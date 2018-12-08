Как предотвратить пожар в гараже?

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает о необходимости

соблюдения правил пожарной безопасности в гараже:

— в гараже нельзя курить;

— разводить костер;

— хранить масляную ветошь, баллоны с газом.

Исключите попадание воды или топлива на электропроводку, приводящее к короткому замыканию при прогреве двигателя.

Пожар в гараже потушить особенно сложно из-за того, что многие хранят там горючие материалы.

Регулярно проверяйте состояние электропроводки в гараже и внимательно следите за состоянием электропроводки в вашем автомобиле. Будьте осторожны при использовании электрообогревателей в гараже.

Если пожар все-таки произошел, немедленно вызывайте пожарных, зовите на помощь соседей и прохожих. Постарайтесь вместе с ними выкатить автомобиль из гаража вручную, так как двигатель может не завестись, и вы подвергнете себя опасности. Не дайте огню распространиться на другие гаражи, подобраться к канистрам с горючим или к газовым баллонам – в итоге возможен взрыв.

Используйте для тушения огнетушитель, если у вас он отсутствует – позаимствуйте огнетушитель из соседних гаражей, песок, снег, воду, подручные средства.

Фото МЧС «Пожар ул. Мординова»