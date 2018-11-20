Как получить кредит и открыть вклад: специалисты Алмазэргиэнбанка ответили на вопросы якутян

Сотрудники Алмазэргиэнбанка проконсультировали жителей Якутска на Дне бесплатной юридической помощи, который прошел в понедельник в столице республики.

Мероприятие состоялось в рамках декады, посвященной Дню профсоюзного работника Якутии. Посетители могли проконсультироваться у специалистов Федерации профсоюзов республики, регионального управления Федеральной миграционной службы, Фонда социального страхования, управления Министерства юстиции по РС(Я), Пенсионного фонда и многих других организаций.

В традиционном Дне бесплатной юридической помощи приняли участие представители Алмазэргиэнбанка. В этом году на вопросы якутян ответили юрист Татьяна Бадмаева и менеджер группы продаж Юрий Третьяков.

Большинство посетителей задавали вопросы, касающиеся действующих ипотечных продуктов Алмазэргиэнбанка, условий открытия вкладов, получения кредитов, порядка наследования денежных средств.

Всего за правовой консультацией обратилось более 100 человек.

«Мероприятия, на которых якутяне могут получить у специалистов, представляющих различные сферы, ответы на вопросы, очень полезны. Это еще одно проявление нашего единства в стремлении помогать людям. В целом такая поддержка имеет огромное значение для жителей республики и является одним из приоритетных направлений работы многих структур, в том числе и Алмазэргиэнбанка», — отметил заместитель председателя правления АЭБ Анатолий Табунанов.