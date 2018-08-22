Как при сидячем образе жизни сохранить здоровье

Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие 18 человек, сообщает Рамблер.

Давно известно, что сидячий образ жизни негативно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. Однако недавно ученым удалось доказать, что простые упражнения для ног могут заметно снизить этот эффект.

Сотрудники Техасского университета в Арлингтоне считают, что даже десять минут, проведенные в сидячем положении, затрудняют приток крови к ногам. Но если человек регулярно поднимает и опускает ноги, лежа на кровати, то это упражнение заметно снижает риск. Исследователи провели эксперимент, в котором приняли участие 18 юношей.

Итоги исследований опубликованы в журнале Experimental Physiology.

При этом многие ученые утверждают, что зарядка, даже если ее проводить во время рабочего дня, не может полностью компенсировать недостаток движения. Кроме того, малоподвижный образ жизни вреден и для сосудов, добавляют эксперты. Согласно итогам многих экспериментов, у тех, кто придерживается сидячего образа жизни, увеличивается риск развития диабета.

Кроме того, сотрудники Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе выяснили, что малая подвижность сказывается на памяти человека в среднем и пожилом возрасте.