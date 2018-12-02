Как правильно выбрать рыбу: Рекомендации от Роспотребнадзора Якутии

Уже скоро новогодние торжества, и многие к празднику закупаются продуктами для блюд традиционного якутского стола. Среди них и рыба — караси, чир, нельма. О том, как правильно самостоятельно выбрать качественный продукт, рассказали в Роспотребнадзоре.

Ободранная, покореженная, имеющая желтоватый оттенок и темные пятна, потерявшая форму или вовсе «рваная» рыба — явный показатель того, что она была неоднократно разморожена и заморожена вновь. О том же свидетельствует и запах старого жира. Мякоть у такой рыбы слоится и расползается при размораживании.

Мороженую рыбу можно хранить в домашней морозилке в течение трех месяцев, лучше в плотной упаковке, чтобы она не иссохла. Размораживать рыбу лучше всего в холодильнике при температуре +5°С и ни в коем случае не в воде — это портит ее вкусовые качества и делает рыбную мякоть похожей на промокашку.

Охлажденная рыба — это качественный, сохранивший свою питательную ценность, витамины и минеральные вещества, а также первозданный вкус продукт. Охлажденная — это значит обработанная холодом с температурой примерно от 0 до -2°С, то есть близкой к замерзанию, но все же не замороженной:

— охлажденная рыбья тушка должна быть покрыта тонким слоем прозрачной (не белой) слизи и иметь характерный для данного сорта рыбы цвет;

— чешуя должна блестеть и держаться очень крепко;

— при надавливании на спинку не должно оставаться никакой ямки — это показывает, что мякоть свежая и упругая. А вот долго не исчезающая ямка покажет, что рыбу замораживали и размораживали;

— глаза у хорошей рыбы округлые, выпуклые и прозрачные, а не впавшие и не мутные;

— жабры — розовые или красные (а у осетровых рыб — темные, с красноватым оттенком), но не блеклые и не коричневые. Белая слизь на жабрах — плохой признак;

— запах у свежей рыбы свежий и чуть сладковатый, но не слишком рыбный или тинный, хотя некоторые сорта речной рыбы могут чуть «отдавать» тиной, и для ликвидации этого запаха их специально промывают в холодной соленой воде;

— хвост должен быть прямым, а не загнутым вверх или высохшим;

— брюшко — плоское, не вздутое и без каких бы то ни было пятен;

— если опустить такую рыбу в воду, она должна утонуть. Всплывает брюхом кверху несвежая рыба;

— филе, в идеале, должно быть очень ровно нарезано, на вид полупрозрачное и плотное.

Охлажденную рыбу лучше сразу пускать на стол — при заморозке в домашней морозилке она утратит половину своих полезных свойств и вкуса.

Потребителям рекомендуется при покупке рыбы быть внимательными и смотреть этикетку, где обязательно должны быть указаны дата выпуска и упаковывания и сроки годности.

Следует воздержаться от приобретения рыбной продукции «с рук». Приобретая продукты у частных лиц в несанкционированных местах, граждане подвергают себя и своих близких неоправданному риску. Продукция, реализуемая в подобных местах, потенциально опасна возможностью пищевых отравлений и инфекционных заболеваний (в том числе пищевыми токсикоинфекциями, ботулизмом).

Крайне рискованно приобретать у случайных людей вяленую рыбу. Употребление вяленой в домашних условиях рыбы чревато тяжелыми отравлениями и возможностью заразиться ботулизмом.