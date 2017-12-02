Как пристыдить глав муниципалитетов?

На днях в Общественной палате республики провели «круглый стол» «Реализация республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы».

Как известно, такие программы были приняты во всех регионах. Частью она финансировалась из федерального бюджета через Фонд содействия реформированию ЖКХ. Президент РФ Владимир Путин в 2012 году назвал состояние жилищного фонда страны «бедственным», и в одном из «майских указов» поставил задачу с этим бедствием справиться. В итоге ее реализация стала ключевой в определении эффективности властей того или иного субъекта Федерации. Несколько губернаторов лишились должностей за кардинальные отставания в графике.

На «круглом столе» выяснилось, что нашему региону беспокоиться не о чем. Несмотря на худшие условия по сравнению с соседями по ДВФО и регионами центральной части России (сезонность строительства, транспортная дступность, дефицит стройматериалов в улусах), по состоянию на 22 ноября 2017 года программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы» в Якутии практически реализована. Готовность 96,2 процентов! Новое жилье получили 28896 человек. Однако если бы наша республика «выдала» 100 процентов…

Как раз сейчас в Правительстве РФ разрабатывается новая программа переселения. Пока неизвестно, будет ли она повторять условия «старой» программы, но, если бы у нас были эти 100 процентов, наш регион мог бы более успешно настаивать на изменениях, которые наилучшим образом учитывали бы наши интересы, климатические, транспортные и другие региональные условия. Республика «недобрала» 18778 кв.м. жилья. Согласно данным Минстроя РС(Я) по состоянию на 21 ноября 2017 года, из 43 муниципальных образований, принимавших участие в программе, проблемы есть по 5 муниципальным образованиям.

Тут следует сказать, что муниципальные образования республики – главные исполнители программы. Они осваивают средства, поступившие из четырех источников – Фонда содействия реформированию ЖКХ, государственного бюджета РС(Я), местных бюджетов, внебюджетных фондов. Они объявляют конкурсы, находят подрядчиков, контролируют ход работ, организуют процедуру переселения.

Председатель Комиссии по строительству, развитию инфраструктуры, ЖКХ и тарифной политике Общественной палаты РС(Я) Лариса Панькова особое внимание обратила на город Ленск. Чиновники этого города с самого начала реализации программы повели себя так, что «прославили» республику на всю страну. В Ленске есть микрорайон «Теплый стан», в нем в 2013-2014 годах для переселенцев из аварийных «деревяшек» приобрели 120 квартир в пяти быстровозводимых каркасных домах. Причем заплатили за эти картонные домики 220 миллионов (!) рублей из денег республиканской программы переселения.

Дома стали разваливаться почти сразу после ввода. В квартирах было холодно – не выше 15 градусов тепла. Жильцы обратились с жалобами по инстанциям, в итоге микрорайон проверило местное региональное отделение ОНФ в 2015 году. Общественники обнаружили множество отклонений и предположили, что строительство велось с нарушениями.

Их подозрения оправдались. Управление Госстройжилнадзора Якутии установило, что допущены грубые нарушения при строительстве домов. Ряд конструкций, к примеру, фасады, отмостка построены и выполнены из материалов, не предусмотренных проектной документацией. Кровля плоская с уклоном в сторону стоков на две стороны, состоит из лотков листовой стали, проложенных через парапет, а также мягкого ковра «Технониколь», вместо проектной двускатной крыши с покрытием металлочерепицы по прогонам. Проектные решения к фундаментам приняты без инженерно-геологических изысканий грунтов, учета их сезонного промерзания.

Общественникам совершенно было непонятно, как можно было принять эти дома, несмотря на грубые видимые глазу нарушения. А мэр города Ленска Александр Хорунов кивал в сторону администрации Ленского района. Но ведь именно городские власти входят в состав комиссии, которая дает разрешение на ввод. Как можно было подписываться под этим безобразием?

Жители подняли вопрос об устранении недостатков. По информации члена Общественной палаты РС(Я) Александра Саморцева, который живет в Ленске, эти злосчастные дома ремонтируют, перестраивают… до сих пор.

— «Теплый стан» все никак не становится теплым в реальности, — сказал он.

За это безобразие так никто и не ответил. Более того глава города Хорунов повторно победил на мэрских выборах. А потом решил вообще замахнуться на должность главы района. Не выбрали.

В центральном штабе ОНФ России дома из «Теплого стана» числятся в списках «новых аварийных домов» Центра «Народная экспертиза». И этот список попадает на стол Путину, который считает принципиальным решение этих вопросов.

После такого позора Ленск должен был сделать все, чтобы потом к городу не было никаких нареканий. Так нет же!

Председатель Комиссии по строительству Общественной палаты РС(Я) Лариса Панькова:

— По городу Ленску в ответе Минстроя РС(Я) на запрос Общественной палаты от 23 июня 2017 года видно, что отставание по программе началось с этапа 2015 года по трем объектам, включающих в себя 85 жилых помещений, общей площадью 3 860,9 квадратных метра. Объекты строятся с отставанием от графика производства строительно-монтажных работ на более чем пять месяцев.

По данным Управления госстройжилнадзора РС(Я) из 13 осмотренных объектов в Ленске 6 домов имеют критические и значительные строительные дефекты. Застройщики, которые допустили значительное отставание по программе переселения из ветхого и аварийного жилья: ООО «Север», руководитель Ваагн Оганесян, возводит в микрорайоне «Теплый стан» 24 квартиры площадью 1 246,74 квадратных метра и ООО «Сахастроймонтаж», руководитель Леонид Захаров, возводит 37 квартир площадью 2 332,64 квадратных метра.

Лариса Рашидовна также отметила:

— Когда на уровне страны глава государства обращает внимание на отставание в программе переселения из ветхого и аварийного жилья, то меры к руководителю региона принимаются незамедлительно. Но если муниципальный орган, несмотря на своевременное финансирование, внимание со стороны региональных властей, контроль со стороны Министерства строительства и архитектурного комплекса РС(Я) и воззвания общественности, допускает нарушения, что делать? Как воздействовать?

Скоро будет принята новая программа переселения. Она очень важна для общества, для ликвидации бедности. Люди должны получить возможность переехать из своих разваленных лачуг в нормальное жилье. Подчеркиваю, нормальное жилье. Каждый глава муниципалитета должен стараться для своих жителей, избирателей. И не просто потому, что ему нужно отчитаться перед вышестоящими инстанциями. Программу он должен воспринимать так, как ее воспринимает Президент России Владимир Путин. Как ту программу, которая сделает страну сильнее, крепче, ее развитие более устойчивым. Наверное, сейчас назрел вопрос о том, как создать механизмы, позволяющие привлечь местные органы за неисполнение или ненадлежащее исполнение программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Чтобы они, в свою очередь, внимательнее относились к подбору подрядчиков, более ответственно производили контроль и индивидуально работали с жильцами аварийных домов.

При обсуждении новой программы переселения члены Общественной палаты РС(Я) поднимут вопрос: как спросить с руководителей муниципалитетов. И, конечно, Палата будет работать с Общественными советами при муниципальных образованиях (районного и поселенческого уровня), чтобы они, в первую очередь, на постоянной основе работали над исполнением этой программы и вовремя выявляли и устраняли недостатки.

Последние данные о реализации программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы»: в республике построено 348 жилых многоквартирных домов, общей площадью более 414 тысяч квадратных метров, расселено 28 896 граждан из 11 298 аварийных жилых помещений общей площадью 472 056,26 квадратных метра.