Как помочь родным утонувших людей

В год в республике тонет 100 человек. В Общественной палате РС(Я) задумались над проблемой.

В Общественную палату республики обратилась многодетная мать Яна Бакшинова. 30 июня в ее семье случилась страшная беда – утонул старший сын Евгений. Ему было всего 19 лет. И это горе усугубляется еще тем, что тело молодого человека найти до сих пор не могут.

Он утонул на всем печально известном пляже Петуховка в районе села Пригородный 30 июня. Евгений поехал с друзьями отдыхать. По неизвестной пока причине никто из этой компании не позвонил родителям. О том, что случилось, из социальных сетей узнал младший брат Юрий, который находился в это время… в Нерюнгри.

Бедные родители и дядя юноши обратились в полицию. Сотрудники посоветовали обратиться в Службу спасения РС(Я). Оказалось, поздно…

В итоге водолазы смогли прибыть на предполагаемое место утопления к обеду 1 июля. За это время тело могло унести течением очень далеко.

По словам матери, они приехали на резиновой лодке со слабеньким эхолотом. Конечно, ничего не нашли. Дядя юноши Руслан Александрович нашел частника с мощным морским локатором, в одном месте на глубине 8 метров обнаружилось нечто крупное, лежащее на дне. Но водолазы отказались туда лезть – слишком велик риск для жизни, сильное течение. В итоге, убитым горем родным посоветовали ждать шесть дней, когда тело всплывет и выбросит на берег.

Несчастная мать Яна Сергеевна:

— Я не могу описать свое отчаяние. Мой сын — крещеный, я не могу его отпеть, не смогу справить поминки, отметить 9 и 40 дней, как полагается. Как подумаю, что его едят сейчас рыбы…

Сотрудники аппарата Общественной палаты РС(Я) рекомендовали Яне Сергеевне и ее супругу Эдуарду Наму обратиться к члену Общественной палаты РС(Я) и Якутска Антону Жондорову.

Выяснили в аппарате и общую ситуацию с утопленниками. Начальник ГКУ «Служба спасения РС(Я)» Николай Находкин объяснил ситуацию:

— В последнее время очень много тонет людей. Только в минувшие выходные — 6 человек в том числе и дети. У нас всего три водолазные группы. Одна работает в Хангаласском улусе, где спасая свою семью, погиб мужчина, другая в Вилюйском улусе. В те дни, когда утонул Евгений, водолазы искали утонувшего на Даркылахе мальчика 10 лет.

В этом году после ледохода утонули 39 человек, нашли 24-х. Наши водолазы работают на износ, хотя существуют нормативы пребывания специалистов в воде. Уже давно их не придерживаются, все случаи – резонансные. Возьмем хотя бы случай в Татте, когда погибли дети, два брата.

В воде тонет ежегодно примерно 100 человек. Безжалостная такая картина, всех найти физически невозможно.

Лучший выход из ситуации — это профилактика, обучение населения навыкам спасения на воде. Тонут даже физически крепкие молодые люди, спортсмены, потому что не обладают знаниями, как нужно вести себя на воде, чтобы не утонуть, как правильно спасать.

Существует государственная программа по обеспечению мер безопасности, но, увы, на ее реализацию средств нет. Есть такая общественная организация Российский союз спасателей. Мы пытались получить грант в Министерстве гражданского общества, но не удалось по неизвестной нам причине.

На что нужны деньги? У нас в планах развернуть широкомасштабную пропагандистскую кампанию по улусам и городам, в разных детских, юношеских образовательных учреждениях работу по той самой профилактике, о которой говорил. К примеру, нам нужны наглядные пособия, манекены, похожие на людей. Мы могли бы наглядно показывать, как оказывать первую помощь…

Оказалось, что Служба спасения ощущает недостаточное техническое оснащение. Не хватает квадрокоптера, гидролокаторов бокового обзора. Николай Александрович на это неохотно жалуется. Зная, что говорит с сотрудниками аппарата Общественной палаты, напирал на то, что помощь общественности Службе спасения нужна именно в плане пропагандисткой работы.

— Даже если в результате этой работы будут спасены два-три человека, она уже себя полностью оправдает. Жизнь человека бесценна.

— А что будет с поисками Жени Бакшинова?

— Ребята, к сожалению, предложили родным наиболее вероятный вариант поиска. Тело находится в относительно теплой воде, примерно через шесть дней… Мы знаем характер фарватера реки, где примерно произойдет всплытие. Там будем следить, выставим посты. Сообщили и ГИМСу.

Я очень соболезную родным Евгения, но на сегодняшний день больше ничего сделать нельзя…

Эта трагическая ситуация произошла в тот момент, когда члены второго состава Общественной палаты РС(Я) уже готовятся на днях сложить полномочия, а третий состав еще не начал свою работу. Тем не менее, решено было предложить новым членам Общественной палаты заняться проблемой. Она – довольно сложная. Действительно, не хватает пропагандисткой работы, повсеместно, по всей республике, не только в Якутске, нет безопасных пляжей, возникают трудности с поисками погибших. Скорее всего, будет проведен «круглый стол» с участием заинтересованных ведомств, где все эти проблемы будут обсуждены и предложен комплекс мер по их решению. Как говорит Николай Александрович, даже две спасенные жизни оправдают любые усилия и затраты.