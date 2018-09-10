Как проголосовало Оймяконье?

В Оймяконском улусе подведены предварительные итоги выборов.

По выборам депутата Ил Тумэна выиграл дейстующий депутат, председатель постоянного комитета по вопросам местного самоуправления Государственное собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Василий МЕСТНИКОВ, выдвинутый «Единой Россией». Однако в округ входят и другие улусы, так что заявлять о победе кандидата Местникова пока рано.

52% избирателей Оймяконского улуса поддержали «Единую Россию».

Более 72% избирателе отдали свои голоса за Айсена НИКОЛАЕВА, сообщают SakhaLife.