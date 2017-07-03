Как прошел в Мархе Единый информационный день

30 июня во всех округах и пригородах столицы прошел Единый информационный день

В микрорайоне Марха рабочую группу возглавил заместитель главы – руководитель аппарата Окружной администрации города Якутска Георгий Михайлов. Приняли участие начальник отдела информатизации МКУ «Агентство по управлению муниципальным имуществом» Сергей Ларионов, заведующий поликлиническим отделением № 2, врач-терапевт ЯГБ № 2 Юрий Доможаков, ведущий специалист администрации микрорайона Марха Любовь Сидорова, молодежь и жители микрорайона.

Георгий Михайлов рассказал участникам встречи об основных направлениях работы Окружной администрации города Якутска, об итогах «Ысыаха Туймаады-2017», и о том, какие мероприятия проводятся по организации летнего оздоровительного отдыха детей и подростков.

«В начале лета все три школы нашего микрорайона уходят на каникулы. Пришкольные лагеря работают только в первой декаде июня. В этом году школа № 1 закрыта на ремонт в связи с предстоящим юбилеем. Детские лагеря также имеются при культурно-оздоровительном центре «Пульс» и при Доме культуры «Чэчир», но там занято мало детей в связи с недостаточным финансированием. Хотелось бы решить этот вопрос», — говорит Любовь Сидорова.

Участники ЕИД также высказали свои пожелания по строительству спортивного зала в микрорайоне для улучшения досуга молодежи.

Все вопросы и предложения были взяты на заметку, по ним будут сформированы рекомендации для дальнейшей работы.