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Общество
19 июля 2018, 18:00
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Как проходит кризис среднего возраста у мужчин

Рано или поздно все мы начинаем анализировать уже пройденный этап жизненного пути, но мужчины делают это почему-то именно в районе сорока лет, сообщает Рамблер.

Возможно, наступление нового жизненного периода, очередного возрастного рубежа заставляет их оглянуться, вспомнить себя в мечтательной юности и осознать, что взрослый сорокалетний мужик совсем не похож на того героя-космонавта-путешественника-музыканта или кого-то другого…того, кем он так мечтал стать в юности.

Среднестатистический россиянин находит себя в сорок лет на весьма скучной, пусть даже прибыльной и стабильной работе, в окружении детей чаще всего подросткового возраста (что само по себе означает неспокойную обстановку в семье) и уже порядком поднадоевшей супруги, которая, конечно же, уже не та, что 20 лет назад.

И тут наш герой понимает, что годы стремительно летят, но ведь еще не поздно все изменить, нужно только действовать! И дальше может начаться такое, что можно представить, только вспомнив себя в подростковом возрасте, с той лишь разницей, что детей останавливает нехватка денег и страх перед родителями, а состоявшийся мужчина давно уже ничего не боится.

Как бы то ни было, именно возраст 37-42 лет, по статистике, бьет все рекорды по количеству бракоразводных процессов. Мужчинам буквально сносит голову, и психологи могут объяснить, почему в этот период порядочные семьянины вдруг уходят из родного дома.

Порог сорокалетия — как будто сигнал о том, что совсем скоро либидо начнет угасать, а сексуальная активность — давать сбои. На фоне этого, как утверждают специалисты, внимание мужчин в кризисный период акцентируется именно на личной жизни, а не карьере или личных качествах.

Самец ищет подтверждения собственных успехов (ведь он всю жизнь работал, ему некогда было исполнять свои мечты, он наверняка уже многого добился, ведь правда?!) и находит его чаще всего у юных особ.

Тех самых, которые делают множество комплиментов и искренне восхищаются достижениями взрослого дяди. Вот и получается: в семье стареющего папу не понимают, а с молодой свежей спутницей он, как будто 15 лет назад, полон сил, уверен в себе и амбициозен. Со временем это пройдет, и юная особа, скорее всего, быстро надоест. Но вернуть разрушенный брак будет уже сложно.

Не позавидуешь той женщине, которая столкнется с подобными трансформациями своего благоверного, но, к счастью, кризис среднего возраста затрагивает мужчин не в равной степени.

Психология противоположного пола такова, что кому-то достаточно будет просто съездить в отпуск одному или сменить работу, а кто-то предпочитает разрушить все, чтобы на руинах построить новую жизнь. В любом случае, к этому стоит быть готовым как самому мужчине в преддверии этого возраста, так и его супруге. Вот как психологи характеризуют «симптомы» жертвы кризиса среднего возраста:

Мужчина ушел в себя;

У него часто меняется настроение, он стремится к радикальным изменениям;

Он внезапно хочет совершить что-то необычное и экстремальное;

Мужчина становится резок и очень критичен по отношению к своей половине;

Он начал проявлять повышенный интерес к своему внешнему виду и личностному росту;

Он начал «чудить»: внезапно вдруг решил заняться сальсой, купил желтый пиджак и оранжевые ботинки;

Его потянуло на флирт и недвусмысленное общение с противоположным полом.

Последний пункт у некоторых представителей сильного пола в кризисный период заходит весьма далеко: мужчины не просто «ходят налево», они всерьез влюбляются и под влиянием бабочек в животе готовы свернуть горы ради своей новой пассии. О том, что это — порыв временный, они и слушать не хотят, ну прямо как подростки.

Глубокий личностный кризис может застать мужчину врасплох намного позже, и в 50 лет. Продолжительность непростого времени, как и его стадии, также индивидуальны: продлиться кризис может от нескольких месяцев до целого десятилетия.

Если у мужа — кризис

Если признаки кризиса средних лет у вашего супруга налицо, наберитесь терпения и подготовьтесь к непростому этапу в вашей совместной жизни. Только не надо собирать чемоданы, громко хлопать дверью и уезжать к маме! Уверены, вы и не такое вместе переживали. Сейчас главная задача — выработать верную стратегию и помочь пережить любимому непростое время.. Итак, психологи советуют:

Определить, насколько далеко вы готовы зайти в борьбе за свое счастье. Где будет предел? Готовы ли вы простить измену? Ответьте себе на эти вопросы и поговорите по душам с мужем, мягко намекните ему на то, что вы готовы пережить вместе с ним, а чего ему делать ни в коем случае не стоит.

