогоднего сезона, а затем вместе с друзьями отправится на праздничное представление.

«Коллеги» хозяина Великого Устюга уже готовят подарки, как это делает татарский Кыш Бабай, который живет с дочкой Кар Кызы и со свитой, среди которых татарская Баба-Яга Убырлы.

«Это большой великий праздник для всей нашей братии. Потому что мы все — братья друг другу. А уж день рождения русского Деда Мороза — самый интересный праздник, самые большие поздравления ему несем», — сказал ТАСС Кыш Бабай.

К празднику в Великом Устюге присоединится и северный коллега Ямал Ири. Но приехать поздравить Деда Мороза смогут не все. Новогодний персонаж из Бурятии — Белый старец Сагаан Убгэн, который является одним из божеств буддистского пантеона — запишет ему видеопоздравление, пояснил ТАСС автор и руководитель проекта «Сказочный Сагаалган в Бурятии» Андрей Измайлов.

«Сейчас мы работаем над предстоящими зимними праздниками, на Сагаалган (Новый год по восточному календарю) по традиции к Сагаан Убгэну приедут коллеги, кто именно — пока секрет», — добавил он.

Конкурс масок и заплыв моржей

Необычно решил отметить своей день рождения молодой морозец Паккайне из Карелии, чья резиденция находится в историческом городе Олонец. Он устроит 1 декабря праздник «Олонецкие морозные игры» по случаю своего 18-го дня рождения.

«На праздник ко мне приедут мои сказочные друзья, будет карнавальное шествие, ярмарка, представления, заплыв «моржей» в речке Олонке. Хорошим подарком мне будет карнавальная маска. Конкурс на лучшую маску для себя я уже объявил», — сказал ТАСС Паккайне.

Получит подарки на свой день рождения и чувашский Дед Мороз Хель Мучи. Он будет праздновать не дома, а в центре детского развития «Солнечный город». «В этот день там будет организована выставка-ярмарка детских поделок», — рассказала ТАСС руководитель этноэкологического комплекса «Ясна» Марина Федорова.

По ее словам, Хель Мучи отличается от своих братьев тем, что очень музыкален, как и весь чувашский народ. Чувашский народ представляет его играющим на дудочке на Сказочной поляне в Волшебном лесу. Хель Мучи играет не только на различных дудочках, но и на других музыкальных инструментах, а также обучает этому искусству детей, поет и танцует. Музыкальны и герои, которые его сопровождают — они играют на губной гармошке, ложках, плошках и крынках.

Любит песни и мордовский Дед Мороз Якшамо Атя. На его дне рождения, который отмечается 30 декабря, все поют песни на мордовском языке.

«Резиденция у нас находится на речке у подножья горы. Мы традиционно готовим мордовские блюда, например, каймаку (мордовская картофельная ватрушка), угощаем детей, бывает, и чугунок щей сварим. Всем детям дарим обереги, которые сами делаем», — рассказала ТАСС Масторава (Мать Земля), которая также встречает гостей праздника.

Удмуртский Тол Бабай считается самым маленьким предком великанов алангасаров, живших много веков назад. Вместо празднования своего дня рождения он ежегодно в начале декабря проводит в своей резиденции в Шарканском районе республики фестиваль сказочных героев, куда приглашаются волшебники со всей страны. По словам директора усадьбы Павла Наумова, в этом году на фестиваль впервые приедет настоящий Санта-Клаус из Лапландии и его российские братья. Для всех Тол Бабай приготовит подарки, которые будут напоминать им об Удмуртии.

Однако не все Деды Морозы будут широко отмечать дни рождения. Например, ставропольский казачий Дед Мороз проведет этот день в трудах — он уже начал получать письма от юных казачат и готовить ребятам «атаманские подарки» — «сладкие кульки», а также планировать веселые гуляния на Атаманской елке, которые начнутся на Новый год. Он уже не первый год поздравляет юных казачат в стилизованном костюме казачьего Деда Мороза: папаха и казачий кинжал вполне сочетаются с пушистой белой бородой и посохом.

фото © Владимир Смирнов/ТАСС