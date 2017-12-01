Как провести новогодние и рождественские праздники без происшествий

Новогодние и Рождественские праздники — замечательное время для детей и взрослых. Почти в каждом доме устанавливают и украшают красавицу-елку.

Для того, чтобы эти дни не были омрачены бедой, необходимо обратить особое внимание на соблюдение мер пожарной безопасности, которые очень просты. Как показывает практика, в период новогодних и рождественских праздников наиболее частой причиной возникновения пожара становится:

нарушение правил использования пиротехнических изделий гражданского назначения;

использование не сертифицированных елочных гирлянд (иных электропотребителей);

неосторожное обращение с источниками открытого огня;

курение в состоянии алкогольного опьянения.

Чтобы новогодние праздники не омрачились бедой, запомните эти простые правила

При установке елок необходимо учитывать следующие основные требования:

1. Ёлка устанавливается на устойчивой подставке, подальше от отопительных приборов.

2. Иллюминация должна быть смонтирована с соблюдением правил устройства электроустановок. На елке могут применяться электрогирлянды только заводского изготовления с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В, мощность лампочек не должна превышать 25 Вт.

Запрещается:

украшать елку свечами, ватой, игрушками из бумаги и целлулоида.

одевать маскарадные костюмы из марли, ваты, бумаги и картона.

зажигать на елке и возле нее свечи, бенгальские огни, пользоваться хлопушками.

Рекомендуется:

не оставляйте без присмотра малолетних детей, даже на короткое время;

не храните источники зажигания в местах, доступных детям;

не позволяйте детям пользоваться пиротехническими изделиями без присмотра взрослых;

перед использованием пиротехнического изделия, внимательно ознакомьтесь с инструкцией, соблюдайте безопасную дистанцию;

ни в коем случае нельзя применять пиротехнические изделия внутри помещения!

Не используйте пиротехнические изделия в непосредственной близости (ближе 50 метров) от людей, деревьев, зданий и сооружений, линий электропередач, на крышах, балконах, лоджиях, а также в ветреную погоду;

Найдите открытую площадку по размерам соответствующую безопасному расстоянию, указанному в инструкции по применению изделия, либо в руководстве по технике безопасности;

Если Вы решили встретить Новый 2018 год в гостях, не забудьте, выходя из дома, выключить электроприборы из сети, закрыть окна, форточки (включая лоджии) во избежание попадания в помещение, пиротехнических изделий;

Также помните, что курение в состоянии алкогольного опьянения, либо сильного переутомления часто становится причиной пожара;

Если все же беда пришла, не паникуйте! Первым делом позвоните по телефону «01» назовите точный адрес, что горит, вашу фамилию, пожарные не оставят Вас в беде.

Дома и на работе всегда держите на видном месте номер телефона вызова пожарной охраны; объясните детям, куда звонить, в случае возникновения пожара («01»).