Как привлечь туристов в Якутию?

В Якутске прошла стратегическая сессия по развитию и продвижению фестиваля «Зима начинается с Якутии».

19-20 января в городе Якутске по инициативе бизнес-сообщества столицы и Ассоциации гостеприимства РС (Я), поддержанной решением главы города Якутска Айсена Николаева, проведена стратегическая сессия по развитию и продвижению Всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии».

Приняли участие порядка 70 человек, представители консалтинговой компании «SAYBM», предприниматели, занятые в сфере гостиничного бизнеса, общественного питания, туроператоры, производители ювелирной, сувенирной продукции, ремесленники, кузнецы, местные товаропроизводители. В течение двух дней участники сессии обсуждали вопросы по разработке механизмов развития событийного маркетинга, рассмотрели возможные варианты современных методик и форм привлечения туристов в Якутию, в том числе посредством проведения локальных, неизвестных широкой общественности мероприятий.

Ведущим экспертом стратегической сессии выступила генеральный директор ООО «Гранд Бюро», советник генерального директора Центра развития туризма Республики Татарстан, эксперт по классификации гостиниц и иных средств размещения, бизнес-тренер Вероника Скурихина.

«Основным предметом нашего обсуждения является проект – ежегодный фестиваль «Зима начинается с Якутии», организатором которого является Окружная администрация города Якутска. Участники, разделившись на группы, будут работать над целеполаганием фестиваля с точки зрения въездного туризма, выявлять проблемные зоны, корректировать событийный продукт, прорабатывать требуемые ресурсы для достижения поставленных целей», — отметила эксперт.

Участники стратегической сессии отметили, что механизмы развития и продвижения фестиваля «Зима начинается с Якутии» должны выйти на абсолютно новый уровень событийного туризма. В конечном результате, фестиваль должен стать грамотно упакованным турпродуктом для привлечения туристов не только из центральных регионов России, но и иностранных государств. Проект ежегодного фестиваля «Зима начинается с Якутии» должен привести к коммерциализации.

В ходе сессии шесть рабочих групп продумывали механизмы продвижения уникальных турпродуктов, связанных с особенностями климатических и природных условий региона, самобытной культуры народов, проживающих в Якутии, особенностей национальной кухни. При этом эти турпродукты должны были вызывать у туристов эмоции радости, восторга, удивления, ощущение того, что они попали в сказочный мир.

По мнению Вероники Скурихиной, в привлечении туристов должны использоваться социальные сети, видеохостинги, где помимо динамичных фотографий должны размещаться видеофайлы, презентационные ролики с участием реальных туристов, которые приехали на фестиваль «Зима начинается с Якутии».

«Мы должны понимать, что средний возраст путешествующего туриста 30-40 лет. При этом, если 40-летний турист больше обращает внимание на текстовую рекламу турпродукта, то интерес 30-летних больше вызывают видеоролики и фотографии», — сказал она.

Поэтому для привлечения туристов, независимо от их возраста и социального статуса, необходимо максимально использовать все механизмы продвижения событийного туризма.

По итогам стратегической сессии будет принята резолюция и разработан план конкретных действий по развитию и продвижению фестиваля «Зима начинается с Якутии», который подразумевает консолидацию органов государственной и муниципальной власти с представителями субъектов малого и среднего предпринимательства.