Если он хочет радикально изменить свою жизнь, настройтесь и вы на перемены. Только не нужно в корне менять и себя, хватит и пары приятных внешних изменений.

Ни в коем случае не вините во всем себя, несмотря на то, что мужчина, скорей всего, во всех упущенных возможностях обвинит именно вас, ему так проще. Не принимайте сказанное супругом близко к сердцу, такой уж у него период, иначе и до женского кризиса недалеко будет.

Чаще обсуждайте с любимым то, что еще не успели сделать за годы совместной жизни, и будьте готовы все это исполнить. Может, вам составить список всего, что еще хочется попробовать? Пусть это будут и экстремальные поступки, и сексуальные фантазии, и какие-нибудь курсы — пора все это исполнить вместе!

Напомните ему, кто в доме хозяин! Пока он тут грустит, вся семья страдает без его важных решений. «Ну-ка, дорогой, покажи нам, как стоит поступать, ты же у нас глава семьи!» — кто знает, может именно этого ему сейчас так не хватает?

Поддержите его желание изменить что-то вокруг себя. Не нравится работа — давай посмотрим другие вакансии, не тот автомобиль — купи, какой хочешь. Решил приобрести абонемент в спортзал — да ты же станешь только лучше!

Станьте «менеджером» своего мужчины, помогите сменить ему имидж, найти другую работу и даже выбрать галстук какого-нибудь сумасшедшего оттенка, если он этого сам захочет.

Обязательно отправляйтесь в совместное путешествие, о котором так давно мечтали, предварительно оставив детей бабушкам и дедушкам, забыв пароли от электронной почты и мобильные телефоны. Хотели в молодости устроить тур по штатам Америки? Самое время это сделать вместе со своим захандрившим супругом!

Чаще вспоминайте вместе моменты, когда он был на пике своего успеха, выходил из ситуации победителем и был настоящим предметом вашей гордости. Расскажите, что нравилось вам в любимом в разные периоды вашей жизни — и тогда, когда он был, например, бедным студентом, и сейчас, когда многого добился.

Иными словами, поддерживать взрослого мужчину в период кризиса среднего возраста нужно не меньше, чем своего сына-подростка. Возможно, на время депрессии супруга стоит побыть для него не просто женщиной, а самым близким другом.

Кризисные «нельзя»

Психологи выделяют и ряд приемов, которые не допустимы в период кризиса среднего возраста, и касаются они именно женского поведения.

Во-первых, при всем своем желании поддержать любимого, нельзя быть навязчивой и приставать со своими советами. Вполне возможно, что ваш вариант — это мужчина, который переживает свой кризис молча, и делиться своими мыслями он не желает даже со своей женой.

Во-вторых, специалисты уверяют, что супруг не должен видеть проявление вашего отчаяния. Вообще в период его кризиса вы должны постараться быть лучшей женой и лучшей мамой, красивой, спокойной и бодрой. Мужчине должно быть приятно возвращаться домой, возможно, в какой-то момент это удержит его от похода не в ту сторону.

В-третьих, не стоит ждать тепла с его стороны, в то время как самой нужно отдавать его вдвойне. Такая вот нелегкая женская участь в кризисный период благоверного.

Даже если ваш мужчина начал искать утешение на дне стакана, или, что еще хуже, в запрещенных веществах, ни в коем случае не уподобляйтесь ему. Это лишь заведет ситуацию и здоровье вашей семьи в тупик.

Еще одно «нельзя» касается сцен ревности и стремлений ограничить мужчину в его общении с друзьями и представительницами противоположного пола. Вы уже предупредили его, что предательства простить не сможете, он в курсе. Теперь все зависит только от него, и ваши негативные эмоции ни к чему не приведут.

И последнее: не шпионьте, проверяя его карманы и мобильный телефон, не выгоняйте его из дома, если не готовы к тому, что он действительно уйдет. В кризисное время муж может больше не вернуться.

Поверьте, что его кризис — явление временное, такое же, как рост зубов у малыша или ПМС у вас, только намного серьезнее. Нелегкий период пройдет, и если вам удастся его пережить, семья станет только крепче.

Источник: https://woman.rambler.ru/love/40363344-kak-prohodit-krizis-srednego-vozrasta-u-muzhchin/
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