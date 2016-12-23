Как пытаются дискредитировать одного из крупнейших налогоплательщиков республики

Руководство ФАПК «Якутия» сообщает, что распространяемая в социальных сетях информация о якобы подготовленной к выпуску линейке водки премиум-класса «Далбар Хотун» — является фальшивкой.

АО «ФАПК «Якутия» официально заявляет, что такую продукцию никогда не выпускало, и выпускать не планирует. Кроме того, корпорацией проводится планомерная работа по избавлению вырабатываемой продукции от национальных наименований. В качестве примера можно привести название бальзама «Кэскил». По соглашению руководства корпорации и группы общественных деятелей, журналистов, исконных носителей языка народа саха, напиток переименован в «Якутский бальзам».

Напомним, в интернете появилась информация о том, что предприятие подготовило для жителей республики новогодний сюрприз к праздничному столу: «В продажу поступила водка «Далбар Хотун» крепостью 38 градусов, которая предназначена в первую очередь для якутских женщин, хранительниц домашнего очага. Бутылка этого чудесного животворящего напитка выполнена по специальному заказу из чешского хрусталя в виде женской фигуры. Впервые в мировой практике в водку добавлены частицы сусального золота, и вы можете увидеть их блеск, если слегка встряхнете бутылку. При изготовлении использованы экстракт лютика, волчьей ягоды и спор благородных красных грибов, произрастающих в тундровой зоне. Этот уникальный экстракт разработан ведущими израильскими учеными по специальному заказу, что делает водку абсолютно безопасной для женского организма. Напиток могут употреблять в любом количестве беременные и кормящие женщины». (пунктуация и орфография автора приведена в оригинале).

От имени АО ФАПК «Якутия» подано заявление в правоохранительные органы с требованием разыскать источник ложной информации, порочащей деловую репутацию предприятия, и привлечь его к ответственности.

СПРАВКА: АО ФАПК «Якутия» является одним из лидеров пищевой и перерабатывающей промышленности Республики Саха (Якутия), входит в число крупных налогоплательщиков. По прогнозам – в 2017 году в бюджеты различных уровней, предприятие оплатит 1 миллиард рублей.