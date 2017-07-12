Как производить расчет квартплаты при смене тарифов?

С 1 июля 2017 года произошло плановое изменение тарифов на коммунальные услуги. Однако у многих граждан возникают вопросы о том, как будет производиться расчет за июнь-июль при смене тарифа. В социальных сетях жители города Якутск жаловались на то, что в некоторых кассах у них не принимают показания приборов учета по водоснабжению, если их подают после 25 числа месяца, при этом заявлялось, что переданные в июле показания приборов учета за июнь будут рассчитаны по новым тарифам.

В связи с участившимися обращениями граждан по вопросу расчетов ЖКУ за июнь-июль при изменении тарифов с 1 июля, Министерство ЖКХ и энергетики РС (Я) сообщает, что расчет коммунальных услуг при изменении тарифов производится в автоматизированной информационной системе, которая настроена в соответствии с требованиями Жилищного законодательства.

Технические возможности государственной биллинговой системы «Дом.Онлайн» позволяют производить такой расчет и определять соответствующий объем потребляемой воды в том или ином периоде. Все зависит от даты передачи показаний. Как правило, меньше всего вопросов возникает у тех граждан, которые ежемесячно передают свои показания приборов учета в одно и то же время.

При этом вне зависимости от даты передачи показаний приборов учета в период изменения тарифов, объемы потребления до повышения тарифов будут рассчитаны по тарифам, действовавшим до 01 июля т.г. (т.е. по старым тарифам), а объемы потребления, приходящиеся на период с 01 июля т.г. – по тарифам, вступившим в действие с 01 июля (т.е. по новым тарифам).

Тем гражданам, кто не привык передавать показания ежемесячно, следует учесть, что при отсутствии сведений в системе расчет производится по среднемесячному объему потребления исходя из фактического потребления за прошлые периоды, но не более трех месяцев. Таким образом, среднемесячный объем потребления у каждого индивидуален и неравен нормативной величине. Ошибочно полагают те, кто считает, что при наличии индивидуальных приборов учета расчет должен производиться по нормативам в те месяцы, когда показаний нет. Однако, начиная с 4-го месяца при отсутствии показаний приборов учета применяется норматив.

Также обращаем внимание, что аналогичный порядок расчета должен осуществляться во всех программных продуктах, в которых управляющие компании и ТСЖ самостоятельно производят начисления ЖКУ. В случае если данный порядок расчета не предусматривается вашей управляющей организацией, то это является незаконным. Для устранения нарушений необходимо обратиться в Управление государственного строительного и жилищного надзора РС (Я).

Убедительно рекомендуем ежемесячно в одно и то же время (желательно 20-25 числа) снимать и передавать показания с квартирных счетчиков любым из удобных для Вас способов.

Способы передачи показаний:

при наличии Вашего дома в системе «Дом.Онлайн» показания приборов учета можно вносить через сайт dom.e-yakutia.ru (также на сайте можно проверить баланс своего лицевого счета, распечатать платежный документ и произвести онлайн оплату);

в зависимости от организации процедура сбора показаний индивидуальных приборов учета воды Вашей УК или ТСЖ: по телефону УК, ТСЖ, в группе мессенджера WhatsApp, в специально установленные ящики в домах, в кассах или офисах УК и ТСЖ;

при непосредственном способе управления (НСУ) в зависимости от организации сбора показаний ресурсоснабжающими организациями, либо в кассах или офисах ресурсоснабжающих организаций. В г. Якутск по телефонам АО «Водоканал»: 21-21-66.

в любой кассе платежных агентов (почта, банки, пункты приема платежей).